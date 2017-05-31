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Сегодня мир отмечает

Международный день без табака







Основная цель этой даты заключается в содействии сокращению распространения никотиновой зависимости, вовлечении в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактике табакокурения и информировании общества о его пагубном воздействии на здоровье. Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с табаком рекомендует запретить все формы рекламы, стимулирования продажи в целях поощрения употребления табачных изделий, предусматривает организацию широкого международного сотрудничества в этой сфере.







Ирада ГАСАНОВА



Девиз нынешней даты — «Табак — угроза для развития». Иными словами, проблема рассматривается шире — не просто вред, наносимый конкретному курильщику и его окружению, а опасность, которую несет эта вредная привычка всему человечеству. По данным ВОЗ, ежегодно в результате употребления табака умирает около 6 млн человек, и если не активизировать усилия, то, согласно прогнозам, к 2030 году этот показатель превысит 8 млн человек в год. Употребление табака обходится в огромную сумму для национальных экономик, с учетом повышенных расходов на охрану здоровья и снижения продуктивности работы. Оно усугубляет неравенство в сфере здравоохранения и обостряет проблему нищеты, так как наименее обеспеченные люди тратят меньше средств на самое основное, то есть продукты питания, образование и здравоохранение. Около 80% случаев преждевременной смерти в результате употребления табака приходятся на страны с низким и средним уровнями дохода.

В Азербайджане проблема табакокурения приобрела особую актуальность, о чем свидетельствуют предпринимаемые меры для снижения уровня курения. По данным Минздрава, общее их количество составляет свыше 3 млн человек. Это значит, что каждый третий гражданин страны — никотинозависимый. Среди населения в возрасте от 15 до 64 лет регулярно курят 55,2% мужчин и около 8% женщин, или в среднем 36% жителей страны в этой возрастной категории.

Совсем недавно на заседании Милли меджлиса во втором чтении был принят законопроект «Об ограничениях использования табачных изделий». В документе указаны места, в которых запрещено курение табака. К этим местам относятся учебные заведения, учреждения спорта и культуры, лечебницы и санатории, территории автозаправочных станций, рабочие места, бары, рестораны, кафе, детские площадки, кинотеатры, концертные и выставочные залы, автобусы, поезда. Кроме того, руководители структур должны создать места для курения. На территориях, где запрещено курить, должны быть установлены соответствующие таблички, организовано информирование посетителей по местным радиоузлам. Отведенные под курение места должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм.

Несмотря на то, что основные пункты законопроекта одобрены парламентом, открытым остается механизм контроля за исполнением закона. Пока не определено, какой государственный орган должен контролировать процесс запрета курения в общественных местах — налоговая служба, Минздрав, муниципальные или правоохранительные органы. Депутаты против возложения этой функции на полицию. К примеру, в Турции соблюдение аналогичного закона контролируют муниципальные органы. В нашей стране у муниципалитетов нет таких кадровых и финансовых ресурсов. И именно это обстоятельство стало загвоздкой в принятии закона на протяжении всех последних лет. Но с другой стороны — и далее медлить уже невозможно. Ситуация с этим все более обостряется.

Как сообщил «Азербайджанским известиям» депутат Милли меджлиса Муса Гулиев, основная цель — свести до минимума потребление табака. Особенно это касается молодежи. Поэтому в законе отображены и мероприятия, направленные на профилактику курения. Это пропаганда здорового образа жизни и отказа от курения, вовлечение в борьбу против никотиновой зависимости всех слоев населения и, конечно, развернутая просветительская работа. К примеру, не менее 3 часов эфира в месяц Общественное телевидение будет обязано посвящать передачи пропаганде против курения. Это будет и социальная реклама, и разнообразные ток-шоу, призванные информировать общество о вреде табака.

Как известно, аналогичный закон действует во многих странах мира — не только в США, государствах Европы, Балтии, Японии и ряде других, но и в соседних России, Казахстане, Турции. Создание правового поля в этой сфере позволит и нашему правительству реализовать весь комплекс мер для защиты здоровья человека, обеспечения охраны окружающей среды, а также отвыкание от курения. Нужно также учитывать, что если дети растут в курящих семьях, здоровью ребенка наносится большой вред. В законопроекте есть даже термин «создание бестабачной среды» в Азербайджане.

«Для исполнения запрета на курение в общественных местах в Азербайджане потребуются согласованные действия как НПО и госструктур, так и общества в целом, — считает руководитель Ассоциации по коммуникациям

в здравоохранении Нурлан Aлиeв. — К сожалению, у нас подобный механизм пока не разработан».

По его мнению, грамотная социальная реклама, которая разработана на основе реальных исследований о демографическом составе целевой аудитории, ее знаниях, проблемах, предпочтениях, может быть эффективной в борьбе против табакокурения в стране. Однако только реклама, без сопутствующих ей мероприятий по информированию, без разработки необходимых правовых и административных мер регулирования табакокурения, без введения ограничений на потребление табака в обществе, не сможет привести к по-настоящему значимым успехам в борьбе с табаком.

В борьбе против распространения табачных изделий необходимы использование всех возможных каналов коммуникации, вовлекать СМИ, подготовка волонтеров для проведения просветительских кампаний, публикация пропагандистских материалов.

В тех странах, в которых развернута активная борьба с курением, численность курящих сокращается весьма заметно. Но результаты этой борьбы напрямую зависят от деятельности правительств государств. Те правительства, которые желают видеть свое население здоровым, эту борьбу ведут последовательно, не формально. Например, в Канаде, Мексике, Норвегии, Исландии более 50% взрослого населения отказались от курения за последние двадцать лет.

