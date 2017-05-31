Новости » Здоровье Введите слово для поиска : Здоровье Чтобы сердце билось





Развитие кардиохирургии во всем мире оценивается

уровнем заболеваний сердца и сосудов







В столице Азербайджана завершился V Международный конгресс «Бакинские дни сердца», посвященный 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гeйдapа Aлиeва. Представительный медицинский форум, организатором которого выступило Азербайджанское общество сердечно-сосудистой хирургии, собрал около 400 местных и иностранных кардиологов и кардиохирургов из 15 стран мира. Основные цели конгресса — внести вклад в развитие кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии в Азербайджане, провести обмен опытом совместно с зарубежными специалистами и обсудить с ними последние новшества медицинской науки в этой сфере.





Ирада АГАЕВА



Масштабные исследования, проведенные в сфере кардиологии, показывают, что сердечно-сосудистые заболевания «молодеют» по всему миру. Эта тенденция прослеживается и в нашей стране. В прошлом году в Республиканской центральной клинической больнице было осуществлено около тысячи сердечно-сосудистых операций. За последние 15 лет только в этой лечебнице выполнено более 11 тысяч кардиохирургических операций. В Баку и других городах страны функционируют современные диагностические центры, в которых проводится лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы.

На пленарных и панельных заседаниях конгресса были рассмотрены вопросы современных технологий диагностики и лечения заболеваний сердца, а также проблемы партнерства врачей разных медицинских профилей — кардиологов, кардиохирургов, специалистов по функциональной диагностике, фундаментальным и прикладным дисциплинам. Такая «командная» работа позволила внедрить в клиническую практику принципиально новые методы лечения, сочетающие в себе комплексное использование медикаментозных средств, хирургических и интервенционных пособий, имплантируемых устройств, последние достижения фундаментальной биологии и медицины. Большой раздел форума был посвящен методам визуализации в кардиологии.

С интересом были заслушаны доклады известного иранского специалиста Аббаса Афрасиаби «Использование клапанов при вегетососудистой дистонии гипертензии легких», Эльнура Гасанова (Азербайджан) «Особенности хирургического лечения коарктации аорты», Алексея Кима (Россия) «Лечение коарктации аорты эндоваскулярными методами у новорожденных и детей раннего возраста» и др.

Предметом обсуждений стали и доклады азербайджанских специалистов — профессора Рашада Махмудова «Хирургическое обследование при вторичном заболевании митрального клапана», Фирдовси Ибрагимова «Семейная гиперхолестеринемия. Невидимая часть айсберга», Фуада Абдуллаева «Реваскуляризация миокарда у больных в возрасте до 40 лет» и др.

Новаторские идеи, предложенные на прошлом конгрессе, продолжились и в этом году. Так, в рамках мероприятия известные кардиохирурги, приглашенные из зарубежных стран, провели «мастер-классы» для молодых азербайджанских специалистов, продемонстрировали новые технологии проведения операции на сердце. Состоялись и тренинги на темы «Сосудистый анастомоз» и «Восстановление митрального клапана» для начинающих кардиологов. С использованием современного оборудования в режиме Wet Lab были проведены практические занятия по хирургической анатомии.

Как заявил «Азербайджанским известиям» главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук Фаик Гулиев, подобные мероприятия проводятся в Баку регулярно, они вызывают неизменный интерес и собирают большую аудиторию врачей-кардиохирургов, сосудистых хирургов, кардиологов, аритмологов, ангиологов, врачей общей практики, специалистов по функциональной диагностике и смежных специальностей, научных работников и профессорско-преподавательский состав медвузов. Эти обсуждения позволяют еще больше расширить границы профессиональных интересов, прежде всего, отечественных кардиохирургов, способствуют достижению общей цели, ставшей своеобразным девизом конгрессов — качественной и успешной медицинской практики во благо пациента.

В столице Азербайджана завершился V Международный конгресс «Бакинские дни сердца», посвященный 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гeйдapа Aлиeва. Представительный медицинский форум, организатором которого выступило Азербайджанское общество сердечно-сосудистой хирургии, собрал около 400 местных и иностранных кардиологов и кардиохирургов из 15 стран мира. Основные цели конгресса — внести вклад в развитие кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии в Азербайджане, провести обмен опытом совместно с зарубежными специалистами и обсудить с ними последние новшества медицинской науки в этой сфере.Масштабные исследования, проведенные в сфере кардиологии, показывают, что сердечно-сосудистые заболевания «молодеют» по всему миру. Эта тенденция прослеживается и в нашей стране. В прошлом году в Республиканской центральной клинической больнице было осуществлено около тысячи сердечно-сосудистых операций. За последние 15 лет только в этой лечебнице выполнено более 11 тысяч кардиохирургических операций. В Баку и других городах страны функционируют современные диагностические центры, в которых проводится лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы.На пленарных и панельных заседаниях конгресса были рассмотрены вопросы современных технологий диагностики и лечения заболеваний сердца, а также проблемы партнерства врачей разных медицинских профилей — кардиологов, кардиохирургов, специалистов по функциональной диагностике, фундаментальным и прикладным дисциплинам. Такая «командная» работа позволила внедрить в клиническую практику принципиально новые методы лечения, сочетающие в себе комплексное использование медикаментозных средств, хирургических и интервенционных пособий, имплантируемых устройств, последние достижения фундаментальной биологии и медицины. Большой раздел форума был посвящен методам визуализации в кардиологии.С интересом были заслушаны доклады известного иранского специалиста Аббаса Афрасиаби «Использование клапанов при вегетососудистой дистонии гипертензии легких», Эльнура Гасанова (Азербайджан) «Особенности хирургического лечения коарктации аорты», Алексея Кима (Россия) «Лечение коарктации аорты эндоваскулярными методами у новорожденных и детей раннего возраста» и др.Предметом обсуждений стали и доклады азербайджанских специалистов — профессора Рашада Махмудова «Хирургическое обследование при вторичном заболевании митрального клапана», Фирдовси Ибрагимова «Семейная гиперхолестеринемия. Невидимая часть айсберга», Фуада Абдуллаева «Реваскуляризация миокарда у больных в возрасте до 40 лет» и др.Новаторские идеи, предложенные на прошлом конгрессе, продолжились и в этом году. Так, в рамках мероприятия известные кардиохирурги, приглашенные из зарубежных стран, провели «мастер-классы» для молодых азербайджанских специалистов, продемонстрировали новые технологии проведения операции на сердце. Состоялись и тренинги на темы «Сосудистый анастомоз» и «Восстановление митрального клапана» для начинающих кардиологов. С использованием современного оборудования в режиме Wet Lab были проведены практические занятия по хирургической анатомии.Как заявил «Азербайджанским известиям» главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук Фаик Гулиев, подобные мероприятия проводятся в Баку регулярно, они вызывают неизменный интерес и собирают большую аудиторию врачей-кардиохирургов, сосудистых хирургов, кардиологов, аритмологов, ангиологов, врачей общей практики, специалистов по функциональной диагностике и смежных специальностей, научных работников и профессорско-преподавательский состав медвузов. Эти обсуждения позволяют еще больше расширить границы профессиональных интересов, прежде всего, отечественных кардиохирургов, способствуют достижению общей цели, ставшей своеобразным девизом конгрессов — качественной и успешной медицинской практики во благо пациента. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 31.05.17 | Просмотров : 51

