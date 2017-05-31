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Спорт Евроигры по шестнадцати видам



Вторые Европейские игры, которые пройдут в 2019 году в Минске, начинают обретать конкретные очертания. Уже известно, что в программу соревнований включены шестнадцать видов спорта, одиннадцати из которых будет присвоен статус квалификационных на Олимпиаду. А значит, участникам состязаний, в числе которых будут и азербайджанские спортсмены, предстоит бороться не только за медали турнира, но и возможность попасть на летние Игры в Токио.


Вадим АЛЕКСАНДРОВ

Открытие Евроигр состоится 20 июня, а непосредственно соревновательная часть пройдет в период с 21-е по 30-е. Если проводить параллели, то вторые Евроигры окажутся по срокам короче Баку-2015, так как соревнования в Азербайджане проходили в течение шестнадцати дней. На стадионе «Динамо» столицы Беларуси, где состоится церемония открытия и закрытия, пройдут также состязания по легкой атлетике. В целом программа Евроигр довольно обширна — в нее также вошли спортивная и художественная гимнастика, акробатика, прыжки на батуте, велоспорт (трековые и шоссейные гонки), бадминтон, борьба, самбо, бокс, каратэ, дзюдо, баскетбол в формате 3x3, пляжные футбол и волейбол, гребля на байдарках и каноэ, пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис.
На заседании Исполкома Европейского олимпийского комитета в Македонии было подтверждено, что одиннадцать из шестнадцати видов спорта станут квалификационными к Олимпиаде. Исключение составят гимнастика и борьба (в этих дисциплинах отбор на Игры пройдет отдельно). Спортсмены разместятся в студенческой деревне. Ожидается, что в Евроиграх примут участие четыре тысячи атлетов и около 2 тысяч официальных лиц.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 31.05.17 | Просмотров : 47

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