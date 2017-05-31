Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Турция–ЕС: еще один шанс



Отношения Турции с Европейским союзом получили еще один шанс после обсуждений, проведенных президентом Тайибом Эрдоганом в Брюсселе 25 мая — как с высшими должностными лицами ЕС, так и с лидерами влиятельных европейских стран, таких, как Германия, Франция и Великобритания в рамках саммита НАТО. Тот факт, что европейские лидеры встречались с Эрдоганом, стал облегчением для всех. Раскол мог привести к катастрофическим последствиям как для Турции, так и для ЕС.







Мурат ЙЕТКИН



С другой стороны, из слов Эрдогана можно сделать вывод, что ни одна из этих встреч не прошла в комфортной атмосфере. Похоже, что в ходе дискуссий преобладала европейская критика в связи с нарушением прав и свобод в Турции в условиях чрезвычайного положения и турецкая критика из-за отсутствия солидарности в борьбе с терроризмом. 12-месячный план, который европейские лидеры предоставили Эрдогану и который будет рассмотрен турецким правительством, скорее всего, содержит не только те шаги, которые должен предпринять ЕС для соблюдения миграционного соглашения (например, гибкость в отношении виз и решение вопросов присоединения), но и шаги, которые должна предпринять Турция, особенно в области прав и свобод. Эти шаги касаются улучшения статуса чрезвычайного положения, массовых задержаний, увольнений, независимости судебных органов и свободы СМИ. Тот факт, что Эрдоган предложил забыть инциденты, произошедшие до референдума 16 апреля (в Германии, Австрии и наихудший в Нидерландах), свидетельствует о том, что его решительная позиция в отношении ЕС изменилась после победы на референдуме.

В турецкой внешней политике существуют ряд серьезных проблем. Проблемы с ЕС носят хронический характер, в США — острый. Две серьезные проблемы уже существовали перед встречей президента Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом 16 мая. Одна из них касалась партнерства США с сирийской партией «Демократический союз» (PYD) и YPG против ИГИЛ (запрещена в России). Турция выступает против альянса, потому что YPG является сирийским отделением запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК). Другая проблема — Фетхулла Гюлен, исламистский проповедник, проживающий в США, который, как считается, несет ответственность за попытку военного переворота в июле 2016 года, а также сеть его последователей.

Но 16 мая к существующим проблемам добавилась еще одна после того, как телохранители Эрдогана силой разогнали протестующих перед резиденцией турецкого посольства в Вашингтоне. Правительство США выразило протест послу Турции в Вашингтоне, потому что турецкие телохранители использовали силу против американских граждан на американской земле, в то время как турецкое правительство выразило протест американскому послу в Анкаре из-за временного задержания двух телохранителей, охранявших министра иностранных дел Мовлута Чавушоглу.

Эта напряженность обострилась после того, как Комитет по международным делам Палаты представителей США одобрил не имеющую обязательной силы резолюцию, осуждающую насилие со стороны турецких сил безопасности в инциденте 25 мая, в тот же день, когда в Брюсселе проходили встречи НАТО, что вызвало резкую критику со стороны министерства иностранных дел Турции.

Дейна Тайрон Рорабейкер, республиканец и глава подкомитета европейских, евразийских и новых угроз заявил, что Эрдоган не сделал ничего, чтобы остановить эту «фашистскую атаку», и его не следует снова приглашать в США, используя выражения, которые ранее не употреблялись в адрес ни одного из президентов Турции. Американские СМИ публиковали и транслировали кадры, на которых турецкие телохранители силой разгоняют демонстрантов, как будто освещали предвыборную кампанию.

На официальном уровне встреча Эрдогана с Трампом, возможно, может рассматриваться как хороший знак продолжающихся отношений, но, похоже, она не отражает реальной политической атмосферы в Вашингтоне, особенно если рассматривать ее на фоне потери Трампом доверия среди американских СМИ и даже в Конгрессе.

По мере накопления эти проблемы не помогут Турции улучшить свой имидж или отношения с западным миром, частью которого она стремиться стать. Внешняя политика Турции, определяемая теперь непосредственно Эрдоганом, должна быть пересмотрена. Необходимо принять новые меры, чтобы должным образом ответить на несправедливое отношение к турецкой нации за границей из-за подобных кризисов.



