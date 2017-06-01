Новости » Социум Введите слово для поиска : Социум Джейхун БАЙРАМОВ, заместитель министра образования:«Работа с одаренными детьми — один из наших приоритетов»



Международный день защиты детей — дата, которая неизменно широко отмечается в мире. Причины такого всеобщего внимания к этому событию в объяснениях, наверное, не нуждаются. Эта тема всегда важна. Но 1 июня дает особый повод, чтобы поговорить о состоянии дел в этой сфере, о том, что делается для воспитания и поддержки подрастающего поколения. Об этом же и интервью заместителя министра образования Азербайджана Джейхуна БАЙРАМОВА «Вестнику Кавказа».







— Поздравляем вас с успешным завершением олимпиады, выявившей огромное число молодых интеллектуалов. Как государство поддерживает ребят, когда они поступают в вузы, как складывается вообще их жизнь?

— Согласно государственной стратегии развития образования, принятой в 2013 году и подписанной главой государства, направление по выявлению талантливых детей в раннем возрасте, системная работа с этими детьми — одно из приоритетных направлений деятельности Министерства образования. Составная часть этого процесса — подготовка и проведение различных соревнований, конкурсов, олимпиад среди разных возрастных групп школьников. Самым значимым процессом на этом направлении стали республиканские предметные олимпиады. Начиная с 2013 года, сразу после принятия государственной стратегии, в процедуру их проведения были внесены изменения. Это нам позволило увеличить количество предметов, по которым они проводятся (на сегодня их восемь), а также охват. С 2013 по 2017 год количество участвующих в первоначальном туре отбора возросло в несколько раз. В этом году в отборах по разным предметным олимпиадам участвовали около 30 тыс. школьников. Из них награды победителей были вручены по восьми номинациям в разных возрастных группах — всего более 200 школьников, которые представляют всю страну — и Баку, и другие города и регионы.

— Как работает эта система?

— В нескольких учебных заведениях созданы специальные центры по углубленному изучению предметов. В Баку у нас есть школа-лицей с уклоном по физике, математике и информатике. Есть школа-лицей с уклоном в области химии и биологии. С этими детьми проводится отдельная системная работа по их подготовке, а также по участию в мировых предметных олимпиадах. Мы с большим чувством удовлетворения можем констатировать, что за последние три года число наших медалистов мировых предметных олимпиад выросло до 66 человек. Это одна золотая, 11 серебряных и 54 бронзовые медали. Часть победителей, получивших нынешние награды, также будет участвовать в различных предметных олимпиадах в 2017 году. Этот процесс начинается буквально со следующего месяца. Мы с большой надеждой смотрим на результаты этого года, и наши ожидания связаны и с тем, что, по прогнозам, возрастет относительно предыдущих лет и количество медалистов.

В процессе награждения было проведено и несколько презентаций дальнейшего выбора специальностей победителями. Они позволили понять, какие направления ребята выбирают, в какие вузы в Азербайджане преимущественно поступают, какие показывают результаты на вступительных экзаменах. К слову, победители международных предметных олимпиад, согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, имеют льготы при поступлении в вузы по своим специальностям. Сейчас министерство рассматривает возможности увеличения количества предметов, по которым будут проводиться предметные олимпиады в следующие годы, потому что это очень позитивно влияет на более углубленное изучение тех или иных дисциплин.

— Упор делается на технические предметы?

— Когда мы говорим о восьми предметах, то это те пять предметов, по которым проводятся всемирные олимпиады (физика, химия, биология, информатика и математика), а также олимпиады по родному языку, истории и географии. Возможно, мы расширим список такими предметами, как технология, робототехника, право, предпринимательство, экология.

Международный день защиты детей — дата, которая неизменно широко отмечается в мире. Причины такого всеобщего внимания к этому событию в объяснениях, наверное, не нуждаются. Эта тема всегда важна. Но 1 июня дает особый повод, чтобы поговорить о состоянии дел в этой сфере, о том, что делается для воспитания и поддержки подрастающего поколения. Об этом же и интервью заместителя министра образования Азербайджана Джейхуна БАЙРАМОВА «Вестнику Кавказа».— Согласно государственной стратегии развития образования, принятой в 2013 году и подписанной главой государства, направление по выявлению талантливых детей в раннем возрасте, системная работа с этими детьми — одно из приоритетных направлений деятельности Министерства образования. Составная часть этого процесса — подготовка и проведение различных соревнований, конкурсов, олимпиад среди разных возрастных групп школьников. Самым значимым процессом на этом направлении стали республиканские предметные олимпиады. Начиная с 2013 года, сразу после принятия государственной стратегии, в процедуру их проведения были внесены изменения. Это нам позволило увеличить количество предметов, по которым они проводятся (на сегодня их восемь), а также охват. С 2013 по 2017 год количество участвующих в первоначальном туре отбора возросло в несколько раз. В этом году в отборах по разным предметным олимпиадам участвовали около 30 тыс. школьников. Из них награды победителей были вручены по восьми номинациям в разных возрастных группах — всего более 200 школьников, которые представляют всю страну — и Баку, и другие города и регионы.— В нескольких учебных заведениях созданы специальные центры по углубленному изучению предметов. В Баку у нас есть школа-лицей с уклоном по физике, математике и информатике. Есть школа-лицей с уклоном в области химии и биологии. С этими детьми проводится отдельная системная работа по их подготовке, а также по участию в мировых предметных олимпиадах. Мы с большим чувством удовлетворения можем констатировать, что за последние три года число наших медалистов мировых предметных олимпиад выросло до 66 человек. Это одна золотая, 11 серебряных и 54 бронзовые медали. Часть победителей, получивших нынешние награды, также будет участвовать в различных предметных олимпиадах в 2017 году. Этот процесс начинается буквально со следующего месяца. Мы с большой надеждой смотрим на результаты этого года, и наши ожидания связаны и с тем, что, по прогнозам, возрастет относительно предыдущих лет и количество медалистов.В процессе награждения было проведено и несколько презентаций дальнейшего выбора специальностей победителями. Они позволили понять, какие направления ребята выбирают, в какие вузы в Азербайджане преимущественно поступают, какие показывают результаты на вступительных экзаменах. К слову, победители международных предметных олимпиад, согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, имеют льготы при поступлении в вузы по своим специальностям. Сейчас министерство рассматривает возможности увеличения количества предметов, по которым будут проводиться предметные олимпиады в следующие годы, потому что это очень позитивно влияет на более углубленное изучение тех или иных дисциплин.— Когда мы говорим о восьми предметах, то это те пять предметов, по которым проводятся всемирные олимпиады (физика, химия, биология, информатика и математика), а также олимпиады по родному языку, истории и географии. Возможно, мы расширим список такими предметами, как технология, робототехника, право, предпринимательство, экология. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 01.06.17 | Просмотров : 64

