Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Александр КИБОВСКИЙ, министр правительства Москвы:«Язык культуры — это универсальный язык общения»



Министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр КИБОВСКИЙ на площадке XIX Международного фестиваля музеев «Интермузей-2017» в интервью корреспонденту портала «Москва-Баку» рассказал о сотрудничестве возглавляемого им Департамента с коллегами из Баку, объяснил, чем фестиваль «Интермузей» может быть важен для Азербайджана, и признался, что хотел бы посмотреть Баку, пишет AZE.az.







— Второй год подряд Азербайджан принимает участие в Международном фестивале музеев «Интермузей», который сейчас проходит в Москве. Департамент культуры Москвы является соорганизатором фестиваля. Расскажите, пожалуйста, об участии Азербайджана в «Интермузее» и в целом о сотрудничестве руководимого вами Департамента культуры Москвы с профильными структурами Баку?

— То, что Азербайджан участвует в фестивале «Интермузей-2017», — очень правильно, потому что язык культуры — это универсальный язык общения, он понятен всем, ему не требуется перевод. Тем более что Россию и Азербайджан, как известно, очень многое объединяет. «Интермузей» — одна из главных в году выставок в сфере культуры в России. Она проходит в Москве, на площадке Центрального манежа — главном выставочном пространстве страны.

Десятки тысяч человек приходят на эту выставку с тем, чтобы узнать что-то новое, познакомиться с тем, чего они раньше не знали, и мы сегодня чувствуем очень серьезное эхо этого форума. Фестиваль позволяет его гостям формировать туристические пристрастия, поскольку на площадке «Интермузея» представлены не только российские музеи, но и музеи самых разных стран мира. И после посещения фестиваля люди отправляются в те города и страны, которые захватили их интерес на «Интермузее». Не сомневаюсь в том, что выставки, которые Азербайджан второй год проводит на площадке нашего фестиваля, добавляют серьезное количество тех, кто приезжает в Азербайджан не только в рамках бизнес-туризма, а тех, кто стремится в эту страну со знанием того, что он хочет увидеть. Такой турист — самый настоящий и самый дорогой для любого государства. Это тот, кто приезжает, в частности, в тот же Азербайджан, со сложившимся у него уважением к стране, представлением о ее культуре, традициях. Мы всегда рады участию наших зарубежных коллег. В политике могут быть какие-то границы — в культуре их не было и никогда не будет. Мы рады нашим c Азербайджаном культурным, творческим обменам, в том числе в сфере музейного дела, который мы можем наблюдать и сейчас, на площадке фестиваля «Интермузея», который проходит уже не первый год.

— Александр Владимирович, а вы сами посещали Азербайджан — по работе или как тот самый турист?

— К сожалению, не бывал в Азербайджане, но у меня огромное количество азербайджанских знакомых, друзей. Меня очень много раз приглашали в Азербайджан, правда, пока судьба так и не привела.



Очень хочу посетить Баку. Я даже знаю, что хотел бы посмотреть в азербайджанской столице, так что я как раз тот самый турист, который приедет уже с каким-то сложившимся представлением и знаниями об Азербайджане. Хочу пройтись по старым бакинским улицам, у меня, конечно, большой интерес к музеям. Хотел бы увидеть и современную часть Баку. О многом из того, что есть в Азербайджане, Баку, я знаю из видеороликов. И мне было бы очень интересно своими глазами увидеть то, о чем я очень много слышал и что смотрел на видео. Между Москвой и Баку идет постоянный обмен делегациями. Азербайджанские коллеги приезжают, мы обмениваемся опытом, что-то друг у друга в хорошем смысле подсматриваем. То, что они рассказывают, для меня очень интересно. Я хотел бы узнать, как организована городская жизнь, как благоустроены общественные пространства. И это, повторюсь, помимо того, что мне хотелось бы увидеть в рамках моего научного, творческого интереса — сокровищницы, музеи.

Конечно, культура Азербайджана очень богата, в этом нет никаких сомнений, это не требует никаких доказательств. И те творческие силы, которые работали на территории Азербайджана столетия, тысячелетия назад и есть сейчас, свидетельствуют об этом. Очень здорово, что сегодня мы, Россия и Азербайджан, можем восхищаться нашей общей историей, нашими общими связями, которые, несомненно, богаты не только в ретро-контексте. Важно то, что у нас есть очень хорошая современная палитра этих отношений, что сегодня у нас сохраняются серьезные деловые связи, экономическое партнерство, которые дополняются существенными культурными диалогами. И связи эти не однобокие прагматичные.

В нас есть умение, желание видеть друг в друге не только партнера, который интересен исключительно в силу каких-то утилитарных причин. Мы уважаем друг друга, наши культуры, традиции, рады их взаимообмену и взаимопроникновению. И это очень здорово! Между нашими странами, народами есть тонкое душевное согласие, душевный обмен, который происходит на уровне культурных институций. Он существует, он очень разнообразен. И примером тому служит азербайджанская выставка на «Интермузее-2017».

— Многие знаковые места в Москве связаны с азербайджанцами, бакинцами. В частности, связанные с именами Мстислава Ростроповича, Муслима Магомаева, Низами Гянджеви, Петра Бабаева, в честь которого названа старейшая в России кондитерская фабрика.

