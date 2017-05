Новости » Экономика и финансы Введите слово для поиска : Экономика и финансы Презентация нашего потенциала



В Минске открылся первый Торговый дом Азербайджана за рубежом







В последнее время в Азербайджане стремительно развивается ненефтяной сектор, наша страна производит высококачественную и конкурентоспособную продукцию. А одна из главнейших задач, поставленных перед экономическими структурами главой государства, — организация экспорта азербайджанской продукции на мировые рынки. Реализации этой задачи призваны содействовать и торговые дома Азербайджана за рубежом. И первым таким представительством стал Торговый дом, торжественное открытие которого состоялось на минувшей неделе.







Заур AЛИEВ



«Открытие торговых домов, — заявил, выступая на торжественной церемонии по этому случаю министр экономики Шахин Мустафаев, — является одним из важнейших шагов, направленных на продвижение товаров, выпускаемых под брендом Made in Azerbaijan. И созданный в Минске Торговый дом становится для азербайджанских предпринимателей окном на белорусский рынок». И, действительно, в экспозиции, разместившейся на площади 540 кв. м, свою продукцию представили свыше 20 наших предприятий — вина, коньяки, бренди, чай, соки, консервы, кабельные изделия, ковры, шелк, текстиль, косметику. Все они уже зарекомендовали себя на зарубежных рынках, и можно не сомневаться, что найдут потребительский спрос и в Беларуси. Именно об этом говорил в своем выступлении и министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей, особо подчеркнув закономерность того факта, что первый Торговый дом Азербайджана открылся именно в Минске.

«Это — знаковое и символичное событие, — отметил он, — закономерный итог того активного диалога, который ведется между нашими странами на различных уровнях. Сделано уже немало: у нас существуют совместные производства техники, наши торговые дома открыты в Азербайджане и, кстати, белорусская продукция пользуется там высокой популярностью. А открытие Торгового дома Азербайджана — шаг вперед, который приведет как к качественному, так и количественному наполнению сотрудничества между странами, увеличению товарооборота. Уверен, что представленная в торговом доме продукция окажется востребованной белорусским покупателем».

То, что создание первого Торгового дома в Беларуси — не случайность, подтвердил и министр Шахин Мустафаев. «Отношения между нашими странами находятся на очень высоком уровне, — заявил он. — Их можно охарактеризовать как стратегическое партнерство. Азербайджанская продукция качественная, конкурентоспособная и должна найти свою нишу на белорусском рынке. Промышленный сектор государства развивается очень успешно: есть потребность для экспорта на внешние рынки, в том числе и Беларуси. Мы надеемся, что открытие этого торгового дома даст новые возможности предпринимателям, поощрит их деятельность и приведет к увеличению экспорта».

Эту же цель преследует создание аналогичных представительств и в других странах. Так, по словам Мустафаева, идет подготовка к открытию следующего Торгового дома в Москве, планируется их создание и в других городах России и в Украине. «Уже назначен первый торговый представитель Азербайджана в России. Следующим назначением будет Китай», — сообщил министр, добавив, что на повестке дня стоит вопрос назначения торгпредов в страны Персидского залива и Европы.

Между тем продолжается использование и других форм продвижения бренда Made in Azerbaijan за рубежом. В их числе — презентация экономических и инвестиционных возможностей Азербайджана в различных странах. Последняя из их числа состоялась в австралийском городе Перт. На встрече с местными предпринимателями почетный консул Азербайджана в Австралии Айдан Рзаева рассказала о стремительном росте экономики страны, о реализуемых ее проектах, инвестиционной привлекательности. В частности, речь шла о разработке энергетических ресурсов, проекте «Южный газовый коридор», открытии железнодорожного сообщения по маршруту Баку–Тбилиси–Карс и др. Но особое внимание было уделено ненефтяным отраслям экономики, развитие которых — один из приоритетов страны. И для участников встречи — более 60 представителей различных австралийских компаний, занимающихся бизнесом в сфере сельского хозяйства, производства молочной продукции, животноводства, представители нефтегазовых, транспортных, туристических компаний — это была информация, вызвавшая большой интерес. А после рассказа президента Общества дружбы Азербайджан–Австралия Джон Хаммонд о самой стране, ее ценностях мультикультурализма и толерантности, дружелюбии и гостеприимстве людей многие из них выразили желание принять участие в бизнес-форуме Австралия–Азербайджан, который состоится в Баку в октябре.

