 
    Сделать стартовой    Добавить в избранное   Главная   Архив номеров   Пишите нам!  
Разделы
 
Меню
 
Инфо-партнеры


















 
RSS / РСС
 
 


 
 
Обмен кнопками
получить код:
 
Новости » Социум
Введите слово для поиска :
Социум Правда архивов


Попытки армян захватить чужие земли датируются
более ранними сроками, доказывает турецкий историк



В Баку состоялась презентация переведенного при финансовой поддержке компании Turkish Petroleum Overseas Company Ltd. на азербайджанский язык двухтомника турецкого ученого, профессора Сеита Сертчелика «Армянская проблема в свете российских и армянских источников, период 1678-1914». Благодаря многолетним исследованиям автору монографии удалось ввести в научный оборот новые документы, проливающие свет на ранее неизвестные факты аннексионистской политики армян.



Элеонора АБАСКУЛИЕВА

Сеит Сертчелик окончил докторантуру в России, имел доступ к работе в главных российских архивах. По словам историка, он проработал четыре года в архивах Санкт-Петербурга, затем столько же — Москвы, ознакомился с сотнями тысяч документов. «Ранее считалось, — пишет он, — что армянская проблема возникла после Берлинского трактата 1878 года. Но после изучения этого вопроса я увидел, что она относится к более раннему периоду».
Автор монографии обнаружил в исторических источниках факты, доказывающие, что проживающие в XVII веке в Иране армяне хотели создать здесь свое государство. С этой целью в 1678 году они отправили в Ватикан к Папе римскому делегацию из восьми человек. Но, не надеясь только на помощь главы католической церкви, они обращались и к лидерам европейских государств, убеждая их помочь им в создании оплота христианства в исламском Иране. Таким образом, турецкий историк на основе этих и других подобных им данных доказывает, что армянская история стремления к захвату чужих земель и осуществления этой идеи имеет глубокие корни и должна датироваться гораздо более ранним периодом, что принято считать.
Возникает вопрос: почему это так важно для современных читателей, ученых, исследователей? Не секрет, что гражданам Турции и Азербайджана, которые напрямую столкнулись с агрессией армян и, что не менее важно, с искажением и фальсификацией ими исторических событий в регионе, доподлинно известно, как все происходило в их государствах на самом деле. Однако до сих пор мировая общественность, к сожалению, находится под влиянием «армянских сказок». Как заявил выступивший на презентации посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, эта книга станет важным источником, усиливающим нашу позицию в борьбе с обвинениями армян. «Наша цель — донести до мира правду, — заявил он. — Монография Сеита Сертчелика дает нам для этого широкие возможности. Армянский вопрос не ограничивается лишь Анатолией и Азербайджаном, он охватывает всю тюркскую географию».
Посол обратил внимание еще на один важный аспект нового труда. «Совершенные армянами в Анатолии и Азербайджане геноциды имеют одинаковую сущность. Так же как и мы сами, они считают нас одним народом и действуют против нас. Мы должны быть едины, бороться вместе». И это правильный вывод.
Появление нового научного труда важно и для наших молодых граждан. Именно поэтому, подчеркнул депутат Милли меджлиса Ахлиман Амирасланов, эти книги должны быть переданы библиотекам, чтобы с ними могло ознакомиться и молодое поколение. И Сеит Сертчелик подтвердил, что изданный в Турции двухтомник предназначен для широкой аудитории, — он не преследуют коммерческой цели: книги будут розданы официальным лицам, переданы в учебные заведения, а также другие общественные структуры и организации Азербайджана.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 01.06.17 | Просмотров : 59

Архив материалов
Выбрать год
Выбор месяца
« Июн.2017»
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Новости партнеров

Раритетный спорткар Porsche 911 без пробега ушел с молотка

Три штата в США пошли наперекор решению выйти из соглашения по климату

В результате инцидента в отеле Манилы погибли более 30 человек

Заочный спор Конфуция и армян: почему футбольный трюк с «Арцахом» не пройдет

"Картинная галерея" Day.Az: Мощь природы

National Geographic призывает бороться за сохранение исчезающих видов животных

Бруклинский фотограф ищет сюрпризы на городских улицах

Bak

G

Гороскоп на пятницу: Овен будет настроен на конфликт, у Близнецов отличный день для любых начинаний

Bu k

R

"T

Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

6 плюсов лени, о которых вы не задумывались

Азербайджанский шахматист прервал победную серию на ЧЕ

M

X

Filippind

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева поступают поздравления в связи с Днем Республики

“Ki

Турция способна обезопасить себя и без участия союзников по НАТО

Российский эксперт: это ждет Британию за стенами "четвертого рейха"

Россия уже прорабатывает ответные меры на введенные США санкции

Физики из Австрии заставили атом "нарушить" законы Ньютона
 

© 2017 www.azerizv.az. Powered by Danneo

Адрес редакции: г.Баку, ул. Шарифзаде, 3. Телефон для справок: 4973424. Тел./факс: 4973125. E-mail: izvestia@azeurotel.com