— Действительно, в Москве большое количество памятников выдающимся азербайджанцам, бакинцам — представителям мировой культуры. Но ведь это люди, которых мы не делим по национальностям, не делим на нашего или не нашего. Памятники и Ростроповичу, и Муслиму Магомаеву находятся в самом центре Москвы в пешеходной близости друг от друга. Правительство Москвы активно участвовало в установке этих монументов. Но еще раз подчеркну, в культуре нет разделений по национальной принадлежности. Мы уважаем происхождение, биографию того или иного деятеля, но если мы говорим, что это деятель мировой культуры, будет правдой сказать, что мы все в мире, и в России, и в Азербайджане, и в других странах, дорожим этим наследием, мы считаем его нашим общим, относясь с большим уважением к тем местам, которые подарили миру таких замечательных творцов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр КИБОВСКИЙ на площадке XIX Международного фестиваля музеев «Интермузей-2017» в интервью корреспонденту портала «Москва-Баку» рассказал о сотрудничестве возглавляемого им Департамента с коллегами из Баку, объяснил, чем фестиваль «Интермузей» может быть важен для Азербайджана, и признался, что хотел бы посмотреть Баку, пишет AZE.az.— То, что Азербайджан участвует в фестивале «Интермузей-2017», — очень правильно, потому что язык культуры — это универсальный язык общения, он понятен всем, ему не требуется перевод. Тем более что Россию и Азербайджан, как известно, очень многое объединяет. «Интермузей» — одна из главных в году выставок в сфере культуры в России. Она проходит в Москве, на площадке Центрального манежа — главном выставочном пространстве страны.Десятки тысяч человек приходят на эту выставку с тем, чтобы узнать что-то новое, познакомиться с тем, чего они раньше не знали, и мы сегодня чувствуем очень серьезное эхо этого форума. Фестиваль позволяет его гостям формировать туристические пристрастия, поскольку на площадке «Интермузея» представлены не только российские музеи, но и музеи самых разных стран мира. И после посещения фестиваля люди отправляются в те города и страны, которые захватили их интерес на «Интермузее». Не сомневаюсь в том, что выставки, которые Азербайджан второй год проводит на площадке нашего фестиваля, добавляют серьезное количество тех, кто приезжает в Азербайджан не только в рамках бизнес-туризма, а тех, кто стремится в эту страну со знанием того, что он хочет увидеть. Такой турист — самый настоящий и самый дорогой для любого государства. Это тот, кто приезжает, в частности, в тот же Азербайджан, со сложившимся у него уважением к стране, представлением о ее культуре, традициях. Мы всегда рады участию наших зарубежных коллег. В политике могут быть какие-то границы — в культуре их не было и никогда не будет. Мы рады нашим c Азербайджаном культурным, творческим обменам, в том числе в сфере музейного дела, который мы можем наблюдать и сейчас, на площадке фестиваля «Интермузея», который проходит уже не первый год.— К сожалению, не бывал в Азербайджане, но у меня огромное количество азербайджанских знакомых, друзей. Меня очень много раз приглашали в Азербайджан, правда, пока судьба так и не привела.Очень хочу посетить Баку. Я даже знаю, что хотел бы посмотреть в азербайджанской столице, так что я как раз тот самый турист, который приедет уже с каким-то сложившимся представлением и знаниями об Азербайджане. Хочу пройтись по старым бакинским улицам, у меня, конечно, большой интерес к музеям. Хотел бы увидеть и современную часть Баку. О многом из того, что есть в Азербайджане, Баку, я знаю из видеороликов. И мне было бы очень интересно своими глазами увидеть то, о чем я очень много слышал и что смотрел на видео. Между Москвой и Баку идет постоянный обмен делегациями. Азербайджанские коллеги приезжают, мы обмениваемся опытом, что-то друг у друга в хорошем смысле подсматриваем. То, что они рассказывают, для меня очень интересно. Я хотел бы узнать, как организована городская жизнь, как благоустроены общественные пространства. И это, повторюсь, помимо того, что мне хотелось бы увидеть в рамках моего научного, творческого интереса — сокровищницы, музеи.Конечно, культура Азербайджана очень богата, в этом нет никаких сомнений, это не требует никаких доказательств. И те творческие силы, которые работали на территории Азербайджана столетия, тысячелетия назад и есть сейчас, свидетельствуют об этом. Очень здорово, что сегодня мы, Россия и Азербайджан, можем восхищаться нашей общей историей, нашими общими связями, которые, несомненно, богаты не только в ретро-контексте. Важно то, что у нас есть очень хорошая современная палитра этих отношений, что сегодня у нас сохраняются серьезные деловые связи, экономическое партнерство, которые дополняются существенными культурными диалогами. И связи эти не однобокие прагматичные.В нас есть умение, желание видеть друг в друге не только партнера, который интересен исключительно в силу каких-то утилитарных причин. Мы уважаем друг друга, наши культуры, традиции, рады их взаимообмену и взаимопроникновению. И это очень здорово! Между нашими странами, народами есть тонкое душевное согласие, душевный обмен, который происходит на уровне культурных институций. Он существует, он очень разнообразен. И примером тому служит азербайджанская выставка на «Интермузее-2017».— Действительно, в Москве большое количество памятников выдающимся азербайджанцам, бакинцам — представителям мировой культуры. Но ведь это люди, которых мы не делим по национальностям, не делим на нашего или не нашего. Памятники и Ростроповичу, и Муслиму Магомаеву находятся в самом центре Москвы в пешеходной близости друг от друга. Правительство Москвы активно участвовало в установке этих монументов. Но еще раз подчеркну, в культуре нет разделений по национальной принадлежности. Мы уважаем происхождение, биографию того или иного деятеля, но если мы говорим, что это деятель мировой культуры, будет правдой сказать, что мы все в мире, и в России, и в Азербайджане, и в других странах, дорожим этим наследием, мы считаем его нашим общим, относясь с большим уважением к тем местам, которые подарили миру таких замечательных творцов. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 31.05.17 | Просмотров : 52

