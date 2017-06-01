Новости » Социум Введите слово для поиска : Социум Заглядывая в глубь веков

На территории села Демирчи Шамахинского района,

в местности Гегели, обнаружен некрополь,

относящийся к IV-III векам до нашей эры







Найденное во время прокладки дороги древнее захоронение стало большим событием в археологической науке не только Азербайджана. О нем сообщили многие крупнейшие мировые агентства. И такой интерес к археологической находке в Азербайджане не случаен. Артефакты некрополя, разместившегося на площади в три гектара, содержат в себе уникальную информацию из глубин веков, дополняя уже имеющиеся знания о невообразимо далеких временах.







Сабина ГАСАНОВА



Исследование Демирчинского некрополя началось в начале мая. По инициативе общественного объединения помощи изучению культурного наследия «MIRAS» 7-27 мая экспедиция Института археологии и этнографии НАНА под руководством профессора Гафара Джабиева провела раскопки на территории площадью более 600 кв. м. Во время исследования на глубине 50-80 см от поверхности земли были обнаружены каменные могилы. Длина большинства каменных верхних покрытий могил 2 метра, ширина 1,5 метра, толщина 10-40 см, вес более 150-300 кг.

В исследованных могилах уже обнаружены образцы стекла и металла, а в одной из них под головой скелета — серебряная чаша. Но самой, пожалуй, значимой находкой с научной точки зрения стали сохранившиеся в ней обрывки ткани. И это — самый древний образец ткани, найденный в Азербайджане в ходе археологических раскопок.

Ученые, занимающиеся исследованием захоронения и полученных артефактов, уже высказали предположение, что по ряду признаков памятник может относиться к IV-III векам до нашей эры. Они отмечают, что аналогичные памятники были обнаружены также на территориях проживания тюркских народов от Дальнего Востока до Восточной Европы в период Великого переселения народов.

Дальнейшее изучение древнего некрополя и извлеченных предметов, возможно, позволит получить дополнительные сведения о том, что происходило в этих местах примерно 2,5 тыс. лет назад. Но подобного рода археологические находки важны и интересны не только для специалистов.

Как известно, Азербайджан богат не только своими полезными ископаемыми, живописной природой, но и культурно-историческим наследием. А последнее, наряду с сохранившимися архитектурными памятниками разных эпох, включает в себя интереснейшие, подчас уникальные вещественные свидетельства давно ушедших времен, спрятанные в недрах земли, что и подтверждают открытия археологических экспедиций, осуществляющих широкомасштабные раскопки на территории всей страны. В их числе такие важные, как обнаружение некрополя, относящегося к XII-XI векам до н.э. на территории села Юхары Юзбашылы Агдамского района, который, по словам руководителя карабахской экспедиции Института археологии и этнографии НАНА профессора Хидаята Джафарова, может считаться редкой находкой в перечне археологических исследований за последнее столетие.

Или артефакты из развалин древнего города Габалы. Исследования, проводимые азербайджанскими археологами при финансовой поддержке азербайджано-корейской ассоциации культурного обмена SEBA, позволили выявить уникальные гончарные печи и круги, многочисленные фрагменты глиняных сосудов и кухонной посуды, остатки зданий, выполненных из огнеупорного (шамотного) кирпича, бронзовые и серебряные монеты, относимые к длительному периоду от IX до XVII века.

Или дворец, построенный 2480 лет назад, который близ села Гараджамирли Шамкирского района обнаружила международная археологическая экспедиция Азербайджан–Германия, проводившая раскопки в этой местности с 2006 года. Дворец, окруженный стенами, состоял из залов и коридоров, имелись колонны — по мнению специалистов, он сравним со строениями в древних Пасаргаде и Персеполе. И этот перечь можно продолжать.

Между тем возможность хоть одним глазком заглянуть в прошлое привлекательна для многих. А значит, самые интересные памятники археологии могут стать и экскурсионными объектами, что, к слову, сегодня практикуется во многих странах. Так, привлекать большее число туристов за счет археологических памятников намерено правительство Гватемалы, а под знаком двухсотлетия независимости Мексики Национальный институт антропологии и истории (INAH) открыл для публичного доступа 10 археологических зон. О памятниках Древнего Рима или Древней Греции и говорить нечего — они давно стали местом паломничества для туристов со всего мира. Так что для успешного развития этого направления туризма и у нас есть все возможности.

