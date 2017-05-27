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Спорт Зденек ФОЛПРЕХТ, полузащитник «Слована»:«В «Нефтчи» я выдержал самую сложную конкуренцию в своей карьере»

Итоги минувшего сезона оказались далеко не самыми лучшими для бакинского «Нефтчи», который занял седьмое место в премьер-лиге и дошел лишь до полуфинала Кубка страны. Одним из легионеров, игравших в основном составе команды, был чешский полузащитник Зденек ФОЛПРЕХТ. По возвращении на родину он присоединился к местному «Словану» и в интервью чешскому порталу Sport.cz рассказал о своей футбольной карьере в Азербайджане.



— Каким оказался ваш первый опыт легионера?
— Честно говоря, я смутно представлял, куда направляюсь. Начало было непростым — новый язык, новые товарищи по команде. Но все друг другу помогали, а клуб сразу решал проблемы. Когда увидел такой подход, то понял, что сделал правильный выбор.
— Не волновались по поводу переезда в новую страну?
— Имелись некоторые стереотипные предрассудки, но реальность оказалась совершенно иной. Баку очень красивый город с роскошными небоскребами. Вместе с тем здесь все дышит историей. За команду я сыграл в пятнадцати матчах из шестнадцати.
— Ныне Азербайджан и Чехия соперничают в одной отборочной группе чемпионата мира-2018. Каков, в целом, уровень местной футбольной лиги?
— По сравнению с чешскими футболистами некоторые азербайджанские игроки в индивидуальном плане выглядят лучше. Но опять же, не все команды способны вести борьбу за высокие места. Многие серьезно отстают от лидеров — «Гарабаха» и «Габалы», как в командном, так и в тактическом плане.
— Ваш «Нефтчи» завершил сезон на седьмом месте среди восьми клубов, и «Слован», кстати, также боролся за выживание. Интересно, каким бы получилось противостояние этих команд?
— Думаю, в плане клубной работы «Слован» уступил бы. В этом аспекте большинство команд Азербайджана хороши. Присутствуй на таком матче скаут, которому нужно выбрать одного-двух футболистов, вероятнее всего, он сделал бы выбор в пользу кого-то из азербайджанцев.
— В плане адаптации проблем у вас не возникало?
— С местными ребятами легионеры тоже проводили много времени. По итогам сезона тренер выразил недовольство только тем, что у него не было больше времени для сборов всей командой. В дополнение ко всему в местной лиге есть лимит на легионеров — на поле могут находиться одновременно не более шести иностранных футболистов. А в «Нефтчи» их было десять. Это была самая сложная конкуренция, которая когда-либо у меня была.
— В Азербайджане вы выступали на правах аренды, а по контракту принадлежите клубу из Либерца. Пока еще не определились со своим будущим?
— Оно уже решено. Перед моим отъездом домой мы побеседовали с тренером «Нефтчи» Эльханом Абдуллаевым, и он сказал, насколько я ценен для команды. Но все будет зависеть от договоренности со «Слованом».
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 27.05.17 | Просмотров : 78

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