Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Михаил БРЫЗГАЛОВ, гендиректор Музея музыкальной культуры имени М.И.Глинки:«Наше сотрудничество с Азербайджаном насыщено и всегда интересно»



В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» 25 мая стартовал XIX международный фестиваль музеев «Интермузей-2017». О его целях и задачах и сотрудничестве с Азербайджаном в интервью «Москва–Баку» накануне открытия фестиваля рассказал заместитель председателя оргкомитета, генеральный директор Всероссийского музыкального объединения музыкальной культуры имени М.И.Глинки Михаил БРЫЗГАЛОВ.







— Михаил Аркадьевич, Азербайджан принимает участие в XIX международном фестивале «Интермузей-2017», который проходит в Москве. Азербайджан привезет в Москву частичку своей культуры. Вы лично бывали в Азербайджане?

— Я не то что бывал, а какое-то время даже жил в Баку. Помню этот город по своему детству. Это связано с одной длинной семейной историей. В Баку жили мои родственники, и так сложилось, что я проучился в столице Азербайджана весь 7-й класс. Мы жили на улице Низами, рядом были мукомольная фабрика и железная дорога. Помню Баку того времени — с маленькими домами, дети по улице босиком бегают, по утрам слышно, как во дворе кричат «Мацо-о-они! Мацо-о-ни!» Я очень хорошо все это помню (улыбается). Баку всегда был многонациональным городом. В одном дворе жили представители многих национальностей. Мы дружили, играли босиком в футбол, вместе учились в школе.

Когда через столько лет я приехал в сегодняшний Баку, то не узнал его. Помню, пошел вечером пешком из гостиницы искать улицу, на которой жил. Иду, чувствую, что это вот где-то здесь, но вокруг все настолько изменилось, преобразилось, все другое… Мрамор, чисто, улыбающиеся люди, красота… Все изменилось и в лучшую сторону. Но картинки из моего детства, они все равно остались в старом Баку. Просто рядом с ними появились невероятные небоскребы. Конечно, мне дороги эти бакинские воспоминания из детства. Когда вы задали вопрос про Баку, я приятно окунулся в них, вспомнил и подумал, сколько же времени уже прошло… Старый Баку моего детства навсегда остался в моем сердце.



— Значит, об азербайджанской культуре вы знаете не понаслышке. А что можете сказать об участии Азербайджана в «Интермузее»?

— Мы ждем участия в фестивале «Интермузей-2017» бакинского Дома-музея легендарного джазмена Вагифа Мустафазаде. Музей представит на площадке фестиваля презентацию и расскажет о жизни основателя азербайджанского джаз-мугама. И мы рады, что Азербайджан продолжает сотрудничать с площадкой «Интермузея», принимать участие в этом международном фестивале.

Пионером, который проложил дорогу Азербайджану на «Интермузей», стал Музей музыкальной культуры Азербайджана. Его директор Алла Байрамова на протяжении многих лет приезжает в Москву, представляет музей, азербайджанскую культуру и укрепляет российско-азербайджанское международное сотрудничество.

— А ваше Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И.Глинки с Азербайджаном как-то сотрудничает?

— Конечно! С Азербайджаном у нас солидные связи. В нашем музее целая витрина посвящена азербайджанским музыкальным инструментам, и некоторое время назад Министерство культуры и туризма Азербайджана пополнило нашу коллекцию новыми инструментами, чему мы, конечно, очень рады. Мы дружим с Музеем музыкальной культуры Азербайджана, о котором я сейчас и сказал, это, пожалуй, самый близкий нам музей. Там работает замечательный коллектив. Алла Байрамова — наш большой друг. Через нее я узнаю о событиях, которые происходят в Баку. Мы общаемся практически ежедневно.

