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99 лет назад была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика







99 лет назад, 28 мая 1918 года, была образована Азербайджанская Демократическая Республика (АДР). Она стала первым республиканским государством в истории Азербайджана, всего тюркского мира и мусульманского Востока.







Айдын БАЙРАМОВ



В судьбоносное время для нации, с трудом держащейся на ногах под напором вступивших в схватку за ее природные богатства великих держав и тонущей в кровавом месиве террора армянских банд, лучшие сыны Азербайджана провозгласили независимое государство. Тем самым они совершили, по существу, героический шаг. Первый глава АДР, председатель Национального совета Мамедэмин Расулзаде, председатель парламента Али Мардан бек Топчибашев, главы правительственных кабинетов Фатали Хан Хойский и Насиб бек Усуббеков, а также другие деятели АДР — все они внесли неоценимую лепту в огосударствление азербайджанского национального самосознания и проявили себя принципиальными радетелями независимости своего Отечества.

Уже только одним своим появлением на политической арене АДР утвердила право нашего народа на свободу и независимость. Согласно Акту о независимости Азербайджана, формой политического устройства государства устанавливалась демократическая республика, гражданам которой, без различия национальности, вероисповедания, социального положения и пола гарантировались все гражданские и политические права.

Первое республиканское государство в отечественной истории прожило недолгую жизнь (всего лишь 23 месяца), но оставило после себя целый ряд громадных достижений в самых различных областях — политике, экономике, военном строительстве, культуре. Достаточно упомянуть объявление азербайджанского языка государственным языком республики, создание Бакинского государственного университета, формирование национальной армии и других силовых институтов, освобождение Баку от вражеской власти, зарождение самостоятельного политического и экономического курса Азербайджана.

В апреле 1920 года лидеры Демократической Республики предпочли принять большевистский ультиматум о сдаче власти, нежели ввергнуть свой народ в пучину заведомо обреченного, чреватого массовыми жертвами сопротивления всесокрушающей на своем пути внешней силе. Однако, отдав АДР в жертву с точки зрения тактической перспективы, ее руководство ушло с политической сцены с осознанием исполненной миссии стратегического значения — нация и государственность Азербайджана были сохранены! То был пример настоящего самопожертвования во имя Родины, ибо, уйдя из власти, многие деятели АДР подписали себе смертный приговор… Большинству из них не удалось спастись от смертоносной стихии «красного террора» в 20-30-е годы, а такие видные политики АДР, как Фатали Хан Хойский, Насиб бек Усуббеков, Гасан бек Агаев, Бехбудага Джаваншир погибли от рук армянских убийц уже через считанные недели после падения республики…

Современный Азербайджан, провозгласив свою независимость в октябре 1991 года, объявил себя преемником АДР и в этом качестве принял государственную атрибутику первой республики — ее флаг, герб и гимн.

Общенациональный лидер Азербайджана Гeйдap Aлиeв так характеризовал значение пройденного Демократической Республикой исторического пути: «Меры, осуществленные государством за короткий период, оставили большой след в истории нашего народа. Предоставление всем гражданам, независимо от пола, национальности, политической и религиозной принадлежности равных прав, определение государственных границ, утверждение атрибутов азербайджанской государственности, объявление родного языка государственным языком создали прочную основу для будущей независимости Азербайджана… Наш народ, восстановивший в 1991 году свою государственную независимость, использовал богатые традиции краткосрочной деятельности Азербайджанской Демократической Республики и на этом историческом наследии создал независимое Азербайджанское государство». Гeйдap Aлиeв подчеркивал, что АДР «явилась образцом нового государства и общества, органично соединившим в себе демократические ценности Европы и традиционные особенности восточной культуры».

Высоко оценивает политическое наследие АДР и президент Азербайджана Ильxам Aлиeв: «Образование Азербайджанской Демократической Республики явилось историческим событием мирового масштаба, так как была создана первая в мусульманском мире демократическая республика. Мы гордимся тем, что эта история написана азербайджанским народом. Азербайджанское государство и азербайджанский народ глубоко чтят память создателей Азербайджанской Демократической Республики».

Современная Азербайджанская Республика всемерно укрепляет свою государственную независимость, успешно реализует политику модернизации страны, выступает в роли регионального лидера. Достижения современного Азербайджана сказываются и в процессе урегулирования карабахского конфликта, которое, как не раз заявлял президент Ильxам Aлиeв, вступило в решающий этап. И, можно не сомневаться в том, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, водрузит свой трехцветный флаг, унаследованный от Демократической Республики, в родном Карабахе.

