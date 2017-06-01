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Попытки армян захватить чужие земли датируются

более ранними сроками, доказывает турецкий историк







В Баку состоялась презентация переведенного при финансовой поддержке компании Turkish Petroleum Overseas Company Ltd. на азербайджанский язык двухтомника турецкого ученого, профессора Сеита Сертчелика «Армянская проблема в свете российских и армянских источников, период 1678-1914». Благодаря многолетним исследованиям автору монографии удалось ввести в научный оборот новые документы, проливающие свет на ранее неизвестные факты аннексионистской политики армян.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Сеит Сертчелик окончил докторантуру в России, имел доступ к работе в главных российских архивах. По словам историка, он проработал четыре года в архивах Санкт-Петербурга, затем столько же — Москвы, ознакомился с сотнями тысяч документов. «Ранее считалось, — пишет он, — что армянская проблема возникла после Берлинского трактата 1878 года. Но после изучения этого вопроса я увидел, что она относится к более раннему периоду».

Автор монографии обнаружил в исторических источниках факты, доказывающие, что проживающие в XVII веке в Иране армяне хотели создать здесь свое государство. С этой целью в 1678 году они отправили в Ватикан к Папе римскому делегацию из восьми человек. Но, не надеясь только на помощь главы католической церкви, они обращались и к лидерам европейских государств, убеждая их помочь им в создании оплота христианства в исламском Иране. Таким образом, турецкий историк на основе этих и других подобных им данных доказывает, что армянская история стремления к захвату чужих земель и осуществления этой идеи имеет глубокие корни и должна датироваться гораздо более ранним периодом, что принято считать.

Возникает вопрос: почему это так важно для современных читателей, ученых, исследователей? Не секрет, что гражданам Турции и Азербайджана, которые напрямую столкнулись с агрессией армян и, что не менее важно, с искажением и фальсификацией ими исторических событий в регионе, доподлинно известно, как все происходило в их государствах на самом деле. Однако до сих пор мировая общественность, к сожалению, находится под влиянием «армянских сказок». Как заявил выступивший на презентации посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, эта книга станет важным источником, усиливающим нашу позицию в борьбе с обвинениями армян. «Наша цель — донести до мира правду, — заявил он. — Монография Сеита Сертчелика дает нам для этого широкие возможности. Армянский вопрос не ограничивается лишь Анатолией и Азербайджаном, он охватывает всю тюркскую географию».

Посол обратил внимание еще на один важный аспект нового труда. «Совершенные армянами в Анатолии и Азербайджане геноциды имеют одинаковую сущность. Так же как и мы сами, они считают нас одним народом и действуют против нас. Мы должны быть едины, бороться вместе». И это правильный вывод.

Появление нового научного труда важно и для наших молодых граждан. Именно поэтому, подчеркнул депутат Милли меджлиса Ахлиман Амирасланов, эти книги должны быть переданы библиотекам, чтобы с ними могло ознакомиться и молодое поколение. И Сеит Сертчелик подтвердил, что изданный в Турции двухтомник предназначен для широкой аудитории, — он не преследуют коммерческой цели: книги будут розданы официальным лицам, переданы в учебные заведения, а также другие общественные структуры и организации Азербайджана.

В Баку состоялась презентация переведенного при финансовой поддержке компании Turkish Petroleum Overseas Company Ltd. на азербайджанский язык двухтомника турецкого ученого, профессора Сеита Сертчелика «Армянская проблема в свете российских и армянских источников, период 1678-1914». Благодаря многолетним исследованиям автору монографии удалось ввести в научный оборот новые документы, проливающие свет на ранее неизвестные факты аннексионистской политики армян.Сеит Сертчелик окончил докторантуру в России, имел доступ к работе в главных российских архивах. По словам историка, он проработал четыре года в архивах Санкт-Петербурга, затем столько же — Москвы, ознакомился с сотнями тысяч документов. «Ранее считалось, — пишет он, — что армянская проблема возникла после Берлинского трактата 1878 года. Но после изучения этого вопроса я увидел, что она относится к более раннему периоду».Автор монографии обнаружил в исторических источниках факты, доказывающие, что проживающие в XVII веке в Иране армяне хотели создать здесь свое государство. С этой целью в 1678 году они отправили в Ватикан к Папе римскому делегацию из восьми человек. Но, не надеясь только на помощь главы католической церкви, они обращались и к лидерам европейских государств, убеждая их помочь им в создании оплота христианства в исламском Иране. Таким образом, турецкий историк на основе этих и других подобных им данных доказывает, что армянская история стремления к захвату чужих земель и осуществления этой идеи имеет глубокие корни и должна датироваться гораздо более ранним периодом, что принято считать.Возникает вопрос: почему это так важно для современных читателей, ученых, исследователей? Не секрет, что гражданам Турции и Азербайджана, которые напрямую столкнулись с агрессией армян и, что не менее важно, с искажением и фальсификацией ими исторических событий в регионе, доподлинно известно, как все происходило в их государствах на самом деле. Однако до сих пор мировая общественность, к сожалению, находится под влиянием «армянских сказок». Как заявил выступивший на презентации посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, эта книга станет важным источником, усиливающим нашу позицию в борьбе с обвинениями армян. «Наша цель — донести до мира правду, — заявил он. — Монография Сеита Сертчелика дает нам для этого широкие возможности. Армянский вопрос не ограничивается лишь Анатолией и Азербайджаном, он охватывает всю тюркскую географию».Посол обратил внимание еще на один важный аспект нового труда. «Совершенные армянами в Анатолии и Азербайджане геноциды имеют одинаковую сущность. Так же как и мы сами, они считают нас одним народом и действуют против нас. Мы должны быть едины, бороться вместе». И это правильный вывод.Появление нового научного труда важно и для наших молодых граждан. Именно поэтому, подчеркнул депутат Милли меджлиса Ахлиман Амирасланов, эти книги должны быть переданы библиотекам, чтобы с ними могло ознакомиться и молодое поколение. И Сеит Сертчелик подтвердил, что изданный в Турции двухтомник предназначен для широкой аудитории, — он не преследуют коммерческой цели: книги будут розданы официальным лицам, переданы в учебные заведения, а также другие общественные структуры и организации Азербайджана. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 01.06.17 | Просмотров : 59

