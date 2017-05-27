В команду на правах аренды может перейти
защитник «Трабзонспора» Луис Ибаньес
«Габала»
одной из первых начала подготовку к новому сезону. После завоевания
серебряных медалей чемпионата страны и выхода в финал Кубка Азербайджана
«радисты» обозначили для себя новые цели. Одна из них — успешное
выступление в Лиге Европы, где команда вступит в борьбу со второго
квалификационного раунда.
Ага АСЛАНОВ
В последние годы «Габала» неизменно начинала еврокубок с первого раунда квалификационного этапа, однако на сей раз будет освобождена от дебютной стадии. Это связано с некоторыми изменениями в списке участников турнира. В результате «радисты», как вторая команда национального первенства, а также представитель Шотландии, пропустят первый раунд и стартуют сразу со второго. Габалинцы, которые два последних сезона пробивались в групповой этап Лиги Европы, будут сеяными, а значит, получат в соперники менее сильную команду.
«Габала» уже активизировалась на трансферном рынке и вскоре может пополниться аргентинским защитником Луисом Ибаньесом. Турецкий «Трабзонспор», которому принадлежат права на латиноамериканца, намерен отдать его в аренду. По сообщению турецкой прессы, главный тренер команды Эрсун Янал не рассчитывает на игрока, который был приобретен в начале минувшего сезона у сербской «Црвены звезды». Ожидается, что 28-летний Ибаньес продолжит карьеру в Азербайджане и конкретно в «Габале». При этом «Трабзонспор» не требует дополнительных выплат за футболиста от «радистов». Теперь дело остается за малым — необходимо получить согласие самого аргентинца. Сделка может быть оформлена в ближайшее время, так что в данный момент клубы находятся в режиме ожидания.
Не исключено также, что серебряный призер чемпионата Азербайджана расстанется со своим капитаном. Рашад Садигов, скорее всего, не продлит контракт с клубом. Во всяком случае речь о переговорах не идет. Команда намерена сделать ставку на молодых и амбициозных футболистов, поэтому опытному полузащитнику придется подыскивать новое место работы. Однако уже сейчас Р.Садиговым интересуется новичок премьер-лиги «Сабаил», в котором он может продолжить карьеру. Тем более что коллектив нуждается в испытанном лидере, который может повести за собой молодых игроков в новом сезоне. В этом плане Рашад может стать незаменимым для «Сабаила».
Между тем главный тренер «Габалы» Роман Григорчук сам попал в зону повышенного интереса со стороны киевского «Динамо». Босс клуба Игорь Суркис хотел бы, чтобы киевлян возглавил именно этот специалист, даже несмотря на то, что Григорчук договорился о продлении контракта с «радистами». Впрочем, в данный момент украинский специалист находится в отпуске и ожидается, что он подпишет новое соглашение с «Габалой» по его окончании.