Буквально на днях, 18 мая, в Москве мы сделали презентацию новой книги о главном дирижере Советского Союза Николае Семеновиче Голованове «Николай Голованов и его время». Первыми, кто прислал нам поздравление, были Алла Байрамова и коллеги из Музея музыкальной культуры Азербайджана. С этим замечательным азербайджанским музеем мы не чувствуем расстояний, мы всегда вместе, многое делаем в сотрудничестве. Наши встречи запланированы намного вперед. Мы увидимся в ноябре, в следующем году — в марте. Мы стараемся не подводить друг друга и не останавливаться на достигнутом в нашем сотрудничестве.

В Музее музыкальной культуры Азербайджана несколько лет назад мы проводили заседание сессии Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров, в которую входят музеи стран СНГ. В рамках заседания вместе с Музеем музыкальной культуры Азербайджана наш музей провел выставку «Музыкальные параллели. Азербайджан — Россия». В Азербайджане нас совершенно замечательно принимали. Тогда же, помимо Музея музыкальной культуры, мы побывали в Центре Гeйдapа Aлиeва, Музее ковра, Доме-музее Леопольда и Мстислава Ростроповичей и других, связанных с именами видных музыкантов, увидели невероятное количество уникальных музейных находок.

Конечно, Азербайджан известен своей богатой музыкальной культурой. Достаточно произнести Мстислав Ростропович, Вагиф Мустафазаде, Муслим Магомаев, Полад Бюльбюль оглу, Бюльбюль, знаменитое музыкальное училище, азербайджанский джаз, мугам — и сразу складывается представление о высочайшем уровне культуры.

Дух, которым сегодня живут деятели культуры Азербайджана, передается и нам. И так получается, что мы встречаемся в самых разных точках планеты и всегда невероятно рады видеть друг друга. Мы взаимодействуем также с посольством Азербайджана в России и Фондом Гeйдapа Aлиeва. Несколько лет назад совместно с посольством и фондом в нашем музее проходила презентация азербайджанского мугама. Мы проделали колоссальную работу и представили прекрасную выставку, посвященную этому жанру азербайджанской традиционной музыки. Тогда же в дар от Министерства культуры и туризма Азербайджана мы получили Антологию мугама.

Азербайджанские исполнители помогают нам с концертными программами. И мы в свою очередь приходим на мероприятия, которые устраивает посольство Азербайджана. В целом наше сотрудничество с Азербайджаном насыщено и всегда интересно.