Найденное во время прокладки дороги древнее захоронение стало большим событием в археологической науке не только Азербайджана. О нем сообщили многие крупнейшие мировые агентства. И такой интерес к археологической находке в Азербайджане не случаен. Артефакты некрополя, разместившегося на площади в три гектара, содержат в себе уникальную информацию из глубин веков, дополняя уже имеющиеся знания о невообразимо далеких временах.Исследование Демирчинского некрополя началось в начале мая. По инициативе общественного объединения помощи изучению культурного наследия «MIRAS» 7-27 мая экспедиция Института археологии и этнографии НАНА под руководством профессора Гафара Джабиева провела раскопки на территории площадью более 600 кв. м. Во время исследования на глубине 50-80 см от поверхности земли были обнаружены каменные могилы. Длина большинства каменных верхних покрытий могил 2 метра, ширина 1,5 метра, толщина 10-40 см, вес более 150-300 кг.В исследованных могилах уже обнаружены образцы стекла и металла, а в одной из них под головой скелета — серебряная чаша. Но самой, пожалуй, значимой находкой с научной точки зрения стали сохранившиеся в ней обрывки ткани. И это — самый древний образец ткани, найденный в Азербайджане в ходе археологических раскопок.Ученые, занимающиеся исследованием захоронения и полученных артефактов, уже высказали предположение, что по ряду признаков памятник может относиться к IV-III векам до нашей эры. Они отмечают, что аналогичные памятники были обнаружены также на территориях проживания тюркских народов от Дальнего Востока до Восточной Европы в период Великого переселения народов.Дальнейшее изучение древнего некрополя и извлеченных предметов, возможно, позволит получить дополнительные сведения о том, что происходило в этих местах примерно 2,5 тыс. лет назад. Но подобного рода археологические находки важны и интересны не только для специалистов.Как известно, Азербайджан богат не только своими полезными ископаемыми, живописной природой, но и культурно-историческим наследием. А последнее, наряду с сохранившимися архитектурными памятниками разных эпох, включает в себя интереснейшие, подчас уникальные вещественные свидетельства давно ушедших времен, спрятанные в недрах земли, что и подтверждают открытия археологических экспедиций, осуществляющих широкомасштабные раскопки на территории всей страны. В их числе такие важные, как обнаружение некрополя, относящегося к XII-XI векам до н.э. на территории села Юхары Юзбашылы Агдамского района, который, по словам руководителя карабахской экспедиции Института археологии и этнографии НАНА профессора Хидаята Джафарова, может считаться редкой находкой в перечне археологических исследований за последнее столетие.Или артефакты из развалин древнего города Габалы. Исследования, проводимые азербайджанскими археологами при финансовой поддержке азербайджано-корейской ассоциации культурного обмена SEBA, позволили выявить уникальные гончарные печи и круги, многочисленные фрагменты глиняных сосудов и кухонной посуды, остатки зданий, выполненных из огнеупорного (шамотного) кирпича, бронзовые и серебряные монеты, относимые к длительному периоду от IX до XVII века.Или дворец, построенный 2480 лет назад, который близ села Гараджамирли Шамкирского района обнаружила международная археологическая экспедиция Азербайджан–Германия, проводившая раскопки в этой местности с 2006 года. Дворец, окруженный стенами, состоял из залов и коридоров, имелись колонны — по мнению специалистов, он сравним со строениями в древних Пасаргаде и Персеполе. И этот перечь можно продолжать.Между тем возможность хоть одним глазком заглянуть в прошлое привлекательна для многих. А значит, самые интересные памятники археологии могут стать и экскурсионными объектами, что, к слову, сегодня практикуется во многих странах. Так, привлекать большее число туристов за счет археологических памятников намерено правительство Гватемалы, а под знаком двухсотлетия независимости Мексики Национальный институт антропологии и истории (INAH) открыл для публичного доступа 10 археологических зон. О памятниках Древнего Рима или Древней Греции и говорить нечего — они давно стали местом паломничества для туристов со всего мира. Так что для успешного развития этого направления туризма и у нас есть все возможности. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 01.06.17 | Просмотров : 68