Hurriyet Daily News

Отношения Турции с Европейским союзом получили еще один шанс после обсуждений, проведенных президентом Тайибом Эрдоганом в Брюсселе 25 мая — как с высшими должностными лицами ЕС, так и с лидерами влиятельных европейских стран, таких, как Германия, Франция и Великобритания в рамках саммита НАТО. Тот факт, что европейские лидеры встречались с Эрдоганом, стал облегчением для всех. Раскол мог привести к катастрофическим последствиям как для Турции, так и для ЕС.С другой стороны, из слов Эрдогана можно сделать вывод, что ни одна из этих встреч не прошла в комфортной атмосфере. Похоже, что в ходе дискуссий преобладала европейская критика в связи с нарушением прав и свобод в Турции в условиях чрезвычайного положения и турецкая критика из-за отсутствия солидарности в борьбе с терроризмом. 12-месячный план, который европейские лидеры предоставили Эрдогану и который будет рассмотрен турецким правительством, скорее всего, содержит не только те шаги, которые должен предпринять ЕС для соблюдения миграционного соглашения (например, гибкость в отношении виз и решение вопросов присоединения), но и шаги, которые должна предпринять Турция, особенно в области прав и свобод. Эти шаги касаются улучшения статуса чрезвычайного положения, массовых задержаний, увольнений, независимости судебных органов и свободы СМИ. Тот факт, что Эрдоган предложил забыть инциденты, произошедшие до референдума 16 апреля (в Германии, Австрии и наихудший в Нидерландах), свидетельствует о том, что его решительная позиция в отношении ЕС изменилась после победы на референдуме.В турецкой внешней политике существуют ряд серьезных проблем. Проблемы с ЕС носят хронический характер, в США — острый. Две серьезные проблемы уже существовали перед встречей президента Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом 16 мая. Одна из них касалась партнерства США с сирийской партией «Демократический союз» (PYD) и YPG против ИГИЛ (запрещена в России). Турция выступает против альянса, потому что YPG является сирийским отделением запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК). Другая проблема — Фетхулла Гюлен, исламистский проповедник, проживающий в США, который, как считается, несет ответственность за попытку военного переворота в июле 2016 года, а также сеть его последователей.Но 16 мая к существующим проблемам добавилась еще одна после того, как телохранители Эрдогана силой разогнали протестующих перед резиденцией турецкого посольства в Вашингтоне. Правительство США выразило протест послу Турции в Вашингтоне, потому что турецкие телохранители использовали силу против американских граждан на американской земле, в то время как турецкое правительство выразило протест американскому послу в Анкаре из-за временного задержания двух телохранителей, охранявших министра иностранных дел Мовлута Чавушоглу.Эта напряженность обострилась после того, как Комитет по международным делам Палаты представителей США одобрил не имеющую обязательной силы резолюцию, осуждающую насилие со стороны турецких сил безопасности в инциденте 25 мая, в тот же день, когда в Брюсселе проходили встречи НАТО, что вызвало резкую критику со стороны министерства иностранных дел Турции.Дейна Тайрон Рорабейкер, республиканец и глава подкомитета европейских, евразийских и новых угроз заявил, что Эрдоган не сделал ничего, чтобы остановить эту «фашистскую атаку», и его не следует снова приглашать в США, используя выражения, которые ранее не употреблялись в адрес ни одного из президентов Турции. Американские СМИ публиковали и транслировали кадры, на которых турецкие телохранители силой разгоняют демонстрантов, как будто освещали предвыборную кампанию.На официальном уровне встреча Эрдогана с Трампом, возможно, может рассматриваться как хороший знак продолжающихся отношений, но, похоже, она не отражает реальной политической атмосферы в Вашингтоне, особенно если рассматривать ее на фоне потери Трампом доверия среди американских СМИ и даже в Конгрессе.По мере накопления эти проблемы не помогут Турции улучшить свой имидж или отношения с западным миром, частью которого она стремиться стать. Внешняя политика Турции, определяемая теперь непосредственно Эрдоганом, должна быть пересмотрена. Необходимо принять новые меры, чтобы должным образом ответить на несправедливое отношение к турецкой нации за границей из-за подобных кризисов. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 31.05.17 | Просмотров : 49

