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Эксперты предрекают конец Трансатлантического альянса







Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль скептически смотрит на американо-европейские отношения. Тем не менее федеральное правительство в понедельник подчеркнуло важность трансатлантических отношений. Несмотря на это, ЕС предстоит перезагрузка с получением большей самостоятельности.







Ева КВАДБЕК



Именно Меркель, для которой в юности, проведенной в ГДР, Америка была светлым идеалом, объявила конец надежным отношениям между США и Европой. Слова, произнесенные на выходные, примечательны для Меркель, которая не теряет контроль над словами даже в «пивном шатре», а близкие в начале ее пребывания на посту считали ее «трансатлантическим романтиком». «Мы, европейцы, действительно должны взять свою судьбу в свои руки», — заявила Меркель во время совместного с главой ХСС Хорстом Зеехофером посещения «пивного шатра». В этом же направлении Меркель уже многократно высказывалась в прошлые месяцы в свете Brexit и выборов Дональда Трампа президентом США. Неожиданным оказалось ее дополнение: «Прошли времена, в которые мы могли полностью полагаться на других, это я осознала за последние дни».

Эти слова были отчеканены на неудавшемся саммите G7. «Большая семерка» — группа государств с развитой промышленностью, о которых Меркель всегда говорила, что в первую очередь они имеют общие ценности. Впервые в кругу этих дружественных государств появился документ, в котором должны быть открыто названы разногласия. Трамп, который сомневается в изменении климата, не захотел высказаться по Парижскому соглашению. Кроме того, на этой неделе он собирается сообщить миру, выйдет ли он из глобального соглашения по совместной защите климата.

То, что у канцлера Германии не хватает больше терпения на Трампа, было с большим вниманием воспринято миром. Многие европейские комментаторы считают это концом Трансатлантического альянса. Противники Трампа в США заявили, что в этом виноват именно он, тогда как его сторонники ругали «глупость» Меркель. Французская газета Le Monde заявила, что Германия действительно «глубоко потрясена», потому что всегда делала ставку на американцев и британцев.

Федеральное правительство постаралось нивелировать впечатление, что Меркель повернулась спиной к трансатлантическим отношениям. Именно потому, что они так важны, правильно, честно назвать разногласия призвал представитель правительства Штеффен Зайберт. Он назвал Меркель «глубоко убежденной сторонницей Трансатлантического союза».

Эксперт ХДС Норберт Рёттген подчеркнул необходимость трансатлантических отношений в эпоху Трампа. Существует глубинное совпадение ценностей и интересов между США и Европой, считает он. «Трамп — не США, он лишь исполняет обязанности президента в настоящее время». Как и Меркель, Рёттген делает ставку на большую самостоятельность европейцев: «Мы должны принести в этот Альянс больше европейского единства, больше воли и способности действовать — и прежде всего это должна сделать Германия, потому что мы занимаем особое место в Европе, которое подразумевает особую ответственность». В качестве возможного совместного трансатлантического проекта он назвал усилия по поддержанию мира на Ближнем Востоке. «Тут европейцы должны подготовить предложение».

Министр иностранных дел Зигмар Габриэль (СДПГ) смотрит на американо-европейские отношения скептичнее. «Тот, кто ускоряет изменения климата, не уделяя достаточного внимания защите окружающей среды, кто продает все больше оружия в зоны военных конфликтов и не желает политически решать религиозные конфликты, тот подвергает угрозе мир в Европе», — заявил Габриэль. Недальновидная политика американского правительства противоречит интересам Европейского союза. «Администрация Трампа хочет отменить соглашение о защите климата, поставлять оружие в кризисные регионы и запретить въезд людям, придерживающимся определенных религиозных верований, — подчеркнул он. — Если мы, европейцы, сегодня решительно не выступим против этого, то потоки мигрантов в Европу будут дальше увеличиваться. Тот, кто не выступит против такой политики США, станет соучастником».

Это уже далеко не первый шаг к самостоятельности, который предпринимает Германия по отношению к своему, так называемому когда-то, «старшему брату» США. В 2002 году во время избирательной кампании тогдашний федеральный канцлер Герхард Шрёдер сказал «Нет» войне в Ираке.

В Европейском союзе есть признаки, также указывающие на рост самостоятельности. Представители Германии в Европейском парламенте особенно настаивают на повышении уровня коллективной безопасности внутри ЕС. «На протяжении десятилетий США субсидировали нашу стабильность, мы привыкли полагаться на то, что в серьезном случае они вытащат за нас картошку из огня», — отметил вице-президент парламента Александр Граф Ламбсдорфф (СВДП).

Эти времена прошли. Теперь Европа должна превратиться из потребителя в производителя стабильности. Аналогично выразился глава Европейской народной партии в парламенте Манфред Вебер (ХСС), который видит в совместной внешней политике и политике безопасности «большой консенсус». «Европа должна в будущем быть в состоянии защитить себя сама, — подчеркнул Вебер. — Мы, европейцы, слишком долго отдыхали на груди американцев. Мы должны стать настолько сильными в военной сфере, чтобы никто не мог стать для нас вызовом». По его словам, времена, когда Европа могла положиться на защиту США, прошли.

