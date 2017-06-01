Новости » Социум Введите слово для поиска : Социум Стихия разбушевалась





По мнению российского академика, разразившийся

в Москве ураган — предвестник перехода Земли

к новому ледниковому периоду







Бакинцев штормовым ветром не удивишь. Мы привыкли жить под шквалами то буйного хазри, то порой ничуть не менее свирепого гилавара. Однако то, что учинил в минувший понедельник ураган в Москве, даже для нас нехарактерно, что уж говорить о российской столице, где наблюдаемый разгул стихии назвали самым мощным за последние сто лет.





Нармина БАЙРАМОВА



Не менее тяжкими оказались и его последствия. По данным на утро среды, в Москве и области погибли 16 человек, всего за медицинской помощью обратились 168 пострадавших, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов. До сих пор в больницах остаются 108 человек, в том числе 22 ребенка. Состояние восьми пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Экономический ущерб от урагана пока не подсчитан, но уже ясно, что он значительный. По данным МЧС, в Центральной России он обесточил более 300 населенных пунктов — 16,5 тыс. жилых домов, в которых живут больше 44 тыс. человек, и почти 1,4 тыс. дачных домов. Рухнули больше 6,5 тыс. деревьев, повреждены кровли более 180 многоэтажных и частных жилых домов и административных зданий, одного роддома, нанесен урон более 1,9 тыс. автомобилей.

И пока пострадавшие и власти российских городов и весей подсчитывают размеры нанесенного ураганом ущерба, специалисты пытаются объяснить причины его возникновения. Как рассказал в интервью Радио Свобода директор «Гидрометцентра России» Роман Вильфанд, все произошло из-за резкого перепада температуры воздуха. «В Москву пришел теплый фронт, — пояснил он, — наблюдалась очень высокая температура — 25-27 градусов. Затем вслед за ним с северо-запада переместился хорошо выраженный холодный фронт. И вот по клину холодного воздуха быстро поднимался вверх теплый, насыщенный влагой воздух. Это создало условия для гроз и шквалистых усилений ветра. И в результате сформировалась целая серия шквалов. Шквал — это движущиеся параллельно земной поверхности мощные воздушные потоки. Они усиливаются, имеют непостоянную скорость, пульсируют. И вот пульсация достигала 22-23, в отдельных районах даже зафиксированы

27-28 метров в секунду. Это критическая скорость ветра, поскольку при таких пульсациях валятся деревья. И самая главная беда, которая произошла, — падали деревья и конструкции, которые имеют большую парусность».

Между тем новостные агентства широко цитировали и высказывания академика Российской академии наук, научного руководителя кафедры криософии Тюменского государственного университета Владимира Мельникова. Его заключение, что разразившийся в Москве ураган и другие проявления неустойчивой погоды можно считать признаками перехода Земли к новому ледниковому периоду, вызвало изрядный переполох. По его словам, бушующие ветра, которые в последнее время наблюдают не только в Москве, но и в Европе и в Америке, говорят о том, что «планета сейчас переживает некий переходный период от одного состояния к другому».

Сейчас Земля входит в холодный 35-летний цикл, утверждает ученый: «В подобные переходные периоды возможны аномальные природные явления. И мы сейчас наблюдаем то, что как раз в Москве случилось, — это редкое явление в воздушных потоках». И если академик прав, то аналогичные ситуации могут возникнуть где угодно, у нас в том числе. К слову, точно такой же разгул стихии 30 мая наблюдался и в Берлине. А поскольку влиять на явления природы мы не в состоянии, нужно научиться ей противостоять, в том числе за счет заблаговременного оповещения населения о надвигающемся стихийном бедствии.

Бакинцев штормовым ветром не удивишь. Мы привыкли жить под шквалами то буйного хазри, то порой ничуть не менее свирепого гилавара. Однако то, что учинил в минувший понедельник ураган в Москве, даже для нас нехарактерно, что уж говорить о российской столице, где наблюдаемый разгул стихии назвали самым мощным за последние сто лет.Не менее тяжкими оказались и его последствия. По данным на утро среды, в Москве и области погибли 16 человек, всего за медицинской помощью обратились 168 пострадавших, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов. До сих пор в больницах остаются 108 человек, в том числе 22 ребенка. Состояние восьми пострадавших врачи оценивают как тяжелое.Экономический ущерб от урагана пока не подсчитан, но уже ясно, что он значительный. По данным МЧС, в Центральной России он обесточил более 300 населенных пунктов — 16,5 тыс. жилых домов, в которых живут больше 44 тыс. человек, и почти 1,4 тыс. дачных домов. Рухнули больше 6,5 тыс. деревьев, повреждены кровли более 180 многоэтажных и частных жилых домов и административных зданий, одного роддома, нанесен урон более 1,9 тыс. автомобилей.И пока пострадавшие и власти российских городов и весей подсчитывают размеры нанесенного ураганом ущерба, специалисты пытаются объяснить причины его возникновения. Как рассказал в интервью Радио Свобода директор «Гидрометцентра России» Роман Вильфанд, все произошло из-за резкого перепада температуры воздуха. «В Москву пришел теплый фронт, — пояснил он, — наблюдалась очень высокая температура — 25-27 градусов. Затем вслед за ним с северо-запада переместился хорошо выраженный холодный фронт. И вот по клину холодного воздуха быстро поднимался вверх теплый, насыщенный влагой воздух. Это создало условия для гроз и шквалистых усилений ветра. И в результате сформировалась целая серия шквалов. Шквал — это движущиеся параллельно земной поверхности мощные воздушные потоки. Они усиливаются, имеют непостоянную скорость, пульсируют. И вот пульсация достигала 22-23, в отдельных районах даже зафиксированы27-28 метров в секунду. Это критическая скорость ветра, поскольку при таких пульсациях валятся деревья. И самая главная беда, которая произошла, — падали деревья и конструкции, которые имеют большую парусность».Между тем новостные агентства широко цитировали и высказывания академика Российской академии наук, научного руководителя кафедры криософии Тюменского государственного университета Владимира Мельникова. Его заключение, что разразившийся в Москве ураган и другие проявления неустойчивой погоды можно считать признаками перехода Земли к новому ледниковому периоду, вызвало изрядный переполох. По его словам, бушующие ветра, которые в последнее время наблюдают не только в Москве, но и в Европе и в Америке, говорят о том, что «планета сейчас переживает некий переходный период от одного состояния к другому».Сейчас Земля входит в холодный 35-летний цикл, утверждает ученый: «В подобные переходные периоды возможны аномальные природные явления. И мы сейчас наблюдаем то, что как раз в Москве случилось, — это редкое явление в воздушных потоках». И если академик прав, то аналогичные ситуации могут возникнуть где угодно, у нас в том числе. К слову, точно такой же разгул стихии 30 мая наблюдался и в Берлине. А поскольку влиять на явления природы мы не в состоянии, нужно научиться ей противостоять, в том числе за счет заблаговременного оповещения населения о надвигающемся стихийном бедствии. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 01.06.17 | Просмотров : 64

