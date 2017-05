Новости Введите слово для поиска : Против взлома есть приемы





В Баку состоялась международная конференция по информационной безопасности — «Код информационной безопасности». В столицу Азербайджана съехались известные в этой весьма специфической области профессионалы из пяти стран. Актуальность мероприятия обусловлена тем, что вопрос информбезопасности в настоящее время имеет первостепенное значение для всего коммуникационного поля, поскольку от нее во многом зависит степень доверия пользователей к информационным и финансовым системам.





Ильгар РАГИМОВ



Расширенную информацию о целях и задачах мероприятия представила генеральный директор компании-организатора конференции «Экспо-Линк» Ольга Поздняк. По ее словам, главными темами бакинской встречи являются совершенствование управления информационной безопасностью (ИБ), обсуждение ключевых аспектов в этой области. В частности определение уровня грамотности сотрудников компаний, отвечающих за сферу ИБ, их тестирование, организация обмена опытом, обсуждение существующих проблем и поиск ответов на возникающие вопросы.

Бакинская конференция собрала на одной площадке хорошо известных среди русскоговорящих «безопасников» специалистов — разработчиков передовых технологий защиты информации, сотрудников ИТ- и ИБ-департаментов. Ключевыми спикерами выступили известные ИБ-эксперты Рустем Хайретдинов (InfoWatch, Москва), Александр Тварадзе (Financial Chain Corporation, Баку) и Дмитрий Ильин (IT-Task, Москва). Их доклады были посвящены техническим аспектам ИБ, методам антивирусной защиты, развитию современных угроз информационной безопасности и т.д.

Передовые технологии защиты информации были проанализированы на заседании отдельной секции, где были рассмотрены также антивирусы, SIEM-системы, средства комплексной защиты от кибератак и др. В блоке «Управление» модераторы конференции представили экспертизу в области DLP-систем, поделились кейсами их стандартного и нестандартного использования.

Большой интерес участников конференции вызвал мастер-класс Рустема Хайретдинова, посвященный теме защиты от веб-приложений. Он рассказал о важности применения безопасной разработки и о том, какие методы наиболее эффективны при отражении хакерских атак.

В рамках конференции компания Rcntec совместно с ведущим системным интегратором и дистрибьютором Азербайджана — компанией BestСomp Group презентовала свои новейшие разработки — систему near realtime мониторинга уязвимостей и аудита соответствия Complaud. Система обеспечивает непрерывный автоматический аудит информационных систем, демонстрирует реальную картину состояния безопасности и позволяет следить за процессом устранения найденных несоответствий в режиме близком к реальному времени. Этот инструмент значительно облегчает также задачи системных администраторов, своевременно информируя их о проблемах, могущих привести к взломам систем и утечкам данных, позволяет снизить зависимость уровня ИБ от человеческого фактора. Complaud изначально создан для эффективной совместной работы команд ИТ и ИБ с целью обеспечения реальной информационной безопасности как в коммерческих компаниях, так и в государственных структурах.

Генеральный директор BestСomp Group Мурад Аскерзаде заявил, что конференция «Код информационной безопасности» не просто семинар, посвященный различным аспектам этой проблематики, а весьма актуальное мероприятие. Для аргументации своих слов он привел пример, который в эти дни едва ли не самый обсуждаемый в кругах «айтишников».

«Всю текущую неделю только и было слышно, что вирус WannaCry парализовал работу тысяч компаний в самых разных уголках нашей планеты. И это несмотря на то, что уязвимость, используемая авторами, известна давно. Внедрение в компаниях систем постоянного аудита политики безопасности Complaud могло бы предотвратить столь масштабные последствия. Конечно же, мы вместе с нашим партнером Rcntec считаем очень важным акцентировать внимание пользователей на таких продуктах и внедрять их в самых разных сферах бизнеса, где используются IT-технологии. Вопрос информационной безопасности сейчас имеет приоритетное значение, ведь от нее зависит степень доверия пользователей к информационным и финансовым системам», — сказал Аскерзаде.

В свою очередь генеральный директор Rcntec Денис Нештун заявил, что за последние годы ИКТ рынок Азербайджана показал активный рост, качественно изменились как потребности в технологиях, так и модели ведения бизнеса. Развитие информационных технологий, естественно, влечет за собой необходимость заботиться о защите систем от взломов и утечек информации. «Сейчас в стране есть спрос на решения, способные повысить информационную безопасность без больших затрат. Наши продукты помогают легко и эффективно справиться с подобной задачей, поэтому мы с удовольствием представили их в Баку», — сказал Д.Нештун.

