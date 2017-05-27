Новости » Экспертиза Введите слово для поиска : Экспертиза Песочница вместо планшета



Детская игровая площадка на даче должна быть в первую очередь надежной







Современных детей даже летом на даче сложно оторвать от телевизора, компьютерных игр, планшетов или мобильных телефонов. Именно поэтому стоит хорошо постараться, чтобы увлечь ребенка игрой на свежем воздухе. Это должно быть что-то по-настоящему занимательное — например, собственная игровая площадка, где можно бегать, прыгать, качаться на веревке, лазать по шведской стенке, спускаться с горки и качаться на качелях. Тем более что создать ее на дачном участке, как выясняется, совсем не сложно.







Сабина ГАСАНОВА



Важнее всего — безопасность



Игровая площадка для дачи должна быть в первую очередь надежной. Есть довольно простые и действенные правила, которые гарантируют детям безопасность. Площадка должна располагаться на приличном удалении от опасных мест с наличием электропроводов и электрических приборов, а также различных коммуникаций, колючей изгороди, колодца и т.д. Она должна быть хорошо освещена в вечернее время, но днем желательно создать некоторую тень, чтобы дети были защищены от воздействия прямых солнечных лучей. И главное — разместить ее надо непременно в пределах постоянной видимости взрослых.

Строителями детских игровых площадок для дачи был выработан еще ряд правил, которым стоит следовать, чтобы не беспокоиться о здоровье своих малышей:



• Территория будущей площадки должна быть тщательно выровнена.

• Основные конструкционные элементы должны быть углублены в землю не менее чем на 50 сантиметров. К ним относятся опоры для горок, домиков, качелей и так далее. Их нужно к тому же забетонировать.

• У качелей спереди и сзади должны быть зоны безопасности. Это приблизительно два метра свободного пространства.

• Каждый деревянный элемент конструкции должен быть хорошо отшлифован.

• Краска, которая используется для покрытия, должна быть нетоксичной.

• Состояние карабина, которым качели крепятся к крюку, нужно проверять раз в полгода.



Отдельно следует поговорить о покрытии детской площадки для дачи. Его необходимо сделать мягким, поскольку во время игры дети часто падают. Лучше всего для этих целей подходят покрытия на резиновой основе. Они гарантируют полную безопасность, к тому же минимизирует риск поскользнуться. Единственный минус такого покрытия — его стоимость. Намного дешевле и практичнее постелить газон из стойких сортов травы. Ее амортизационного эффекта вполне достаточно, чтобы уберечь детей от разбитых коленок.

Большой популярностью сейчас пользуется наливной бесшовный пол из цветной резиновой крошки. Он может иметь любую конфигурацию и укладываться на любой рельеф. Покрытие имеет долгий срок службы, к тому же в строительных магазинах можно найти какую угодно цветовую гамму. Толщина его должна быть не менее 1-2 см. В зонах с повышенной травмоопасностью рекомендуется увеличить этот параметр до 10 сантиметров. К дополнительным преимуществам резиновой крошки можно причислить упругую поверхность, отсутствие швов и простой уход — достаточно смести песок и ополоснуть поверхность водой из шланга. Наконец, возле горки, шведской стенки и других гимнастических снарядов можно насыпать песок — он также отлично смягчает удары при падении.



Песочница,

качели, горка



Деревянные площадки для дачи — это возможность дать волю фантазии и своему творчеству, а также порадовать детей приятным подарком, сделанным своими руками. Для того чтобы все хорошо организовать, предварительно создайте проект на бумаге, тогда вы сможете увидеть конечный результат своего предприятия.

Оформление площадки зависит от возраста детей, которые будут на ней играть. Это могут быть песочница, качели, лестницы для лазанья, горка, разного рода карусели — все, что даст возможность малышне вести активную игру и получать от нее удовольствие. Вот главные составляющие площадки, которые можно сделать своими руками.

Песочница — один из основных и не самых сложных элементов детской игровой площадки. Для ее создания вначале нужно подготовить манеж, затем в огражденном пространстве снять грунт на 30 сантиметров, насыпать дренирующий материал, к примеру гальку или щебень, а уже сверху — чистый мелкий песок. Для детей от двух до пяти лет размер манежа должен быть не менее 1700 х 1700 мм. Нередко рядом с песочницей устанавливают грифельную доску, на которой малыши могут рисовать, — это и дополнительная забава для ребенка, и стена, которая заслонит ее и от ветра, и от солнца.

Горка — довольно сложное изделие. Чтобы изготовить его согласно стандартам, нужно учесть множество нюансов. Огромную роль играет возраст малыша. Если ему от двух до пяти лет, высота горки не может превышать полтора метра. Для младшеклассников этот параметр составляет не более чем 3,5 м. Лестница должна иметь широкие ступени. При этом они должны быть расположены близко друг к другу. Чтобы лестница на детской площадке отвечала всем нормам, к конструкции должны крепиться поручни. Верхняя площадка, в свою очередь, ограждается перилами по бокам. Для деток постарше, лет с шести, можно установить рядом детский спортивный комплекс. В его состав могут входить лестницы, брусья, кольца, качели. Все на ваше усмотрение.

