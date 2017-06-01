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Масштабный столичный проект реализуется

с опережением графика и высоким качеством







30 мая президент Ильxам Aлиeв и первая леди Мехрибан Aлиeва приняли участие в открытии в Ясамальском районе столицы, на территории, называемой бывшая «Советская», новых дорог, являющихся продолжением улиц Мирзааги Aлиeва и Физули. Они ознакомились с ходом работ и на других улицах.







Заур AЛИEВ



Как известно, переселение «Советской» еще во времена Советского Союза считалось важной задачей в благоустройстве Баку. Этот крупномасштабный и исторический проект нашел решение по инициативе главы государства только в период экономического развития нашей независимой страны. Проект «Прокладка новых дорог, проведение работ по озеленению и благоустройству в городе Баку, на территории бывшей «Советской», стартовал чуть менее года назад — 5 августа 2016-го. И в том же месяце, в целях реконструкции дорожной инфраструктуры вокруг площади Физули и комплекса мечети «Тезе-пир», круг на площади Физули ликвидирован.

Тогда же силами подразделений открытого акционерного общества «Азеравтойол» началась реализация первого этапа проекта. Он включил в себя реконструкцию на пяти улицах общей протяженностью более 7 километров. И, судя по результатам, был осуществлен не только в кратчайшие сроки, но и с высоким качеством работ.

Сегодня в соответствии с проектом движение автотранспортных средств организовано в новых направлениях. Так, не доезжая до круга, они поворачивают с улицы Ш.Гурбанова направо, на новую дорогу, проложенную как продолжение улицы Физули, а оттуда движутся через разворот на улицу Мирзааги Aлиeва. Автомобильное движение с проспекта Азербайджан также будет организовано в соответствии с предусмотренной проектом новой схемой.

В связи с ликвидацией круга в рамках проекта реконструкции дорожной инфраструктуры вокруг площади Физули и комплекса мечети «Тезе-пир» капитально отстроено по новым направлениям движения продолжение улиц Мирзааги Aлиeва и Физули по обеим сторонам Академического национального драматического театра.

Протяженность дорог, проложенных как продолжение улиц Мирзааги Aлиeва и Физули, составляет соответственно 750 и 800 метров, а ширина — 15 метров. Ширина реконструированной в рамках проекта улицы Балабабы Меджидова протяженностью 440 метров доведена до 15 метров. Здесь также создана современная дорожная инфраструктура. А на улице Абдуллы Шаига протяженностью 1825 метров, ширина которой доведена до 15 метров, и проспекте Нариманова протяженностью 2165 метров работы в настоящее время завершаются. В ближайшие дни планируется сдать в эксплуатацию и эти дороги.

Сдача в эксплуатацию этих дорог создала все условия для нормального регулирования движения транспорта на территории, предотвращения пробок и обеспечения безопасности пешеходов. Кроме того, реализация данного проекта наглядно демонстрирует успешную работу, проводимую в последнее время в нашей столице в области модернизации дорожной инфраструктуры.

Параллельно высокими темпами завершаются работы на всей территории, где реализуется проект реконструкции дорожной инфраструктуры вокруг площади Физули и комплекса мечети «Тезе-пир». На новых дорогах будут сооружены современные системы освещения, автобусные остановки, построены подземные и наземные парковки, а также пешеходные переходы.

30 мая президент Ильxам Aлиeв и первая леди Мехрибан Aлиeва приняли участие в открытии в Ясамальском районе столицы, на территории, называемой бывшая «Советская», новых дорог, являющихся продолжением улиц Мирзааги Aлиeва и Физули. Они ознакомились с ходом работ и на других улицах.Как известно, переселение «Советской» еще во времена Советского Союза считалось важной задачей в благоустройстве Баку. Этот крупномасштабный и исторический проект нашел решение по инициативе главы государства только в период экономического развития нашей независимой страны. Проект «Прокладка новых дорог, проведение работ по озеленению и благоустройству в городе Баку, на территории бывшей «Советской», стартовал чуть менее года назад — 5 августа 2016-го. И в том же месяце, в целях реконструкции дорожной инфраструктуры вокруг площади Физули и комплекса мечети «Тезе-пир», круг на площади Физули ликвидирован.Тогда же силами подразделений открытого акционерного общества «Азеравтойол» началась реализация первого этапа проекта. Он включил в себя реконструкцию на пяти улицах общей протяженностью более 7 километров. И, судя по результатам, был осуществлен не только в кратчайшие сроки, но и с высоким качеством работ.Сегодня в соответствии с проектом движение автотранспортных средств организовано в новых направлениях. Так, не доезжая до круга, они поворачивают с улицы Ш.Гурбанова направо, на новую дорогу, проложенную как продолжение улицы Физули, а оттуда движутся через разворот на улицу Мирзааги Aлиeва. Автомобильное движение с проспекта Азербайджан также будет организовано в соответствии с предусмотренной проектом новой схемой.В связи с ликвидацией круга в рамках проекта реконструкции дорожной инфраструктуры вокруг площади Физули и комплекса мечети «Тезе-пир» капитально отстроено по новым направлениям движения продолжение улиц Мирзааги Aлиeва и Физули по обеим сторонам Академического национального драматического театра.Протяженность дорог, проложенных как продолжение улиц Мирзааги Aлиeва и Физули, составляет соответственно 750 и 800 метров, а ширина — 15 метров. Ширина реконструированной в рамках проекта улицы Балабабы Меджидова протяженностью 440 метров доведена до 15 метров. Здесь также создана современная дорожная инфраструктура. А на улице Абдуллы Шаига протяженностью 1825 метров, ширина которой доведена до 15 метров, и проспекте Нариманова протяженностью 2165 метров работы в настоящее время завершаются. В ближайшие дни планируется сдать в эксплуатацию и эти дороги.Сдача в эксплуатацию этих дорог создала все условия для нормального регулирования движения транспорта на территории, предотвращения пробок и обеспечения безопасности пешеходов. Кроме того, реализация данного проекта наглядно демонстрирует успешную работу, проводимую в последнее время в нашей столице в области модернизации дорожной инфраструктуры.Параллельно высокими темпами завершаются работы на всей территории, где реализуется проект реконструкции дорожной инфраструктуры вокруг площади Физули и комплекса мечети «Тезе-пир». На новых дорогах будут сооружены современные системы освещения, автобусные остановки, построены подземные и наземные парковки, а также пешеходные переходы. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 01.06.17 | Просмотров : 64

