Новости » Спорт Введите слово для поиска : Спорт Финал имени «красных дьяволов»







«Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы

и квалифицировался в Лигу чемпионов







«Манчестер Юнайтед» собрал всю мозаику еврокубковых трофеев. Обыграв в финале Лиги Европы амстердамский «Аякс» со счетом 2:0, «красные дьяволы» поставили эффектную точку в сезоне. Победа дала им не только возможность выиграть трофей, но и напрямую квалифицироваться в Лигу чемпионов. А значит, план рулевого команды Жозе Моуриньо, который пожертвовал некоторыми играми премьер-лиги ради успеха на еврокубке, сработал на все сто процентов.



Вадим АЛЕКСАНДРОВ



«Манчестер Юнайтед» победил на третьем турнире в сезоне после Кубка лиги и Суперкубка Англии. Теперь в коллекции команды собраны главные трофеи всех трех главных клубных турниров УЕФА. Триумф англичан в Стокгольме стал возможен, прежде всего, благодаря командным усилиям. Особенно впечатляюще проявили себя полузащитники Андер Эррера, Маруан Феллайни и Поль Погба. У «Аякса», средний возраст игроков «основы» которого был меньше 23 лет, не нашлось контраргументов.

«Аяксу» было необходимо свободное пространство, чтобы разыгрывать мяч в своих треугольниках и вскрывать оборону противника. Но «МЮ» закрывал все зоны. Манкунианцы контролировали середину поля и прессинговали любого игрока в красно-белой форме с мячом. И Бертран Траоре, и Амин Юнес зачастую просто не видели вариантов для продолжения атаки. «Аяксу» приходилось отходить назад, перегруппировываться и начинать все заново.

В первом тайме амстердамцы владели мячом две трети игрового времени, но все равно ушли на отдых при счете 0:1. После перерыва ничего не изменилось. У команды Моуринью был четкий план, которому она следовала неукоснительно. В результате «Аякс» так и не сумел показать ту бесшабашную, динамичную игру, которую демонстрировал в четвертьфинале и полуфинале.

«Мы разочарованы. Я не видел ту команду, которую привык видеть: прессингующую и бьющуюся за первый мяч. У нас не было много моментов. Мы не были достаточно хороши. Часто, чтобы выигрывать финалы, нужно сначала проиграть их. Для всей нашей команды все это в новинку», — заявил после матча рулевой «Аякса» Петер Бос. А его коллега из «МЮ» Моуринью подчеркнул: «Это главный трофей в моей карьере, потому что он последний из завоеванных мной. Для команды он значит очень многое. Это значит третий кубок сезона, место в Лиге чемпионов и матч за Суперкубок УЕФА в Скопье».

Лучшим игроком финала признан Андер Эррера, который здорово потрудился в опорной зоне. Не единожды он подстегивал партнеров отрабатывать в защите или страховал их, чтобы сохранить оборонительные построения команды. Именно тактическая грамотность и неброская, но эффективная работа с мячом сделали его лучшим игроком встречи. «Это была игра всего сезона. Теперь можно говорить о великолепно проведенном отрезке, в котором мы выиграли три турнира. Тренер сказал нам, что единственное, что мы можем сделать, — это победить здесь. Это всего лишь футбол, всего лишь новый трофей, но это уже что-то», — резюмировал Эррера.

«Манчестер Юнайтед» собрал всю мозаику еврокубковых трофеев. Обыграв в финале Лиги Европы амстердамский «Аякс» со счетом 2:0, «красные дьяволы» поставили эффектную точку в сезоне. Победа дала им не только возможность выиграть трофей, но и напрямую квалифицироваться в Лигу чемпионов. А значит, план рулевого команды Жозе Моуриньо, который пожертвовал некоторыми играми премьер-лиги ради успеха на еврокубке, сработал на все сто процентов.«Манчестер Юнайтед» победил на третьем турнире в сезоне после Кубка лиги и Суперкубка Англии. Теперь в коллекции команды собраны главные трофеи всех трех главных клубных турниров УЕФА. Триумф англичан в Стокгольме стал возможен, прежде всего, благодаря командным усилиям. Особенно впечатляюще проявили себя полузащитники Андер Эррера, Маруан Феллайни и Поль Погба. У «Аякса», средний возраст игроков «основы» которого был меньше 23 лет, не нашлось контраргументов.«Аяксу» было необходимо свободное пространство, чтобы разыгрывать мяч в своих треугольниках и вскрывать оборону противника. Но «МЮ» закрывал все зоны. Манкунианцы контролировали середину поля и прессинговали любого игрока в красно-белой форме с мячом. И Бертран Траоре, и Амин Юнес зачастую просто не видели вариантов для продолжения атаки. «Аяксу» приходилось отходить назад, перегруппировываться и начинать все заново.В первом тайме амстердамцы владели мячом две трети игрового времени, но все равно ушли на отдых при счете 0:1. После перерыва ничего не изменилось. У команды Моуринью был четкий план, которому она следовала неукоснительно. В результате «Аякс» так и не сумел показать ту бесшабашную, динамичную игру, которую демонстрировал в четвертьфинале и полуфинале.«Мы разочарованы. Я не видел ту команду, которую привык видеть: прессингующую и бьющуюся за первый мяч. У нас не было много моментов. Мы не были достаточно хороши. Часто, чтобы выигрывать финалы, нужно сначала проиграть их. Для всей нашей команды все это в новинку», — заявил после матча рулевой «Аякса» Петер Бос. А его коллега из «МЮ» Моуринью подчеркнул: «Это главный трофей в моей карьере, потому что он последний из завоеванных мной. Для команды он значит очень многое. Это значит третий кубок сезона, место в Лиге чемпионов и матч за Суперкубок УЕФА в Скопье».Лучшим игроком финала признан Андер Эррера, который здорово потрудился в опорной зоне. Не единожды он подстегивал партнеров отрабатывать в защите или страховал их, чтобы сохранить оборонительные построения команды. Именно тактическая грамотность и неброская, но эффективная работа с мячом сделали его лучшим игроком встречи. «Это была игра всего сезона. Теперь можно говорить о великолепно проведенном отрезке, в котором мы выиграли три турнира. Тренер сказал нам, что единственное, что мы можем сделать, — это победить здесь. Это всего лишь футбол, всего лишь новый трофей, но это уже что-то», — резюмировал Эррера. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 27.05.17 | Просмотров : 71