Игрушечный домик. Все дети любят домики в саду, особенно если сами помогали строить. А разместить их можно где угодно: на большом раскидистом дереве, на которое можно забираться по веревочной лестнице или канату, — еще одно любимое занятие для детей, или под террасой, или же в саду.



Сделать самим

или купить?



Все это можно изготовить своими руками — из дерева, фанеры или пластика. А можно купить в магазине — производители сегодня предлагают широкий ассортимент изделий для обустройства детской игровой площадки на даче. Среди последних — горки разной высоты; песочницы с навесом и без, закрывающиеся и открытые; качели и веревочные лестницы; оборудование для игр — навесные телефоны, рули и штурвалы; спортивные тренажеры (для подростков); тенты, навесы, домики.

У изделий заводского производства немало преимуществ. Во-первых, они выпускаются из экологически чистых материалов, безопасных для здоровья человека и домашних любимцев. В качестве покрытий используются гипоаллергенные лаки и краски. Во-вторых, они надежны и безопасны. Их изготавливают из высокопрочных материалов, способных выдержать большие нагрузки. Большинство моделей предполагают одновременное использование несколькими детьми и взрослыми. Допустимая нагрузка может достигать более полутонны (в зависимости от модели). Пластиковые изделия — наиболее дешевый вариант. Основа комплексов производится из металла или дерева, пластмасса же используется для изготовления горок, песочниц и других мало нагружаемых элементов. Наконец высокая функциональность — детские площадки рассчитаны на проведение разнообразных игр: от лепки песочка до катания на качелях. Специальные домики или навесы позволят ребенку играть при любых погодных условиях.



Размер имеет

значение



При расчете детской площадки учитываются количество и габариты игровых снарядов. Особое значение нужно уделить расстоянию между ними. Необходимо сделать так, чтобы детям было удобно передвигаться. Есть довольно простая и действенная форма, позволяющая рассчитать площадь детской площадки для дачи. На каждого ребенка до семи лет необходимо как минимум 8-9 м2, от 7 до 12 — 13-15 м2.

При расчете пространства необходимо еще в проекте предусмотреть полоску для свободного забега. Вокруг качелей и качалки должна быть безопасная зона площадью не менее чем два метра. Чтобы на детской площадке на даче установить качели, нужно как минимум 15 м2. Для пружинной конструкции этот параметр можно уменьшить до 10 м2. Горка также занимает не менее 15 м2. При условии, что она не является элементом общей конструкции.