В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» 25 мая стартовал XIX международный фестиваль музеев «Интермузей-2017». О его целях и задачах и сотрудничестве с Азербайджаном в интервью «Москва–Баку» накануне открытия фестиваля рассказал заместитель председателя оргкомитета, генеральный директор Всероссийского музыкального объединения музыкальной культуры имени М.И.Глинки Михаил БРЫЗГАЛОВ.— Я не то что бывал, а какое-то время даже жил в Баку. Помню этот город по своему детству. Это связано с одной длинной семейной историей. В Баку жили мои родственники, и так сложилось, что я проучился в столице Азербайджана весь 7-й класс. Мы жили на улице Низами, рядом были мукомольная фабрика и железная дорога. Помню Баку того времени — с маленькими домами, дети по улице босиком бегают, по утрам слышно, как во дворе кричат «Мацо-о-они! Мацо-о-ни!» Я очень хорошо все это помню (улыбается). Баку всегда был многонациональным городом. В одном дворе жили представители многих национальностей. Мы дружили, играли босиком в футбол, вместе учились в школе.Когда через столько лет я приехал в сегодняшний Баку, то не узнал его. Помню, пошел вечером пешком из гостиницы искать улицу, на которой жил. Иду, чувствую, что это вот где-то здесь, но вокруг все настолько изменилось, преобразилось, все другое… Мрамор, чисто, улыбающиеся люди, красота… Все изменилось и в лучшую сторону. Но картинки из моего детства, они все равно остались в старом Баку. Просто рядом с ними появились невероятные небоскребы. Конечно, мне дороги эти бакинские воспоминания из детства. Когда вы задали вопрос про Баку, я приятно окунулся в них, вспомнил и подумал, сколько же времени уже прошло… Старый Баку моего детства навсегда остался в моем сердце.— Мы ждем участия в фестивале «Интермузей-2017» бакинского Дома-музея легендарного джазмена Вагифа Мустафазаде. Музей представит на площадке фестиваля презентацию и расскажет о жизни основателя азербайджанского джаз-мугама. И мы рады, что Азербайджан продолжает сотрудничать с площадкой «Интермузея», принимать участие в этом международном фестивале.Пионером, который проложил дорогу Азербайджану на «Интермузей», стал Музей музыкальной культуры Азербайджана. Его директор Алла Байрамова на протяжении многих лет приезжает в Москву, представляет музей, азербайджанскую культуру и укрепляет российско-азербайджанское международное сотрудничество.— Конечно! С Азербайджаном у нас солидные связи. В нашем музее целая витрина посвящена азербайджанским музыкальным инструментам, и некоторое время назад Министерство культуры и туризма Азербайджана пополнило нашу коллекцию новыми инструментами, чему мы, конечно, очень рады. Мы дружим с Музеем музыкальной культуры Азербайджана, о котором я сейчас и сказал, это, пожалуй, самый близкий нам музей. Там работает замечательный коллектив. Алла Байрамова — наш большой друг. Через нее я узнаю о событиях, которые происходят в Баку. Мы общаемся практически ежедневно.Буквально на днях, 18 мая, в Москве мы сделали презентацию новой книги о главном дирижере Советского Союза Николае Семеновиче Голованове «Николай Голованов и его время». Первыми, кто прислал нам поздравление, были Алла Байрамова и коллеги из Музея музыкальной культуры Азербайджана. С этим замечательным азербайджанским музеем мы не чувствуем расстояний, мы всегда вместе, многое делаем в сотрудничестве. Наши встречи запланированы намного вперед. Мы увидимся в ноябре, в следующем году — в марте. Мы стараемся не подводить друг друга и не останавливаться на достигнутом в нашем сотрудничестве.В Музее музыкальной культуры Азербайджана несколько лет назад мы проводили заседание сессии Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров, в которую входят музеи стран СНГ. В рамках заседания вместе с Музеем музыкальной культуры Азербайджана наш музей провел выставку «Музыкальные параллели. Азербайджан — Россия». В Азербайджане нас совершенно замечательно принимали. Тогда же, помимо Музея музыкальной культуры, мы побывали в Центре Гeйдapа Aлиeва, Музее ковра, Доме-музее Леопольда и Мстислава Ростроповичей и других, связанных с именами видных музыкантов, увидели невероятное количество уникальных музейных находок.Конечно, Азербайджан известен своей богатой музыкальной культурой. Достаточно произнести Мстислав Ростропович, Вагиф Мустафазаде, Муслим Магомаев, Полад Бюльбюль оглу, Бюльбюль, знаменитое музыкальное училище, азербайджанский джаз, мугам — и сразу складывается представление о высочайшем уровне культуры.Дух, которым сегодня живут деятели культуры Азербайджана, передается и нам. И так получается, что мы встречаемся в самых разных точках планеты и всегда невероятно рады видеть друг друга. Мы взаимодействуем также с посольством Азербайджана в России и Фондом Гeйдapа Aлиeва. Несколько лет назад совместно с посольством и фондом в нашем музее проходила презентация азербайджанского мугама. Мы проделали колоссальную работу и представили прекрасную выставку, посвященную этому жанру азербайджанской традиционной музыки. Тогда же в дар от Министерства культуры и туризма Азербайджана мы получили Антологию мугама.Азербайджанские исполнители помогают нам с концертными программами. И мы в свою очередь приходим на мероприятия, которые устраивает посольство Азербайджана. В целом наше сотрудничество с Азербайджаном насыщено и всегда интересно. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 27.05.17 | Просмотров : 78

