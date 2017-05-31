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Сегодня завершает работу двухдневный субрегиональный семинар «Информация и статистика по Целям устойчивого развития (ЦУР) для статистиков высокого уровня». В нем принимают участие представители Института ООН по статистике стран Азии и Тихого океана, Межгосударственного комитета статистики СНГ, Центра экономических, социальных исследований и тренингов, статистических структур более десятка стран.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Главная задача среди семнадцати целей в области устойчивого развития в течение предстоящих 15 лет — продолжение усилий, призванных положить конец нищете во всех ее формах. Хотя ЦУР не имеют юридически обязательной силы, тем не менее правительства многих стран, и наше в том числе, взяли на себя ответственность по созданию национальных механизмов, содействующих их достижению. По словам председателя Национального координационного совета по устойчивому развитию Азербайджана, вице-премьера Али Ахмедова, присоединение нашей страны к этой инициативе ООН дало нам новый современный ориентир в определении приоритетов национального развития.

Как известно, страны-участницы добровольно направляют отчеты в ООН по выполнению ЦУР. Добровольный национальный обзор Азербайджана будет представлен в июле. Его подготовка осуществляется по 200 с лишним статистическим показателям, из которых в нашей стране применяется примерно треть. Это в свою очередь порождает определенные трудности, связанные с обеспечением проведения подробного, надежного, своевременного, доступного, качественного мониторинга на региональном, глобальном и национальном уровнях, заявил на семинаре председатель Госкомитета по статистике Тахир Будагов. По его словам, для оценки ситуации в связи с достижением целей по устойчивому развитию Госкомстату необходимо более качественное обеспечение информацией. «Базы реестров госструктур должны быть интегрированы в базу комитета. Для этого необходима большая поддержка международных структур», — подчеркнул он.

По словам резидента-координатора ООН в Азербайджане Гулама Исакзаи, официальная статистика имеет для деятельности по обеспечению Целей устойчивого развития большое значение, поскольку именно благодаря статданным определяется проделанная каждой страной работа. ООН, по его словам, намерена оказать поддержку Азербайджану по недавно разработанным «дорожным картам».

Это особенно важно потому, что, как сказал заместитель премьер-министра, наша страна проводит реформы в сфере экономики. Их результатом стало создание за последние 10 лет в стране 1,6 миллиона рабочих мест, за 10-15 лет экономика Азербайджана выросла более чем в 3,5 раза. За этот же период уровень бедности в стране сократился с 50% до 5,6%. Сегодня Азербайджан успешно осуществляет реформы и концепцию развития, которые направлены на улучшение уровня жизни населения, отметил он.

Азербайджан поставил перед собой цель уменьшить зависимость от нефти. «Мы верим, что Азербайджан успешно достигнет ее и вступит в новый этап развития», — заявил председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Азербайджана. Именно в этом состоят грандиозные глобальные задачи, определенные ООН на ближайшие полтора десятка лет.

Сегодня завершает работу двухдневный субрегиональный семинар «Информация и статистика по Целям устойчивого развития (ЦУР) для статистиков высокого уровня». В нем принимают участие представители Института ООН по статистике стран Азии и Тихого океана, Межгосударственного комитета статистики СНГ, Центра экономических, социальных исследований и тренингов, статистических структур более десятка стран.Главная задача среди семнадцати целей в области устойчивого развития в течение предстоящих 15 лет — продолжение усилий, призванных положить конец нищете во всех ее формах. Хотя ЦУР не имеют юридически обязательной силы, тем не менее правительства многих стран, и наше в том числе, взяли на себя ответственность по созданию национальных механизмов, содействующих их достижению. По словам председателя Национального координационного совета по устойчивому развитию Азербайджана, вице-премьера Али Ахмедова, присоединение нашей страны к этой инициативе ООН дало нам новый современный ориентир в определении приоритетов национального развития.Как известно, страны-участницы добровольно направляют отчеты в ООН по выполнению ЦУР. Добровольный национальный обзор Азербайджана будет представлен в июле. Его подготовка осуществляется по 200 с лишним статистическим показателям, из которых в нашей стране применяется примерно треть. Это в свою очередь порождает определенные трудности, связанные с обеспечением проведения подробного, надежного, своевременного, доступного, качественного мониторинга на региональном, глобальном и национальном уровнях, заявил на семинаре председатель Госкомитета по статистике Тахир Будагов. По его словам, для оценки ситуации в связи с достижением целей по устойчивому развитию Госкомстату необходимо более качественное обеспечение информацией. «Базы реестров госструктур должны быть интегрированы в базу комитета. Для этого необходима большая поддержка международных структур», — подчеркнул он.По словам резидента-координатора ООН в Азербайджане Гулама Исакзаи, официальная статистика имеет для деятельности по обеспечению Целей устойчивого развития большое значение, поскольку именно благодаря статданным определяется проделанная каждой страной работа. ООН, по его словам, намерена оказать поддержку Азербайджану по недавно разработанным «дорожным картам».Это особенно важно потому, что, как сказал заместитель премьер-министра, наша страна проводит реформы в сфере экономики. Их результатом стало создание за последние 10 лет в стране 1,6 миллиона рабочих мест, за 10-15 лет экономика Азербайджана выросла более чем в 3,5 раза. За этот же период уровень бедности в стране сократился с 50% до 5,6%. Сегодня Азербайджан успешно осуществляет реформы и концепцию развития, которые направлены на улучшение уровня жизни населения, отметил он.Азербайджан поставил перед собой цель уменьшить зависимость от нефти. «Мы верим, что Азербайджан успешно достигнет ее и вступит в новый этап развития», — заявил председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Азербайджана. Именно в этом состоят грандиозные глобальные задачи, определенные ООН на ближайшие полтора десятка лет. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 31.05.17 | Просмотров : 46

