Новости » Экономика и финансы Введите слово для поиска : Экономика и финансы Обошлось без сюрпризов



Продление соглашения о сокращении добычи нефти

соответствует интересам нашей страны







Очередная встреча ОПЕК и независимых стран, участвующих в сделке по сокращению добычи нефти, включая Азербайджан, не обманула ожидания. Ее участники продлили действие текущего соглашения на условиях, утвержденных в конце прошлого года, до апреля 2018-го. Впрочем, они не исключают возможности в дальнейшем — вероятно, предстоящей осенью — ужесточения мер по стабилизации рынка.







Заур AЛИEВ



Два заседания, прошедшие в один день, в итоге утвердили намерения, о которых говорили с начала мая — после совместного заявления российского министра энергетики Александра Новака и его коллеги из Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха в Пекине. Тогда они сообщили, что будут рекомендовать пролонгацию действующих договоренностей еще на девять месяцев с сохранением текущих квот для каждого из участников.

Как известно, 30 ноября 2016 года страны — производители нефти, входящие в ОПЕК, приняли решение о сокращении с первого января 2017-го ее добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки, доведя суммарный объем до 32,5 миллиона баррелей. Десятью днями позже к соглашению присоединились и 11 нефтедобывающих стран, не входящих в картель, в том числе Азербайджан, обязавшись сократить производство нефти на 558 тысяч баррелей в сутки.

И вот теперь стороны вновь пришли к согласию: договоренность не претерпела изменений, квоты стран сохранились. «Проанализировав на заседании итоги Венского соглашения, — сообщил по его итогам министр энергетики Натиг Aлиeв, — было отмечено, что положительным показателем его влияния на рынок стала стабилизация цен на нефть в диапазоне $50-55 за баррель. Была высоко оценена деятельность Мониторинговой комиссии как структуры, контролирующей выполнение условий соглашения. Руководство ОПЕК одобрило уровень выполнения обязательств по соглашению как со стороны членов, так и стран, не входящих в картель. По самым последним данным, страны ОПЕК выполнили обязательства по сокращению добычи на 104%, а страны, не входящие в ОПЕК, на 102%».

Министр рассказал, что на заседании были представлены презентации, отражающие ожидания до конца года по темпам экономического развития в мире, тренды, развитие нефтяного рынка и рынка нефтепродуктов. «На основе изучения этих данных, — отметил он, — Мониторинговая комиссия выдвинула предложение о продлении соглашения о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев, которое единогласно было принято. Представители 24 стран посчитали приемлемым продление на девять месяцев, так как полугодовой период не полностью охватывает зимний сезон, когда цены часто меняются».

Азербайджан как одна из первых стран, присоединившихся к инициативе по стабилизации цен на нефть на мировом энергетическом рынке, тоже выразил поддержку этому очередному соглашению стран — членов ОПЕК и не входящих в картель государств. «Ожидается, что продление срока Венского соглашения обеспечит сохранение цен на нефть в пределах $55-60. Взятие Азербайджаном на себя обязательства по сокращению нефтедобычи еще на девять месяцев полностью соответствует интересам страны», — подчеркнул министр.

Эти ожидания разделяют и аналитики агентства Wood Mackenzie, полагая, что средняя стоимость Brent в 2017 году составит $55 за баррель. Сделка ОПЕК/не ОПЕК уже помогла восстановить нефтяные цены до $50. Для их поддержания и дальнейшего увеличения требуется устранение дисбаланса между спросом и потреблением. Первоочередной целью соглашения ОПЕК было сократить запасы нефти с рекордных 3 млрд барр. до более приемлемых 2,7 млрд. Пока этого сделать не удалось, но ОПЕК рассчитывает на устранение лишних запасов к концу 2017 года. Для этого, вероятно, и придется еще сокращать экспорт во второй половине 2017-го.

Однако по-прежнему актуальными остаются риски увеличения сланцевой добычи в Северной Америке (с сентября 2016-го она выросла на 10%). Как следует из апрельской презентации Минфина по рынку нефти, рост сланца значимо опережает темп роста мирового потребления и может поставить под угрозу пакт нефтепроизводителей: в будущем это может привести к провалу цен до $30 за баррель. К тому же президент Дональд Трамп в рамках 10-летнего бюджетного плана предложил распродать половину — около 350 млн барр. — Стратегического нефтяного резерва США.

Все это не может не влиять на состояние нефтяного рынка, что хорошо понимают и в ОПЕК, пытаясь найти общий язык и с американскими производителями сланца. Как рассказал на пресс-конференции генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, ранее представители картеля провели с ними совещание в Хьюстоне (США) в рамках конференции CERAWeek и пригласила их в Вену, где, по его словам, состоялись очень продуктивные переговоры. «Потепление в отношениях между ОПЕК и сланцевыми производителями, — подчеркнул Баркиндо, — дает надежду на их развитие в интересах всей индустрии, ибо все мы в одной лодке».

