Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Джампаоло КУТИЛЛО, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Азербайджане:«Перспективы сотрудничества наших стран неисчерпаемы»

Азербайджанская экономика вступила в постнефтяной этап своего развития, который предусматривает не только ее диверсификацию, но и структуризацию с четкой стратегией усиления экспортного потенциала. Основу структурных изменений составляют как пропорциональные сдвиги в производстве, так и определение новых приоритетов в инвестировании и менеджменте реального сектора. Не менее важное значение имеет также выход на новый уровень партнерских отношений с зарубежными странами, представляющими интерес как перспективный рынок сбыта, так и источник привлечения инвестиций. Об этом и многом другом в беседе корреспондента «Азербайджанских известий» Нармины БАБАЕВОЙ с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Азербайджане Джампаоло КУТИЛЛО.







— Господин посол, как вы оцениваете динамику развития азербайджано-итальянского сотрудничества за последние годы?

— Отношения между нашими странами развиваются по нарастающей, причем по всем направлениям сотрудничества. Если взять политический аспект, то регулярные контакты между высшими руководителями наших стран позволили поднять двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства, о чем подписан ряд важных документов. Эти встречи позволяют проводить обмен мнениями по широкому спектру вопросов, интересующих обе стороны, — от международной и региональной безопасности до культурных акций. Итальянская сторона всегда считала Азербайджан важным политическим партнером для решения актуальных международных проблем. Если говорить об экономических отношениях, то и здесь динамика положительная, с каждым годом наблюдается рост объемов торговли и инвестиций с обеих сторон. Италия является активным участником энергетических проектов. Речь, в частности, идет о проекте по строительству «Южного газового коридора», финальная часть которого приходится на территорию Италии. Сегодня в Азербайджане работает около 50 итальянских компаний, но мы бы хотели увеличить их число. Строительство, инфраструктура, нефть и газ являются приоритетными секторами для нас. Если говорить о гуманитарной сфере, то и здесь наблюдается интенсивное взаимодействие между нашими странами. Фонд Гeйдapа Aлиeва осуществляет различные проекты в Италии, одновременно мы продолжаем работу по популяризации итальянской культуры на территории Азербайджана. Словом, можно сказать, что заложена прочная основа для дальнейшего движения вперед.

— Италия вошла в первую тройку основных деловых партнеров Азербайджана по итогам 2016 года. Объем товарооборота достиг $1,892 млрд. Какова структура импорта азербайджанской продукции на итальянский рынок? И что итальянские компании поставляют в Азербайджан?

— Хотел бы отметить, что в объеме товарооборота, к сожалению, наблюдается некоторый спад, связанный с падением цен на нефть, девальвацией маната и т.д.



В 2015 году объем торговли между нашими странами достигал 5 млрд евро. Это, конечно, солидный показатель, который вывел Италию на первую позицию в списке западных деловых партнеров Азербайджана. Но уверен, что нынешний спад — это временный фактор, в текущем году уровень товарооборота вновь повысится и таким образом Италия сохранит за собой лидирующее место в топе бизнес-партнеров Азербайджана.

Что касается структуры азербайджанского экспорта в Италию, то он почти на 90% состоит из нефти и нефтепродуктов. Основу итальянского импорта в Азербайджан составляют промышленное оборудование, пищевая и мебельная продукция, продовольственные товары, а также изделия, представляющие модный и ювелирный секторы.

— Как по-вашему, чем можно расширить ассортимент предлагаемой Италии азербайджанской продукции?

— Основой концепции модернизации экономики Азербайджана на нынешнем этапе является ее диверсификация. Для развития разновекторной модели экономики правительством страны предпринимаются активные меры. Итальянские компании вносят свой вклад в этот процесс. Подписан ряд важных соглашений в нефтехимической и сталелитейной отраслях. Не менее актуальным является также наше сотрудничество по таким направлениям, как агрокультура и логистика. Это именно те сферы, в которые Азербайджан инвестирует немалые средства и в развитие которых вашей стране помогают итальянские компании.

— Значит, есть потенциал роста товарооборота между нашими странами?

