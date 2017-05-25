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Успехи азербайджанского спорта служат прежде всего

культу здорового образа жизни в стране







«Игры исламской солидарности Баку-2017 успешно завершились. Азербайджан одержал очередную победу на этих Играх. Сердечно поздравляю всех наших спортсменов, тренеров, спортивных специалистов с блестящей победой, желаю вам новых побед, новых успехов». Эти слова, произнесенные президентом Азербайджана Ильxамом Aлиeвым, были адресованы участникам состоявшейся 23 мая встречи со спортсменами — победителями IV Игр исламской солидарности, их тренерами и представителями спортивной общественности страны.







Заур AЛИEВ



Впечатляющее достижение азербайджанского спорта на Играх Баку-2017 еще раз убедительно свидетельствует о том, что эта победа вовсе не случайна. Она достойна того, чтобы назвать ее исторической, поскольку молодому, всего два с половиной десятилетия назад обретшему независимость, Азербайджану удалось опередить более полусотни стран, за которые выступали опытные, высокопрофессиональные спортсмены.

Наши атлеты 75 раз поднимались на высшую ступеньку пьедестала почета, удостоились 50 серебряных и 37 бронзовых медалей. Но это успех не только сегодняшнего дня. За ним стоят огромный труд, колоссальные усилия всех звеньев государства и общества, благодаря чему развитие спорта прочно входит в число приоритетов государственной политики Азербайджана. О результатах этой политики можно судить и по динамике показателей наших атлетов на международных турнирах самого высокого ранга. В 2015 году на первых Европейских играх азербайджанские спортсмены завоевали 56 медалей и стали вторыми в командном зачете. В прошлом году, на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, количество наших медальных трофеев достигло 18. По количеству наград Азербайджан занял 14-е, среди европейских стран — 7-е, а среди государств исламского мира — 1-е место.

В своем выступлении перед участниками встречи президент Ильxам Aлиeв особо подчеркнул значение спорта в общественной жизни любой страны, и прежде всего таких, как Азербайджан, где эта сфера окружена вниманием и заботой на самом высоком уровне.

«Когда молодое поколение, дети видят, что государство ценит спортсменов, награждает их, создает для них все условия, то, конечно, к спорту будет проявляться еще больше интереса. А это в конечном счете послужит здоровью азербайджанской молодежи, народа. Конечно, мы гордимся успехами наших спортсменов, и это приумножает славу нашей страны. Но в то же время не менее важным вопросом является массовость спорта. Спорт — это здоровый образ жизни, и все мы очень хотим, чтобы такой подход в Азербайджане превалировал. Сегодня это так, и государственная политика проводится именно в этом направлении. В то же время ваши победы поддерживают нашу политику», — сказал глава государства. Ильxам Aлиeв высоко оценил также деятельность всех структур, обусловивших эту победу, приблизивших ее. Он особо подчеркнул роль Организационного комитета IV Игр исламской солидарности. Организационный комитет под руководством Мехрибан Aлиeвой проделал огромную работу, весь процесс подготовки находился в центре внимания. Оргкомитет принял все необходимые меры вплоть до мелких вопросов, чтобы и для спортсменов, и для гостей были созданы хорошие условия. В нашу страну приехали тысячи иностранных гостей. Я очень высоко оцениваю работу организационного комитета и хочу выразить признательность всем членам оргкомитета», — заявил президент Азербайджана.

Во встрече приняли также участие первая леди, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Aлиeва и члены президентской семьи.

«Игры исламской солидарности Баку-2017 успешно завершились. Азербайджан одержал очередную победу на этих Играх. Сердечно поздравляю всех наших спортсменов, тренеров, спортивных специалистов с блестящей победой, желаю вам новых побед, новых успехов». Эти слова, произнесенные президентом Азербайджана Ильxамом Aлиeвым, были адресованы участникам состоявшейся 23 мая встречи со спортсменами — победителями IV Игр исламской солидарности, их тренерами и представителями спортивной общественности страны.Впечатляющее достижение азербайджанского спорта на Играх Баку-2017 еще раз убедительно свидетельствует о том, что эта победа вовсе не случайна. Она достойна того, чтобы назвать ее исторической, поскольку молодому, всего два с половиной десятилетия назад обретшему независимость, Азербайджану удалось опередить более полусотни стран, за которые выступали опытные, высокопрофессиональные спортсмены.Наши атлеты 75 раз поднимались на высшую ступеньку пьедестала почета, удостоились 50 серебряных и 37 бронзовых медалей. Но это успех не только сегодняшнего дня. За ним стоят огромный труд, колоссальные усилия всех звеньев государства и общества, благодаря чему развитие спорта прочно входит в число приоритетов государственной политики Азербайджана. О результатах этой политики можно судить и по динамике показателей наших атлетов на международных турнирах самого высокого ранга. В 2015 году на первых Европейских играх азербайджанские спортсмены завоевали 56 медалей и стали вторыми в командном зачете. В прошлом году, на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, количество наших медальных трофеев достигло 18. По количеству наград Азербайджан занял 14-е, среди европейских стран — 7-е, а среди государств исламского мира — 1-е место.В своем выступлении перед участниками встречи президент Ильxам Aлиeв особо подчеркнул значение спорта в общественной жизни любой страны, и прежде всего таких, как Азербайджан, где эта сфера окружена вниманием и заботой на самом высоком уровне.«Когда молодое поколение, дети видят, что государство ценит спортсменов, награждает их, создает для них все условия, то, конечно, к спорту будет проявляться еще больше интереса. А это в конечном счете послужит здоровью азербайджанской молодежи, народа. Конечно, мы гордимся успехами наших спортсменов, и это приумножает славу нашей страны. Но в то же время не менее важным вопросом является массовость спорта. Спорт — это здоровый образ жизни, и все мы очень хотим, чтобы такой подход в Азербайджане превалировал. Сегодня это так, и государственная политика проводится именно в этом направлении. В то же время ваши победы поддерживают нашу политику», — сказал глава государства. Ильxам Aлиeв высоко оценил также деятельность всех структур, обусловивших эту победу, приблизивших ее. Он особо подчеркнул роль Организационного комитета IV Игр исламской солидарности. Организационный комитет под руководством Мехрибан Aлиeвой проделал огромную работу, весь процесс подготовки находился в центре внимания. Оргкомитет принял все необходимые меры вплоть до мелких вопросов, чтобы и для спортсменов, и для гостей были созданы хорошие условия. В нашу страну приехали тысячи иностранных гостей. Я очень высоко оцениваю работу организационного комитета и хочу выразить признательность всем членам оргкомитета», — заявил президент Азербайджана.Во встрече приняли также участие первая леди, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Aлиeва и члены президентской семьи. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 25.05.17 | Просмотров : 88