Очередная встреча ОПЕК и независимых стран, участвующих в сделке по сокращению добычи нефти, включая Азербайджан, не обманула ожидания. Ее участники продлили действие текущего соглашения на условиях, утвержденных в конце прошлого года, до апреля 2018-го. Впрочем, они не исключают возможности в дальнейшем — вероятно, предстоящей осенью — ужесточения мер по стабилизации рынка.Два заседания, прошедшие в один день, в итоге утвердили намерения, о которых говорили с начала мая — после совместного заявления российского министра энергетики Александра Новака и его коллеги из Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха в Пекине. Тогда они сообщили, что будут рекомендовать пролонгацию действующих договоренностей еще на девять месяцев с сохранением текущих квот для каждого из участников.Как известно, 30 ноября 2016 года страны — производители нефти, входящие в ОПЕК, приняли решение о сокращении с первого января 2017-го ее добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки, доведя суммарный объем до 32,5 миллиона баррелей. Десятью днями позже к соглашению присоединились и 11 нефтедобывающих стран, не входящих в картель, в том числе Азербайджан, обязавшись сократить производство нефти на 558 тысяч баррелей в сутки.И вот теперь стороны вновь пришли к согласию: договоренность не претерпела изменений, квоты стран сохранились. «Проанализировав на заседании итоги Венского соглашения, — сообщил по его итогам министр энергетики Натиг Aлиeв, — было отмечено, что положительным показателем его влияния на рынок стала стабилизация цен на нефть в диапазоне $50-55 за баррель. Была высоко оценена деятельность Мониторинговой комиссии как структуры, контролирующей выполнение условий соглашения. Руководство ОПЕК одобрило уровень выполнения обязательств по соглашению как со стороны членов, так и стран, не входящих в картель. По самым последним данным, страны ОПЕК выполнили обязательства по сокращению добычи на 104%, а страны, не входящие в ОПЕК, на 102%».Министр рассказал, что на заседании были представлены презентации, отражающие ожидания до конца года по темпам экономического развития в мире, тренды, развитие нефтяного рынка и рынка нефтепродуктов. «На основе изучения этих данных, — отметил он, — Мониторинговая комиссия выдвинула предложение о продлении соглашения о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев, которое единогласно было принято. Представители 24 стран посчитали приемлемым продление на девять месяцев, так как полугодовой период не полностью охватывает зимний сезон, когда цены часто меняются».Азербайджан как одна из первых стран, присоединившихся к инициативе по стабилизации цен на нефть на мировом энергетическом рынке, тоже выразил поддержку этому очередному соглашению стран — членов ОПЕК и не входящих в картель государств. «Ожидается, что продление срока Венского соглашения обеспечит сохранение цен на нефть в пределах $55-60. Взятие Азербайджаном на себя обязательства по сокращению нефтедобычи еще на девять месяцев полностью соответствует интересам страны», — подчеркнул министр.Эти ожидания разделяют и аналитики агентства Wood Mackenzie, полагая, что средняя стоимость Brent в 2017 году составит $55 за баррель. Сделка ОПЕК/не ОПЕК уже помогла восстановить нефтяные цены до $50. Для их поддержания и дальнейшего увеличения требуется устранение дисбаланса между спросом и потреблением. Первоочередной целью соглашения ОПЕК было сократить запасы нефти с рекордных 3 млрд барр. до более приемлемых 2,7 млрд. Пока этого сделать не удалось, но ОПЕК рассчитывает на устранение лишних запасов к концу 2017 года. Для этого, вероятно, и придется еще сокращать экспорт во второй половине 2017-го.Однако по-прежнему актуальными остаются риски увеличения сланцевой добычи в Северной Америке (с сентября 2016-го она выросла на 10%). Как следует из апрельской презентации Минфина по рынку нефти, рост сланца значимо опережает темп роста мирового потребления и может поставить под угрозу пакт нефтепроизводителей: в будущем это может привести к провалу цен до $30 за баррель. К тому же президент Дональд Трамп в рамках 10-летнего бюджетного плана предложил распродать половину — около 350 млн барр. — Стратегического нефтяного резерва США.Все это не может не влиять на состояние нефтяного рынка, что хорошо понимают и в ОПЕК, пытаясь найти общий язык и с американскими производителями сланца. Как рассказал на пресс-конференции генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, ранее представители картеля провели с ними совещание в Хьюстоне (США) в рамках конференции CERAWeek и пригласила их в Вену, где, по его словам, состоялись очень продуктивные переговоры. «Потепление в отношениях между ОПЕК и сланцевыми производителями, — подчеркнул Баркиндо, — дает надежду на их развитие в интересах всей индустрии, ибо все мы в одной лодке». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 27.05.17 | Просмотров : 71