Основная цель этой даты заключается в содействии сокращению распространения никотиновой зависимости, вовлечении в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактике табакокурения и информировании общества о его пагубном воздействии на здоровье. Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с табаком рекомендует запретить все формы рекламы, стимулирования продажи в целях поощрения употребления табачных изделий, предусматривает организацию широкого международного сотрудничества в этой сфере.Девиз нынешней даты — «Табак — угроза для развития». Иными словами, проблема рассматривается шире — не просто вред, наносимый конкретному курильщику и его окружению, а опасность, которую несет эта вредная привычка всему человечеству. По данным ВОЗ, ежегодно в результате употребления табака умирает около 6 млн человек, и если не активизировать усилия, то, согласно прогнозам, к 2030 году этот показатель превысит 8 млн человек в год. Употребление табака обходится в огромную сумму для национальных экономик, с учетом повышенных расходов на охрану здоровья и снижения продуктивности работы. Оно усугубляет неравенство в сфере здравоохранения и обостряет проблему нищеты, так как наименее обеспеченные люди тратят меньше средств на самое основное, то есть продукты питания, образование и здравоохранение. Около 80% случаев преждевременной смерти в результате употребления табака приходятся на страны с низким и средним уровнями дохода.В Азербайджане проблема табакокурения приобрела особую актуальность, о чем свидетельствуют предпринимаемые меры для снижения уровня курения. По данным Минздрава, общее их количество составляет свыше 3 млн человек. Это значит, что каждый третий гражданин страны — никотинозависимый. Среди населения в возрасте от 15 до 64 лет регулярно курят 55,2% мужчин и около 8% женщин, или в среднем 36% жителей страны в этой возрастной категории.Совсем недавно на заседании Милли меджлиса во втором чтении был принят законопроект «Об ограничениях использования табачных изделий». В документе указаны места, в которых запрещено курение табака. К этим местам относятся учебные заведения, учреждения спорта и культуры, лечебницы и санатории, территории автозаправочных станций, рабочие места, бары, рестораны, кафе, детские площадки, кинотеатры, концертные и выставочные залы, автобусы, поезда. Кроме того, руководители структур должны создать места для курения. На территориях, где запрещено курить, должны быть установлены соответствующие таблички, организовано информирование посетителей по местным радиоузлам. Отведенные под курение места должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм.Несмотря на то, что основные пункты законопроекта одобрены парламентом, открытым остается механизм контроля за исполнением закона. Пока не определено, какой государственный орган должен контролировать процесс запрета курения в общественных местах — налоговая служба, Минздрав, муниципальные или правоохранительные органы. Депутаты против возложения этой функции на полицию. К примеру, в Турции соблюдение аналогичного закона контролируют муниципальные органы. В нашей стране у муниципалитетов нет таких кадровых и финансовых ресурсов. И именно это обстоятельство стало загвоздкой в принятии закона на протяжении всех последних лет. Но с другой стороны — и далее медлить уже невозможно. Ситуация с этим все более обостряется.Как сообщил «Азербайджанским известиям» депутат Милли меджлиса Муса Гулиев, основная цель — свести до минимума потребление табака. Особенно это касается молодежи. Поэтому в законе отображены и мероприятия, направленные на профилактику курения. Это пропаганда здорового образа жизни и отказа от курения, вовлечение в борьбу против никотиновой зависимости всех слоев населения и, конечно, развернутая просветительская работа. К примеру, не менее 3 часов эфира в месяц Общественное телевидение будет обязано посвящать передачи пропаганде против курения. Это будет и социальная реклама, и разнообразные ток-шоу, призванные информировать общество о вреде табака.Как известно, аналогичный закон действует во многих странах мира — не только в США, государствах Европы, Балтии, Японии и ряде других, но и в соседних России, Казахстане, Турции. Создание правового поля в этой сфере позволит и нашему правительству реализовать весь комплекс мер для защиты здоровья человека, обеспечения охраны окружающей среды, а также отвыкание от курения. Нужно также учитывать, что если дети растут в курящих семьях, здоровью ребенка наносится большой вред. В законопроекте есть даже термин «создание бестабачной среды» в Азербайджане.«Для исполнения запрета на курение в общественных местах в Азербайджане потребуются согласованные действия как НПО и госструктур, так и общества в целом, — считает руководитель Ассоциации по коммуникациямв здравоохранении Нурлан Aлиeв. — К сожалению, у нас подобный механизм пока не разработан».По его мнению, грамотная социальная реклама, которая разработана на основе реальных исследований о демографическом составе целевой аудитории, ее знаниях, проблемах, предпочтениях, может быть эффективной в борьбе против табакокурения в стране. Однако только реклама, без сопутствующих ей мероприятий по информированию, без разработки необходимых правовых и административных мер регулирования табакокурения, без введения ограничений на потребление табака в обществе, не сможет привести к по-настоящему значимым успехам в борьбе с табаком.В борьбе против распространения табачных изделий необходимы использование всех возможных каналов коммуникации, вовлекать СМИ, подготовка волонтеров для проведения просветительских кампаний, публикация пропагандистских материалов.В тех странах, в которых развернута активная борьба с курением, численность курящих сокращается весьма заметно. Но результаты этой борьбы напрямую зависят от деятельности правительств государств. Те правительства, которые желают видеть свое население здоровым, эту борьбу ведут последовательно, не формально. Например, в Канаде, Мексике, Норвегии, Исландии более 50% взрослого населения отказались от курения за последние двадцать лет. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 31.05.17 | Просмотров : 49

