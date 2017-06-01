Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Не отступим ни на миллиметр

За последние дни Армения прибегла к целому ряду политических и военных провокаций, способствующих дальнейшему обострению ситуации в регионе нагорно-карабахского конфликта. Тем самым нанесен серьезный удар по переговорному процессу, в ходе которого идет обсуждение принципов, вынуждающих Ереван признать неизбежность прекращения оккупации азербайджанских территорий.







Натиг НАЗИМОГЛУ



Прежде всего необходимо отметить значительно возросшую интенсивность осуществляемых армянскими оккупационными войсками обстрелов позиций Вооруженных сил Азербайджана и азербайджанских населенных пунктов в прифронтовой зоне. При этом, как сообщает Министерство обороны Азербайджана, подразделения ВС Армении применяют крупнокалиберное оружие, в том числе 82- и 120-миллиметровые минометы. Минобороны Азербайджана предупреждает, что в случае повторения армянскими войсками подобных провокаций ВС Азербайджана применят артиллерийские системы для уничтожения целей на большой дальности и, таким образом, подвергнут обстрелу населенные пункты, расположенные в глубине вражеской обороны.

Провокационные действия Армении на линии соприкосновения войск сопровождаются регулярными политическими демаршами, открыто наносящими урон переговорному процессу. К числу таковых относится и подтверждение Ереваном своего намерения запустить регулярные авиарейсы в Нагорный Карабах, а именно на аэродром города Ходжалы, население которого подверглось геноциду со стороны армянских оккупантов четверть века назад. В 2011 году армянский президент Серж Саргсян обещал стать первым пассажиром данного рейса. Однако своего обещания он не сдержал, испугавшись заявления официального Баку о готовности сбивать любые вражеские объекты в небе Азербайджана. Самолеты из Еревана в оккупированный Ходжалы не летают до сих пор, однако на днях армянская сторона обнародовала информацию о подготовке запуска данного авиарейса в туристических целях.

МИД Азербайджана выступило со специальным заявлением, в котором напомнило о том, что воздушное пространство над оккупированными территориями — это суверенная территория Азербайджанской Республики и оно закрыто для полетов. Поэтому наше государство расценивает как провокацию планы Еревана организовать полеты из аэропорта оккупированного азербайджанского города Ходжалы в Армению под видом туристических путешествий.

Еще одной явной провокацией стало выступление Сержа Саргсяна перед армянским парламентом нового созыва. В нем он полностью исказил суть переговорного процесса, пытаясь подменить находящиеся на столе переговоров Мадридские принципы так называемым «Казанским документом», и даже договорился до того, что это, дескать, Азербайджан стремится сохранить статус-кво в зоне конфликта. Тогда как всем заинтересованным центрам, включая и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, хорошо известно, что именно Армения пытается сохранить нынешний статус-кво, сложившийся в результате оккупации ею территорий Азербайджана. Совершая одну провокацию за другой, Армения, прозябающая в тяжелейшем экономическом кризисе, усугубляет, прежде всего, свое собственное положение, лишает себя шансов на достойное развитие. Ни для кого не секрет, что деструктивная политика Еревана бесперспективна, а суть ее стремлений заключается в том, чтобы и далее держать под оккупацией пятую часть территории Азербайджанской Республики.

Президент Азербайджана Ильxам Aлиeв, выступая на днях на официальном приеме в честь Дня Республики, вновь твердо дал понять, что конфликт будет решен на основе норм и принципов международного права в рамках территориальной целостности нашей страны. «Мы продолжим свою политику по Нагорному Карабаху. Наша принципиальная позиция на переговорах полностью обоснованная, и мы не отступим от своей политики ни на миллиметр», — заявил глава Азербайджана.

Ильxам Aлиeв выразил ожидание по поводу того, что международные посредники предпримут, наконец, действенные шаги с целью изменения статус-кво в регионе конфликта. Однако решатся ли на это великие державы в лице сопредседателей МГ ОБСЕ — США, Россия, Франция, доселе молчаливо взирающие на армянские «шалости»? Данный вопрос весьма актуален, особенно с учетом планируемого в ближайшее время очередного визита посредников в регион карабахского конфликта.

