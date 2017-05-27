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Главная Формула сотрудничества


Давно замечено: если враг возмущается твоими действиями, значит, ты все делаешь правильно. И истерика, начавшаяся в армянских и контролируемых Ереваном российских СМИ по поводу состоявшейся в Батуми трехсторонней встречи министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана, а затем рабочего визита в Грузию премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, — еще одно тому подтверждение. Укрепление трехстороннего сотрудничества, тем более в военной сфере, — естественно, не выгодно Армении, оказавшейся в региональной изоляции.



Георгий КАЛАТОЗИШВИЛИ

В Батуми состоялась трехсторонняя встреча министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана. После ее завершения министр обороны Грузии Леван Изория, его турецкий коллега Фикри Ышык и глава оборонного ведомства Азербайджана Закир Гасанов подписали совместное заявление, в котором говорится, что страны продолжат участие в обеспечении мира и стабильности на региональном и международном уровнях.
Встреча проходила сразу после двухдневного рабочего визита делегации Министерства обороны Азербайджана во главе с Закиром Гасановым в Тбилиси. Делегация побывала в Грузии по приглашению министра обороны Левана Изории. Переговоры глав оборонных ведомств, как правило, проходят за закрытыми дверями.
Не стал исключением и визит Закира Гасанова. Официальные источники выдают довольно скудную информацию о сути переговоров и их результатах. Но даже эти скупые сведения, а также заявления сторон на коротком брифинге для прессы и некоторые протокольные мероприятия дают основания для некоторых выводов или пищу для размышлений.
Министр обороны Азербайджана возложил венок к Мемориалу грузинским воинам, погибшим в Абхазии и Южной Осетии. А на совместной пресс-конференции Закир Гасанов заявил, что по вопросу необходимости соблюдения и уважения территориальной целостности государств достигнуто полное согласие: «Мы единогласно отметили поддержку территориальной целостности как Грузии, так и Азербайджана», — подчеркнул генерал Гасанов. Он поздравил грузинский народ с Днем независимости, который отмечается 26 мая, и выразил уверенность, что сотрудничество двух стран в сфере обороны и безопасности «будет успешно развиваться».
Леван Изория, в свою очередь, высказался за развитие отношений между оборонными ведомствами «как на двусторонней, так и трехсторонней основе». Сотрудник пресс-центра Министерства обороны Грузии, отвечая на вопрос «Вестника Кавказа», планируется ли создать какой-либо постоянно действующий формат сотрудничества в военной или военно-политической сфере, туманно ответил, что по результатам «конечно, будет принят совместный документ».
Достижение modus operandi в столь деликатной сфере — задача не из легких, поскольку все три стороны, согласно принципу «не навреди», обязаны учитывать широкий спектр сопутствующих геополитических соображений, в том числе фактор других кавказских государств: Грузия поддерживает отношения с Арменией, в том числе в военной сфере, а Азербайджан и Турция ведут постоянный диалог с Россией.
Тем не менее Тбилиси, Баку и Анкара пытаются выработать общую, взаимно полезную формулу военно-политического и военно-технического сотрудничества. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что тема региональной безопасности стала одной из ведущих и во время рабочего визита в Грузию премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, который прибыл в Тбилиси в понедельник для переговоров с главой грузинского правительства.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 27.05.17 | Просмотров : 72

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