99 лет назад, 28 мая 1918 года, была образована Азербайджанская Демократическая Республика (АДР). Она стала первым республиканским государством в истории Азербайджана, всего тюркского мира и мусульманского Востока.В судьбоносное время для нации, с трудом держащейся на ногах под напором вступивших в схватку за ее природные богатства великих держав и тонущей в кровавом месиве террора армянских банд, лучшие сыны Азербайджана провозгласили независимое государство. Тем самым они совершили, по существу, героический шаг. Первый глава АДР, председатель Национального совета Мамедэмин Расулзаде, председатель парламента Али Мардан бек Топчибашев, главы правительственных кабинетов Фатали Хан Хойский и Насиб бек Усуббеков, а также другие деятели АДР — все они внесли неоценимую лепту в огосударствление азербайджанского национального самосознания и проявили себя принципиальными радетелями независимости своего Отечества.Уже только одним своим появлением на политической арене АДР утвердила право нашего народа на свободу и независимость. Согласно Акту о независимости Азербайджана, формой политического устройства государства устанавливалась демократическая республика, гражданам которой, без различия национальности, вероисповедания, социального положения и пола гарантировались все гражданские и политические права.Первое республиканское государство в отечественной истории прожило недолгую жизнь (всего лишь 23 месяца), но оставило после себя целый ряд громадных достижений в самых различных областях — политике, экономике, военном строительстве, культуре. Достаточно упомянуть объявление азербайджанского языка государственным языком республики, создание Бакинского государственного университета, формирование национальной армии и других силовых институтов, освобождение Баку от вражеской власти, зарождение самостоятельного политического и экономического курса Азербайджана.В апреле 1920 года лидеры Демократической Республики предпочли принять большевистский ультиматум о сдаче власти, нежели ввергнуть свой народ в пучину заведомо обреченного, чреватого массовыми жертвами сопротивления всесокрушающей на своем пути внешней силе. Однако, отдав АДР в жертву с точки зрения тактической перспективы, ее руководство ушло с политической сцены с осознанием исполненной миссии стратегического значения — нация и государственность Азербайджана были сохранены! То был пример настоящего самопожертвования во имя Родины, ибо, уйдя из власти, многие деятели АДР подписали себе смертный приговор… Большинству из них не удалось спастись от смертоносной стихии «красного террора» в 20-30-е годы, а такие видные политики АДР, как Фатали Хан Хойский, Насиб бек Усуббеков, Гасан бек Агаев, Бехбудага Джаваншир погибли от рук армянских убийц уже через считанные недели после падения республики…Современный Азербайджан, провозгласив свою независимость в октябре 1991 года, объявил себя преемником АДР и в этом качестве принял государственную атрибутику первой республики — ее флаг, герб и гимн.Общенациональный лидер Азербайджана Гeйдap Aлиeв так характеризовал значение пройденного Демократической Республикой исторического пути: «Меры, осуществленные государством за короткий период, оставили большой след в истории нашего народа. Предоставление всем гражданам, независимо от пола, национальности, политической и религиозной принадлежности равных прав, определение государственных границ, утверждение атрибутов азербайджанской государственности, объявление родного языка государственным языком создали прочную основу для будущей независимости Азербайджана… Наш народ, восстановивший в 1991 году свою государственную независимость, использовал богатые традиции краткосрочной деятельности Азербайджанской Демократической Республики и на этом историческом наследии создал независимое Азербайджанское государство». Гeйдap Aлиeв подчеркивал, что АДР «явилась образцом нового государства и общества, органично соединившим в себе демократические ценности Европы и традиционные особенности восточной культуры».Высоко оценивает политическое наследие АДР и президент Азербайджана Ильxам Aлиeв: «Образование Азербайджанской Демократической Республики явилось историческим событием мирового масштаба, так как была создана первая в мусульманском мире демократическая республика. Мы гордимся тем, что эта история написана азербайджанским народом. Азербайджанское государство и азербайджанский народ глубоко чтят память создателей Азербайджанской Демократической Республики».Современная Азербайджанская Республика всемерно укрепляет свою государственную независимость, успешно реализует политику модернизации страны, выступает в роли регионального лидера. Достижения современного Азербайджана сказываются и в процессе урегулирования карабахского конфликта, которое, как не раз заявлял президент Ильxам Aлиeв, вступило в решающий этап. И, можно не сомневаться в том, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, водрузит свой трехцветный флаг, унаследованный от Демократической Республики, в родном Карабахе. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 27.05.17 | Просмотров : 77

