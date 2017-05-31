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Культура Праздник моды и красоты



В Баку завершилось одно из самых престижных событий
в мировой fashion-индустрии — Mercedes-Benz Fashion Week



В показах, проходивших с 25 по 28 мая, приняли участие 16 дизайнеров из Беларуси, Грузии, России, Турции, Узбекистана, Украины и, конечно, Азербайджана, представившие коллекции сезона осень-зима 2017/2018.


Лейла ГАДЖИЕВА

Mercedes-Benz Fashion Week — известная в мире серия международных недель моды, ежегодно проводимых ведущим немецким автомобильным концерном в различных странах. Интерес, проявляемый к ней со стороны представителей fashion-индустрии и международных баеров, стимулирует участие в них и модельеров, для которых показы на подиумах недели — прекрасный шанс заявить о себе. Соответственно она не проходит и без пристального внимания широкой аудитории, получающей возможность узнать о последних новинках и тенденциях моды.
Вот и первая в Азербайджане Неделя моды Mercedes-Benz не стала исключением, собрав целый ряд ведущих дизайнеров из разных стран, среди которых были такие известные, как Светлана Бекарева из России, Рашит Баьзыбаьлы  из Турции, Кахо из Украины, GiGU, Liza Manner, Sabina Nazar, Anor Atelier, Behzod Saitov (показ Sharq Liboslari) из Узбекистана. Свои коллекции продемонстрировали и азербайджанские модельеры — Гюльнара Халилова, Proje и другие. А открыл Mercedes-Benz Fashion Week в Баку ее постоянный хедлайнер Avtandil — прославленный грузинский модельер Автандил Цквитинидзе, продемонстрировавший две линии одежды — люксовую и повседневную.
Среди участников недели, строго поддерживающей традиции поддержки молодых талантов, было и немало дебютантов — Renara, Modamaniya, Aidem, SiViVa, L’impero, Giragli: их коллекции также были встречены с немалым интересом.
Еще одна традиция Mercedes-Benz Fashion Week — образовательная программа мастер-классов. На сей раз она включала в себя такие темы, как основы экспресс-styling (как собрать луки за 20 минут из вещей, которые под рукой), а также styling fashion-фотографии, секреты организации fashion-мероприятий от mini event до fashion week; как открыть свой fashion-журнал; основы fashion-дизайна; знакомство с требованиями рынка моды. А завершилась Неделя after party в ресторане Art Garden — с участием модельеров и организаторов этого замечательного праздника моды в Баку.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 31.05.17 | Просмотров : 51

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