— Совершенно верно. Есть масса промышленных отраслей, развитие которых поощряется правительством Азербайджана. К примеру, в данный момент итальянские компании участвуют в строительстве нескольких промышленных заводов в Сумгайыте. Конечно же, указанные проекты далеко не единственные мероприятия, реализуемые в рамках нашего сотрудничества. Деловое партнерство наполняется новым содержанием, о чем свидетельствует недавний визит в Баку министра Италии по экономическому развитию Карло Календы. Основная часть его переговоров с представителями азербайджанского правительства была посвящена именно развитию инвестиционного сотрудничества между нашими странами.

— Италия является участником проекта «Южный газовый коридор». Как продвигаются дела в этой сфере?

— Конечный пункт газопровода, который будет построен в рамках этого проекта, приходится на территорию Италии. Этот проект является стратегическим приоритетом для итальянского правительства в частности и для всего Европейского союза в целом. Так как благодаря реализации этого проекта будет обеспечена энергетическая стабильность всего региона. В прошлом году были начаты работы в Италии, и нынешнее состояние дел вносит уверенность в том, что они будут завершены в запланированные сроки.

— Сегодня индустрия гостеприимства является наиболее динамично развивающейся отраслью экономики Азербайджана. Какова ваша оценка проделанной работы в этом направлении? Чем можно привлечь иностранных туристов в нашу страну?

— Позитивные изменения последних нескольких лет в вашей стране коснулись и туристического сектора. В первую очередь это развитие инфраструктуры, которое является одним из важных инструментов для привлечения туристов. Если же говорить о привлечении большего количества туристов из Европейского региона, в частности из Италии, то мне кажется, что основной проблемой является отсутствие регулярных прямых авиаперелетов между Азербайджаном и Римом. Например, мне кажется, крайне позитивным станет восстановление воздушного сообщения по маршруту Баку–Рим–Баку, который был закрыт некоторое время назад.

— Говоря о развитии отношений в гуманитарной сфере, нельзя не упомянуть и об образовании как о факторе привлечения инвестиций. Насколько университеты Италии привлекательны для азербайджанских студентов?

— Количество азербайджанских студентов, обучающихся в Италии, неуклонно растет. Только в прошлом году их число превысило 200 человек. Некоторые из них получают гранты и пособия со стороны итальянского правительства, обучение других происходит по программам, имплементированным азербайджанским правительством.

— Какими вы видите перспективы развития азербайджано-итальянских отношений в 2017 году?

— Крайне позитивной является частота контактов между представителями наших правительств, что, без сомнения, имеет большое значение для укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Когда высокопоставленные государственные лица, деловые партнеры общаются между собой, обмениваются идеями, то это несомненно приводит к результатам. Развитие азербайджанской экономики помогает расширить границы этого диалога. Я думаю, перспективы дальнейшего сотрудничества — неисчерпаемы. Сочетая итальянские опыт и знания с азербайджанскими ресурсами и потенциалом, уже через несколько лет можно вывести азербайджано-итальянское торгово-экономическое сотрудничество на принципиально новый уровень.

