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Спорт Трансферные планы «Габалы»


В команду на правах аренды может перейти
защитник «Трабзонспора» Луис Ибаньес



«Габала» одной из первых начала подготовку к новому сезону. После завоевания серебряных медалей чемпионата страны и выхода в финал Кубка Азербайджана «радисты» обозначили для себя новые цели. Одна из них — успешное выступление в Лиге Европы, где команда вступит в борьбу со второго квалификационного раунда.



Ага АСЛАНОВ

В последние годы «Габала» неизменно начинала еврокубок с первого раунда квалификационного этапа, однако на сей раз будет освобождена от дебютной стадии. Это связано с некоторыми изменениями в списке участников турнира. В результате «радисты», как вторая команда национального первенства, а также представитель Шотландии, пропустят первый раунд и стартуют сразу со второго. Габалинцы, которые два последних сезона пробивались в групповой этап Лиги Европы, будут сеяными, а значит, получат в соперники менее сильную команду.
«Габала» уже активизировалась на трансферном рынке и вскоре может пополниться аргентинским защитником Луисом Ибаньесом. Турецкий «Трабзонспор», которому принадлежат права на латиноамериканца, намерен отдать его в аренду. По сообщению турецкой прессы, главный тренер команды Эрсун Янал не рассчитывает на игрока, который был приобретен в начале минувшего сезона у сербской «Црвены звезды». Ожидается, что 28-летний Ибаньес продолжит карьеру в Азербайджане и конкретно в «Габале». При этом «Трабзонспор» не требует дополнительных выплат за футболиста от «радистов». Теперь дело остается за малым — необходимо получить согласие самого аргентинца. Сделка может быть оформлена в ближайшее время, так что в данный момент клубы находятся в режиме ожидания.
Не исключено также, что серебряный призер чемпионата Азербайджана расстанется со своим капитаном. Рашад Садигов, скорее всего, не продлит контракт с клубом. Во всяком случае речь о переговорах не идет. Команда намерена сделать ставку на молодых и амбициозных футболистов, поэтому опытному полузащитнику придется подыскивать новое место работы. Однако уже сейчас Р.Садиговым интересуется новичок премьер-лиги «Сабаил», в котором он может продолжить карьеру. Тем более что коллектив нуждается в испытанном лидере, который может повести за собой молодых игроков в новом сезоне. В этом плане Рашад может стать незаменимым для «Сабаила».
Между тем главный тренер «Габалы» Роман Григорчук сам попал в зону повышенного интереса со стороны киевского «Динамо». Босс клуба Игорь Суркис хотел бы, чтобы киевлян возглавил именно этот специалист, даже несмотря на то, что Григорчук договорился о продлении контракта с «радистами». Впрочем, в данный момент украинский специалист находится в отпуске и ожидается, что он подпишет новое соглашение с «Габалой» по его окончании.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 27.05.17 | Просмотров : 76

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