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Центробанк Азербайджана представит в Совет финансовой стабильности пакет предложений







Экономика Азербайджана в настоящее время переживает период трансформации. Это состояние обусловлено прежде всего тем, что основными направлениями для обеспечения конкурентоспособности национальной экономики определены технологическая модернизация, институциональное развитие и формирование человеческого развития.



Ильгар РАГИМОВ



Этот тезис прозвучал на открывшейся 30 мая в Баку конференции «Экономические реформы в Азербайджане: достигнутые результаты и рекомендации», организованной Американской торговой палатой в нашей стране Am Cham и Центром анализа экономических реформ и коммуникаций. В частности в выступлении директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусала Гасымлы. Он напомнил, что по итогам 2016 года фактический объем валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана впервые оказался ниже потенциальных оценок, что объясняется принятием целого комплекса стратегических дорожных карт по основным направлениям развития национальной экономики. Но уже после первых четырех месяцев текущего года зафиксирована позитивная динамика: ненефтяной экспорт вырос на 22%, приостановилось сокращение золотовалютных ресурсов, обеспечена стабильность курса маната. Сегодня объем денежной массы, находящейся в обращении, составляет 13% от ВВП. Для сравнения: в Казахстане этот показатель достигает 11%, в Южной Корее — 8%, а в Турции — 6,5%.

Большой интерес привлекли анализ состояния банковского сектора страны и предпринимаемые для его оздоровления меры. Глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов сообщил, что ЦБА подготовил специальный пакет предложений, который в ближайшее время будет представлен в Совет финансовой стабильности. «Предложения направлены на создание в Азербайджане активного денежного рынка, усиление доверительных отношений между кредитными организациями, внедрение механизма гарантий, развитие безналичных расчетов и полный переход на безналичный расчет», — сказал Рустамов. Глава Центробанка заявил также, что с начала 2017 года азербайджанский манат укрепился на четыре процента, и в настоящее время угрозы для стабильности курса национальной валюты нет.

Председатель Палаты надзора за финансовыми рынками Руфат Асланлы посвятил свое выступление предпринимаемым для оздоровления банковского сектора мерам, исключению из системы банков, имеющих проблемы с капиталом. Он информировал участников конференции о плане реструктуризации Международного банка Азербайджана. По его словам, при успешном завершении этого процесса будет запущен механизм приватизации банка, который создаст благоприятные условия для повышения его рыночной стоимости.

Асланлы коснулся также весьма актуальной на сегодняшний день проблемы, связанной с бизнес-кредитованием: предпринимателям предъявляются высокие требования по кредитам. Годовые процентные ставки по кредитам значительно превышают реальные показатели рентабельности в деловом секторе. Поэтому Палата надзора над финансовыми рынками предложила расширить доступ к финансам для субъектов малого и среднего бизнеса. Их финансирование не должно ограничиваться только рамками традиционного банковского кредитования.

Любопытную и в то же время весьма обнадеживающую информацию о позитивной динамике в предпринимательской среде обнародовал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев. Он в своем выступлении отметил, что за последние 19 месяцев в бизнес-структурах страны проведено всего 89 проверок, тогда как ранее, за этот же период времени, количество проверок составило 99 тысяч.

Экономика Азербайджана в настоящее время переживает период трансформации. Это состояние обусловлено прежде всего тем, что основными направлениями для обеспечения конкурентоспособности национальной экономики определены технологическая модернизация, институциональное развитие и формирование человеческого развития.Этот тезис прозвучал на открывшейся 30 мая в Баку конференции «Экономические реформы в Азербайджане: достигнутые результаты и рекомендации», организованной Американской торговой палатой в нашей стране Am Cham и Центром анализа экономических реформ и коммуникаций. В частности в выступлении директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусала Гасымлы. Он напомнил, что по итогам 2016 года фактический объем валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана впервые оказался ниже потенциальных оценок, что объясняется принятием целого комплекса стратегических дорожных карт по основным направлениям развития национальной экономики. Но уже после первых четырех месяцев текущего года зафиксирована позитивная динамика: ненефтяной экспорт вырос на 22%, приостановилось сокращение золотовалютных ресурсов, обеспечена стабильность курса маната. Сегодня объем денежной массы, находящейся в обращении, составляет 13% от ВВП. Для сравнения: в Казахстане этот показатель достигает 11%, в Южной Корее — 8%, а в Турции — 6,5%.Большой интерес привлекли анализ состояния банковского сектора страны и предпринимаемые для его оздоровления меры. Глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов сообщил, что ЦБА подготовил специальный пакет предложений, который в ближайшее время будет представлен в Совет финансовой стабильности. «Предложения направлены на создание в Азербайджане активного денежного рынка, усиление доверительных отношений между кредитными организациями, внедрение механизма гарантий, развитие безналичных расчетов и полный переход на безналичный расчет», — сказал Рустамов. Глава Центробанка заявил также, что с начала 2017 года азербайджанский манат укрепился на четыре процента, и в настоящее время угрозы для стабильности курса национальной валюты нет.Председатель Палаты надзора за финансовыми рынками Руфат Асланлы посвятил свое выступление предпринимаемым для оздоровления банковского сектора мерам, исключению из системы банков, имеющих проблемы с капиталом. Он информировал участников конференции о плане реструктуризации Международного банка Азербайджана. По его словам, при успешном завершении этого процесса будет запущен механизм приватизации банка, который создаст благоприятные условия для повышения его рыночной стоимости.Асланлы коснулся также весьма актуальной на сегодняшний день проблемы, связанной с бизнес-кредитованием: предпринимателям предъявляются высокие требования по кредитам. Годовые процентные ставки по кредитам значительно превышают реальные показатели рентабельности в деловом секторе. Поэтому Палата надзора над финансовыми рынками предложила расширить доступ к финансам для субъектов малого и среднего бизнеса. Их финансирование не должно ограничиваться только рамками традиционного банковского кредитования.Любопытную и в то же время весьма обнадеживающую информацию о позитивной динамике в предпринимательской среде обнародовал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев. Он в своем выступлении отметил, что за последние 19 месяцев в бизнес-структурах страны проведено всего 89 проверок, тогда как ранее, за этот же период времени, количество проверок составило 99 тысяч. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 31.05.17 | Просмотров : 48