Азербайджанская экономика вступила в постнефтяной этап своего развития, который предусматривает не только ее диверсификацию, но и структуризацию с четкой стратегией усиления экспортного потенциала. Основу структурных изменений составляют как пропорциональные сдвиги в производстве, так и определение новых приоритетов в инвестировании и менеджменте реального сектора. Не менее важное значение имеет также выход на новый уровень партнерских отношений с зарубежными странами, представляющими интерес как перспективный рынок сбыта, так и источник привлечения инвестиций. Об этом и многом другом в беседе корреспондента «Азербайджанских известий» Нармины БАБАЕВОЙ с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Азербайджане Джампаоло КУТИЛЛО.— Отношения между нашими странами развиваются по нарастающей, причем по всем направлениям сотрудничества. Если взять политический аспект, то регулярные контакты между высшими руководителями наших стран позволили поднять двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства, о чем подписан ряд важных документов. Эти встречи позволяют проводить обмен мнениями по широкому спектру вопросов, интересующих обе стороны, — от международной и региональной безопасности до культурных акций. Итальянская сторона всегда считала Азербайджан важным политическим партнером для решения актуальных международных проблем. Если говорить об экономических отношениях, то и здесь динамика положительная, с каждым годом наблюдается рост объемов торговли и инвестиций с обеих сторон. Италия является активным участником энергетических проектов. Речь, в частности, идет о проекте по строительству «Южного газового коридора», финальная часть которого приходится на территорию Италии. Сегодня в Азербайджане работает около 50 итальянских компаний, но мы бы хотели увеличить их число. Строительство, инфраструктура, нефть и газ являются приоритетными секторами для нас. Если говорить о гуманитарной сфере, то и здесь наблюдается интенсивное взаимодействие между нашими странами. Фонд Гeйдapа Aлиeва осуществляет различные проекты в Италии, одновременно мы продолжаем работу по популяризации итальянской культуры на территории Азербайджана. Словом, можно сказать, что заложена прочная основа для дальнейшего движения вперед.— Хотел бы отметить, что в объеме товарооборота, к сожалению, наблюдается некоторый спад, связанный с падением цен на нефть, девальвацией маната и т.д.В 2015 году объем торговли между нашими странами достигал 5 млрд евро. Это, конечно, солидный показатель, который вывел Италию на первую позицию в списке западных деловых партнеров Азербайджана. Но уверен, что нынешний спад — это временный фактор, в текущем году уровень товарооборота вновь повысится и таким образом Италия сохранит за собой лидирующее место в топе бизнес-партнеров Азербайджана.Что касается структуры азербайджанского экспорта в Италию, то он почти на 90% состоит из нефти и нефтепродуктов. Основу итальянского импорта в Азербайджан составляют промышленное оборудование, пищевая и мебельная продукция, продовольственные товары, а также изделия, представляющие модный и ювелирный секторы.— Основой концепции модернизации экономики Азербайджана на нынешнем этапе является ее диверсификация. Для развития разновекторной модели экономики правительством страны предпринимаются активные меры. Итальянские компании вносят свой вклад в этот процесс. Подписан ряд важных соглашений в нефтехимической и сталелитейной отраслях. Не менее актуальным является также наше сотрудничество по таким направлениям, как агрокультура и логистика. Это именно те сферы, в которые Азербайджан инвестирует немалые средства и в развитие которых вашей стране помогают итальянские компании.— Совершенно верно. Есть масса промышленных отраслей, развитие которых поощряется правительством Азербайджана. К примеру, в данный момент итальянские компании участвуют в строительстве нескольких промышленных заводов в Сумгайыте. Конечно же, указанные проекты далеко не единственные мероприятия, реализуемые в рамках нашего сотрудничества. Деловое партнерство наполняется новым содержанием, о чем свидетельствует недавний визит в Баку министра Италии по экономическому развитию Карло Календы. Основная часть его переговоров с представителями азербайджанского правительства была посвящена именно развитию инвестиционного сотрудничества между нашими странами.— Конечный пункт газопровода, который будет построен в рамках этого проекта, приходится на территорию Италии. Этот проект является стратегическим приоритетом для итальянского правительства в частности и для всего Европейского союза в целом. Так как благодаря реализации этого проекта будет обеспечена энергетическая стабильность всего региона. В прошлом году были начаты работы в Италии, и нынешнее состояние дел вносит уверенность в том, что они будут завершены в запланированные сроки.— Позитивные изменения последних нескольких лет в вашей стране коснулись и туристического сектора. В первую очередь это развитие инфраструктуры, которое является одним из важных инструментов для привлечения туристов. Если же говорить о привлечении большего количества туристов из Европейского региона, в частности из Италии, то мне кажется, что основной проблемой является отсутствие регулярных прямых авиаперелетов между Азербайджаном и Римом. Например, мне кажется, крайне позитивным станет восстановление воздушного сообщения по маршруту Баку–Рим–Баку, который был закрыт некоторое время назад.— Количество азербайджанских студентов, обучающихся в Италии, неуклонно растет. Только в прошлом году их число превысило 200 человек. Некоторые из них получают гранты и пособия со стороны итальянского правительства, обучение других происходит по программам, имплементированным азербайджанским правительством.— Крайне позитивной является частота контактов между представителями наших правительств, что, без сомнения, имеет большое значение для укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Когда высокопоставленные государственные лица, деловые партнеры общаются между собой, обмениваются идеями, то это несомненно приводит к результатам. Развитие азербайджанской экономики помогает расширить границы этого диалога. Я думаю, перспективы дальнейшего сотрудничества — неисчерпаемы. Сочетая итальянские опыт и знания с азербайджанскими ресурсами и потенциалом, уже через несколько лет можно вывести азербайджано-итальянское торгово-экономическое сотрудничество на принципиально новый уровень. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 01.06.17 | Просмотров : 72