Современных детей даже летом на даче сложно оторвать от телевизора, компьютерных игр, планшетов или мобильных телефонов. Именно поэтому стоит хорошо постараться, чтобы увлечь ребенка игрой на свежем воздухе. Это должно быть что-то по-настоящему занимательное — например, собственная игровая площадка, где можно бегать, прыгать, качаться на веревке, лазать по шведской стенке, спускаться с горки и качаться на качелях. Тем более что создать ее на дачном участке, как выясняется, совсем не сложно.Игровая площадка для дачи должна быть в первую очередь надежной. Есть довольно простые и действенные правила, которые гарантируют детям безопасность. Площадка должна располагаться на приличном удалении от опасных мест с наличием электропроводов и электрических приборов, а также различных коммуникаций, колючей изгороди, колодца и т.д. Она должна быть хорошо освещена в вечернее время, но днем желательно создать некоторую тень, чтобы дети были защищены от воздействия прямых солнечных лучей. И главное — разместить ее надо непременно в пределах постоянной видимости взрослых.Строителями детских игровых площадок для дачи был выработан еще ряд правил, которым стоит следовать, чтобы не беспокоиться о здоровье своих малышей:• Территория будущей площадки должна быть тщательно выровнена.• Основные конструкционные элементы должны быть углублены в землю не менее чем на 50 сантиметров. К ним относятся опоры для горок, домиков, качелей и так далее. Их нужно к тому же забетонировать.• У качелей спереди и сзади должны быть зоны безопасности. Это приблизительно два метра свободного пространства.• Каждый деревянный элемент конструкции должен быть хорошо отшлифован.• Краска, которая используется для покрытия, должна быть нетоксичной.• Состояние карабина, которым качели крепятся к крюку, нужно проверять раз в полгода.Отдельно следует поговорить о покрытии детской площадки для дачи. Его необходимо сделать мягким, поскольку во время игры дети часто падают. Лучше всего для этих целей подходят покрытия на резиновой основе. Они гарантируют полную безопасность, к тому же минимизирует риск поскользнуться. Единственный минус такого покрытия — его стоимость. Намного дешевле и практичнее постелить газон из стойких сортов травы. Ее амортизационного эффекта вполне достаточно, чтобы уберечь детей от разбитых коленок.Большой популярностью сейчас пользуется наливной бесшовный пол из цветной резиновой крошки. Он может иметь любую конфигурацию и укладываться на любой рельеф. Покрытие имеет долгий срок службы, к тому же в строительных магазинах можно найти какую угодно цветовую гамму. Толщина его должна быть не менее 1-2 см. В зонах с повышенной травмоопасностью рекомендуется увеличить этот параметр до 10 сантиметров. К дополнительным преимуществам резиновой крошки можно причислить упругую поверхность, отсутствие швов и простой уход — достаточно смести песок и ополоснуть поверхность водой из шланга. Наконец, возле горки, шведской стенки и других гимнастических снарядов можно насыпать песок — он также отлично смягчает удары при падении.— это возможность дать волю фантазии и своему творчеству, а также порадовать детей приятным подарком, сделанным своими руками. Для того чтобы все хорошо организовать, предварительно создайте проект на бумаге, тогда вы сможете увидеть конечный результат своего предприятия.Оформление площадки зависит от возраста детей, которые будут на ней играть. Это могут быть песочница, качели, лестницы для лазанья, горка, разного рода карусели — все, что даст возможность малышне вести активную игру и получать от нее удовольствие. Вот главные составляющие площадки, которые можно сделать своими руками.— один из основных и не самых сложных элементов детской игровой площадки. Для ее создания вначале нужно подготовить манеж, затем в огражденном пространстве снять грунт на 30 сантиметров, насыпать дренирующий материал, к примеру гальку или щебень, а уже сверху — чистый мелкий песок. Для детей от двух до пяти лет размер манежа должен быть не менее 1700 х 1700 мм. Нередко рядом с песочницей устанавливают грифельную доску, на которой малыши могут рисовать, — это и дополнительная забава для ребенка, и стена, которая заслонит ее и от ветра, и от солнца.— довольно сложное изделие. Чтобы изготовить его согласно стандартам, нужно учесть множество нюансов. Огромную роль играет возраст малыша. Если ему от двух до пяти лет, высота горки не может превышать полтора метра. Для младшеклассников этот параметр составляет не более чем 3,5 м. Лестница должна иметь широкие ступени. При этом они должны быть расположены близко друг к другу. Чтобы лестница на детской площадке отвечала всем нормам, к конструкции должны крепиться поручни. Верхняя площадка, в свою очередь, ограждается перилами по бокам. Для деток постарше, лет с шести, можно установить рядом детский спортивный комплекс. В его состав могут входить лестницы, брусья, кольца, качели. Все на ваше усмотрение.Все дети любят домики в саду, особенно если сами помогали строить. А разместить их можно где угодно: на большом раскидистом дереве, на которое можно забираться по веревочной лестнице или канату, — еще одно любимое занятие для детей, или под террасой, или же в саду.Все это можно изготовить своими руками — из дерева, фанеры или пластика. А можно купить в магазине — производители сегодня предлагают широкий ассортимент изделий для обустройства детской игровой площадки на даче. Среди последних — горки разной высоты; песочницы с навесом и без, закрывающиеся и открытые; качели и веревочные лестницы; оборудование для игр — навесные телефоны, рули и штурвалы; спортивные тренажеры (для подростков); тенты, навесы, домики.У изделий заводского производства немало преимуществ. Во-первых, они выпускаются из экологически чистых материалов, безопасных для здоровья человека и домашних любимцев. В качестве покрытий используются гипоаллергенные лаки и краски. Во-вторых, они надежны и безопасны. Их изготавливают из высокопрочных материалов, способных выдержать большие нагрузки. Большинство моделей предполагают одновременное использование несколькими детьми и взрослыми. Допустимая нагрузка может достигать более полутонны (в зависимости от модели). Пластиковые изделия — наиболее дешевый вариант. Основа комплексов производится из металла или дерева, пластмасса же используется для изготовления горок, песочниц и других мало нагружаемых элементов. Наконец высокая функциональность — детские площадки рассчитаны на проведение разнообразных игр: от лепки песочка до катания на качелях. Специальные домики или навесы позволят ребенку играть при любых погодных условиях.При расчете детской площадки учитываются количество и габариты игровых снарядов. Особое значение нужно уделить расстоянию между ними. Необходимо сделать так, чтобы детям было удобно передвигаться. Есть довольно простая и действенная форма, позволяющая рассчитать площадь детской площадки для дачи. На каждого ребенка до семи лет необходимо как минимум 8-9 м2, от 7 до 12 — 13-15 м2.При расчете пространства необходимо еще в проекте предусмотреть полоску для свободного забега. Вокруг качелей и качалки должна быть безопасная зона площадью не менее чем два метра. Чтобы на детской площадке на даче установить качели, нужно как минимум 15 м2. Для пружинной конструкции этот параметр можно уменьшить до 10 м2. Горка также занимает не менее 15 м2. При условии, что она не является элементом общей конструкции. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 27.05.17 | Просмотров : 71