Экономика в Европе растет, уровень занятости рекордно высок, и бюджеты государств санируются. И все же Брюссель усиливает давление на Германию, чтобы та вносила больший вклад в экономическое оздоровление Европы. Европейская комиссия призывает правительство ФРГ к использованию «возможностей бюджета», чтобы постоянно подталкивать инвестиции и внутренний спрос.



Rheinische Post, Германия



























Европа нервничает из-за превосходства Германии. Это исходит из так называемых рекомендаций по отдельным странам. Ежегодно издаваемые Европейской комиссией, они должны служить координации в европейском масштабе экономической и бюджетной политики стран — членов ЕС. Эта комиссия не первый раз критикует Германию из-за большого излишка в балансе текущих платежей. Уже на протяжении нескольких лет Германию обвиняют в макроэкономическом дисбалансе из-за больших излишков, которые не отвечают ни немецким, ни европейским интересам.

В прошедшие недели эта критика звучала значительно громче. МВФ высказывал в последнее время озабоченность, из США поступали обвинения по поводу экспорта из Германии. Новый президент Франции Эммануэль Макрон во время предвыборной борьбы призвал Германию к тому, чтобы она увеличила потребление и инвестиции и тем самым поддержала европейскую экономику.

Европейская комиссия уже давно высказывается за то, чтобы государства, которые могут себе это позволить, прилагали больше усилий для поддержки экономики. Увеличением инвестиций они должны подстегнуть конъюнктуру в Европе и тем самым предоставить более слабым государствам больший простор для реформирования их экономики и оздоровления бюджета.

Франции и Италии, по мнению Европейской комиссии, такая поддержка потребуется. Франция, по данным комиссии ЕС, снова не сможет выполнить требования Брюсселя по бюджету. Новая задолженность, по этим данным, в этом году составит 3% от экономической производительности вместо предписанных 2,8%. Комиссия напоминает, что «Франция должна быть готова к принятию дальнейших мер».

