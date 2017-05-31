Новости » Спорт Введите слово для поиска : Спорт Волейболистки сразятся за путевки на мундиаль



Команды Голландии и Украины станут главными соперницами

нашей сборной в квалификационном раунде







Женская сборная Азербайджана по волейболу на этой неделе проведет один из важнейших стартов этого года. Одержав победу на IV Играх исламской солидарности, наша команда с ходу включается в отборочный марафон чемпионата мира. В течение ближайших пяти дней к Бакинскому дворцу спорта на Приморском бульваре будет приковано повышенное внимание любителей волейбола и специалистов, ведь на кону — прямая путевка на мундиаль.







Ага АСЛАНОВ



Подопечные Фаика Гараева попали в очень даже непростую группу. Если об уровне команд Норвегии и Дании говорить особо не приходится, то сборные Голландии, Украины и Израиля в дополнительной рекомендации не нуждаются. Многие сходятся во мнении, что основная борьба за прямую вакансию на чемпионат мира развернется между хозяйками площадки и девушками из Нидерландов. Недаром очную встречу соперниц назначили именно на последний день квалификации, когда и будут расставлены все точки над «i». Очевидно, чтобы добиться положительного результата, нашей команде необходимо будет прибавлять от встречи к встречи и постараться выйти на свой пик именно к поединку с Голландией.

У сборной Азербайджана в этом году довольно напряженный график, и квалификация является вторым значимым стартом в календаре после Игр исламской солидарности. Исламиада дала возможность коллективу обрести соревновательный тонус, однако уровень команд-соперниц оставлял желать лучшего. Поэтому последняя подготовительная работа перед началом отбора была проведена в Болгарии в ходе контрольных матчей со сборной этой страны. И результаты этой поездки будут видны уже в ходе отборочного турнира, где подопечным Ф.Гараева необходимо сыграть на максимуме своих возможностей. Говоря о составе, необходимо отметить возвращение в команду лидера азербайджанского волейбола последних лет Натальи Мамедовой. Наверняка она вместе с Полиной Рагимовой станет основной ударной силой хозяек площадки, поэтому следует ожидать, что нападение будет одной из самых сильных наших козырей. И если к тому же удастся стабилизировать игру на приеме и блоке, то можно побороться за прямую путевку на мундиаль.

Что касается соперников, то, помимо Голландии, необходимо обратить внимание и на украинскую дружину. Тем более что в ее состав после долгого отсутствия вернулась диагональная Олеся Рыхлюк, играющая вместе с Н.Мамедовой в швейцарском «Волеро». И наверняка украинские девушки постараются вмешаться в заочный спорт Азербайджана и Голландии за вакансию на чемпионат мира.

Остается добавить, что прямую путевку на мировое первенство получает лишь победитель группы, а вторая команда попытает счастье в стыковых встречах.

Женская сборная Азербайджана по волейболу на этой неделе проведет один из важнейших стартов этого года. Одержав победу на IV Играх исламской солидарности, наша команда с ходу включается в отборочный марафон чемпионата мира. В течение ближайших пяти дней к Бакинскому дворцу спорта на Приморском бульваре будет приковано повышенное внимание любителей волейбола и специалистов, ведь на кону — прямая путевка на мундиаль.Подопечные Фаика Гараева попали в очень даже непростую группу. Если об уровне команд Норвегии и Дании говорить особо не приходится, то сборные Голландии, Украины и Израиля в дополнительной рекомендации не нуждаются. Многие сходятся во мнении, что основная борьба за прямую вакансию на чемпионат мира развернется между хозяйками площадки и девушками из Нидерландов. Недаром очную встречу соперниц назначили именно на последний день квалификации, когда и будут расставлены все точки над «i». Очевидно, чтобы добиться положительного результата, нашей команде необходимо будет прибавлять от встречи к встречи и постараться выйти на свой пик именно к поединку с Голландией.У сборной Азербайджана в этом году довольно напряженный график, и квалификация является вторым значимым стартом в календаре после Игр исламской солидарности. Исламиада дала возможность коллективу обрести соревновательный тонус, однако уровень команд-соперниц оставлял желать лучшего. Поэтому последняя подготовительная работа перед началом отбора была проведена в Болгарии в ходе контрольных матчей со сборной этой страны. И результаты этой поездки будут видны уже в ходе отборочного турнира, где подопечным Ф.Гараева необходимо сыграть на максимуме своих возможностей. Говоря о составе, необходимо отметить возвращение в команду лидера азербайджанского волейбола последних лет Натальи Мамедовой. Наверняка она вместе с Полиной Рагимовой станет основной ударной силой хозяек площадки, поэтому следует ожидать, что нападение будет одной из самых сильных наших козырей. И если к тому же удастся стабилизировать игру на приеме и блоке, то можно побороться за прямую путевку на мундиаль.Что касается соперников, то, помимо Голландии, необходимо обратить внимание и на украинскую дружину. Тем более что в ее состав после долгого отсутствия вернулась диагональная Олеся Рыхлюк, играющая вместе с Н.Мамедовой в швейцарском «Волеро». И наверняка украинские девушки постараются вмешаться в заочный спорт Азербайджана и Голландии за вакансию на чемпионат мира.Остается добавить, что прямую путевку на мировое первенство получает лишь победитель группы, а вторая команда попытает счастье в стыковых встречах. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 31.05.17 | Просмотров : 48