За последние дни Армения прибегла к целому ряду политических и военных провокаций, способствующих дальнейшему обострению ситуации в регионе нагорно-карабахского конфликта. Тем самым нанесен серьезный удар по переговорному процессу, в ходе которого идет обсуждение принципов, вынуждающих Ереван признать неизбежность прекращения оккупации азербайджанских территорий.Прежде всего необходимо отметить значительно возросшую интенсивность осуществляемых армянскими оккупационными войсками обстрелов позиций Вооруженных сил Азербайджана и азербайджанских населенных пунктов в прифронтовой зоне. При этом, как сообщает Министерство обороны Азербайджана, подразделения ВС Армении применяют крупнокалиберное оружие, в том числе 82- и 120-миллиметровые минометы. Минобороны Азербайджана предупреждает, что в случае повторения армянскими войсками подобных провокаций ВС Азербайджана применят артиллерийские системы для уничтожения целей на большой дальности и, таким образом, подвергнут обстрелу населенные пункты, расположенные в глубине вражеской обороны.Провокационные действия Армении на линии соприкосновения войск сопровождаются регулярными политическими демаршами, открыто наносящими урон переговорному процессу. К числу таковых относится и подтверждение Ереваном своего намерения запустить регулярные авиарейсы в Нагорный Карабах, а именно на аэродром города Ходжалы, население которого подверглось геноциду со стороны армянских оккупантов четверть века назад. В 2011 году армянский президент Серж Саргсян обещал стать первым пассажиром данного рейса. Однако своего обещания он не сдержал, испугавшись заявления официального Баку о готовности сбивать любые вражеские объекты в небе Азербайджана. Самолеты из Еревана в оккупированный Ходжалы не летают до сих пор, однако на днях армянская сторона обнародовала информацию о подготовке запуска данного авиарейса в туристических целях.МИД Азербайджана выступило со специальным заявлением, в котором напомнило о том, что воздушное пространство над оккупированными территориями — это суверенная территория Азербайджанской Республики и оно закрыто для полетов. Поэтому наше государство расценивает как провокацию планы Еревана организовать полеты из аэропорта оккупированного азербайджанского города Ходжалы в Армению под видом туристических путешествий.Еще одной явной провокацией стало выступление Сержа Саргсяна перед армянским парламентом нового созыва. В нем он полностью исказил суть переговорного процесса, пытаясь подменить находящиеся на столе переговоров Мадридские принципы так называемым «Казанским документом», и даже договорился до того, что это, дескать, Азербайджан стремится сохранить статус-кво в зоне конфликта. Тогда как всем заинтересованным центрам, включая и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, хорошо известно, что именно Армения пытается сохранить нынешний статус-кво, сложившийся в результате оккупации ею территорий Азербайджана. Совершая одну провокацию за другой, Армения, прозябающая в тяжелейшем экономическом кризисе, усугубляет, прежде всего, свое собственное положение, лишает себя шансов на достойное развитие. Ни для кого не секрет, что деструктивная политика Еревана бесперспективна, а суть ее стремлений заключается в том, чтобы и далее держать под оккупацией пятую часть территории Азербайджанской Республики.Президент Азербайджана Ильxам Aлиeв, выступая на днях на официальном приеме в честь Дня Республики, вновь твердо дал понять, что конфликт будет решен на основе норм и принципов международного права в рамках территориальной целостности нашей страны. «Мы продолжим свою политику по Нагорному Карабаху. Наша принципиальная позиция на переговорах полностью обоснованная, и мы не отступим от своей политики ни на миллиметр», — заявил глава Азербайджана.Ильxам Aлиeв выразил ожидание по поводу того, что международные посредники предпримут, наконец, действенные шаги с целью изменения статус-кво в регионе конфликта. Однако решатся ли на это великие державы в лице сопредседателей МГ ОБСЕ — США, Россия, Франция, доселе молчаливо взирающие на армянские «шалости»? Данный вопрос весьма актуален, особенно с учетом планируемого в ближайшее время очередного визита посредников в регион карабахского конфликта. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 01.06.17 | Просмотров : 64