Макрон признается в том, что следует курсу экономии. Однако он требует и от Берлина поддержки в рамках инвестиционного наступления. В министре иностранных дел Германии Зигмаре Габриэле, СДПГ, он нашел самого активного сторонника этих требований. Но и канцлер ФРГ Ангела Меркель, ХДС, в конце концов также продемонстрировала открытость в вопросе германо-французских инвестиций. Однако немецкая политика отчасти беспомощна. Так, теоретически миллиарды евро, поступающие от уплаты налогов, могут быть предоставлены для инвестиций в инфраструктуру. Но планирование длится слишком долго, чтобы можно было быстро получить эти деньги.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль скептически смотрит на американо-европейские отношения. Тем не менее федеральное правительство в понедельник подчеркнуло важность трансатлантических отношений. Несмотря на это, ЕС предстоит перезагрузка с получением большей самостоятельности.Именно Меркель, для которой в юности, проведенной в ГДР, Америка была светлым идеалом, объявила конец надежным отношениям между США и Европой. Слова, произнесенные на выходные, примечательны для Меркель, которая не теряет контроль над словами даже в «пивном шатре», а близкие в начале ее пребывания на посту считали ее «трансатлантическим романтиком». «Мы, европейцы, действительно должны взять свою судьбу в свои руки», — заявила Меркель во время совместного с главой ХСС Хорстом Зеехофером посещения «пивного шатра». В этом же направлении Меркель уже многократно высказывалась в прошлые месяцы в свете Brexit и выборов Дональда Трампа президентом США. Неожиданным оказалось ее дополнение: «Прошли времена, в которые мы могли полностью полагаться на других, это я осознала за последние дни».Эти слова были отчеканены на неудавшемся саммите G7. «Большая семерка» — группа государств с развитой промышленностью, о которых Меркель всегда говорила, что в первую очередь они имеют общие ценности. Впервые в кругу этих дружественных государств появился документ, в котором должны быть открыто названы разногласия. Трамп, который сомневается в изменении климата, не захотел высказаться по Парижскому соглашению. Кроме того, на этой неделе он собирается сообщить миру, выйдет ли он из глобального соглашения по совместной защите климата.То, что у канцлера Германии не хватает больше терпения на Трампа, было с большим вниманием воспринято миром. Многие европейские комментаторы считают это концом Трансатлантического альянса. Противники Трампа в США заявили, что в этом виноват именно он, тогда как его сторонники ругали «глупость» Меркель. Французская газета Le Monde заявила, что Германия действительно «глубоко потрясена», потому что всегда делала ставку на американцев и британцев.Федеральное правительство постаралось нивелировать впечатление, что Меркель повернулась спиной к трансатлантическим отношениям. Именно потому, что они так важны, правильно, честно назвать разногласия призвал представитель правительства Штеффен Зайберт. Он назвал Меркель «глубоко убежденной сторонницей Трансатлантического союза».Эксперт ХДС Норберт Рёттген подчеркнул необходимость трансатлантических отношений в эпоху Трампа. Существует глубинное совпадение ценностей и интересов между США и Европой, считает он. «Трамп — не США, он лишь исполняет обязанности президента в настоящее время». Как и Меркель, Рёттген делает ставку на большую самостоятельность европейцев: «Мы должны принести в этот Альянс больше европейского единства, больше воли и способности действовать — и прежде всего это должна сделать Германия, потому что мы занимаем особое место в Европе, которое подразумевает особую ответственность». В качестве возможного совместного трансатлантического проекта он назвал усилия по поддержанию мира на Ближнем Востоке. «Тут европейцы должны подготовить предложение».Министр иностранных дел Зигмар Габриэль (СДПГ) смотрит на американо-европейские отношения скептичнее. «Тот, кто ускоряет изменения климата, не уделяя достаточного внимания защите окружающей среды, кто продает все больше оружия в зоны военных конфликтов и не желает политически решать религиозные конфликты, тот подвергает угрозе мир в Европе», — заявил Габриэль. Недальновидная политика американского правительства противоречит интересам Европейского союза. «Администрация Трампа хочет отменить соглашение о защите климата, поставлять оружие в кризисные регионы и запретить въезд людям, придерживающимся определенных религиозных верований, — подчеркнул он. — Если мы, европейцы, сегодня решительно не выступим против этого, то потоки мигрантов в Европу будут дальше увеличиваться. Тот, кто не выступит против такой политики США, станет соучастником».Это уже далеко не первый шаг к самостоятельности, который предпринимает Германия по отношению к своему, так называемому когда-то, «старшему брату» США. В 2002 году во время избирательной кампании тогдашний федеральный канцлер Герхард Шрёдер сказал «Нет» войне в Ираке.В Европейском союзе есть признаки, также указывающие на рост самостоятельности. Представители Германии в Европейском парламенте особенно настаивают на повышении уровня коллективной безопасности внутри ЕС. «На протяжении десятилетий США субсидировали нашу стабильность, мы привыкли полагаться на то, что в серьезном случае они вытащат за нас картошку из огня», — отметил вице-президент парламента Александр Граф Ламбсдорфф (СВДП).Эти времена прошли. Теперь Европа должна превратиться из потребителя в производителя стабильности. Аналогично выразился глава Европейской народной партии в парламенте Манфред Вебер (ХСС), который видит в совместной внешней политике и политике безопасности «большой консенсус». «Европа должна в будущем быть в состоянии защитить себя сама, — подчеркнул Вебер. — Мы, европейцы, слишком долго отдыхали на груди американцев. Мы должны стать настолько сильными в военной сфере, чтобы никто не мог стать для нас вызовом». По его словам, времена, когда Европа могла положиться на защиту США, прошли.Экономика в Европе растет, уровень занятости рекордно высок, и бюджеты государств санируются. И все же Брюссель усиливает давление на Германию, чтобы та вносила больший вклад в экономическое оздоровление Европы. Европейская комиссия призывает правительство ФРГ к использованию «возможностей бюджета», чтобы постоянно подталкивать инвестиции и внутренний спрос.Европа нервничает из-за превосходства Германии. Это исходит из так называемых рекомендаций по отдельным странам. Ежегодно издаваемые Европейской комиссией, они должны служить координации в европейском масштабе экономической и бюджетной политики стран — членов ЕС. Эта комиссия не первый раз критикует Германию из-за большого излишка в балансе текущих платежей. Уже на протяжении нескольких лет Германию обвиняют в макроэкономическом дисбалансе из-за больших излишков, которые не отвечают ни немецким, ни европейским интересам.В прошедшие недели эта критика звучала значительно громче. МВФ высказывал в последнее время озабоченность, из США поступали обвинения по поводу экспорта из Германии. Новый президент Франции Эммануэль Макрон во время предвыборной борьбы призвал Германию к тому, чтобы она увеличила потребление и инвестиции и тем самым поддержала европейскую экономику.Европейская комиссия уже давно высказывается за то, чтобы государства, которые могут себе это позволить, прилагали больше усилий для поддержки экономики. Увеличением инвестиций они должны подстегнуть конъюнктуру в Европе и тем самым предоставить более слабым государствам больший простор для реформирования их экономики и оздоровления бюджета.Франции и Италии, по мнению Европейской комиссии, такая поддержка потребуется. Франция, по данным комиссии ЕС, снова не сможет выполнить требования Брюсселя по бюджету. Новая задолженность, по этим данным, в этом году составит 3% от экономической производительности вместо предписанных 2,8%. Комиссия напоминает, что «Франция должна быть готова к принятию дальнейших мер».Макрон признается в том, что следует курсу экономии. Однако он требует и от Берлина поддержки в рамках инвестиционного наступления. В министре иностранных дел Германии Зигмаре Габриэле, СДПГ, он нашел самого активного сторонника этих требований. Но и канцлер ФРГ Ангела Меркель, ХДС, в конце концов также продемонстрировала открытость в вопросе германо-французских инвестиций. Однако немецкая политика отчасти беспомощна. Так, теоретически миллиарды евро, поступающие от уплаты налогов, могут быть предоставлены для инвестиций в инфраструктуру. Но планирование длится слишком долго, чтобы можно было быстро получить эти деньги. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 01.06.17 | Просмотров : 59

