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На днях в Гарадагском районе Баку состоялась церемония закладки жилого комплекса для вынужденных переселенцев. В мероприятии приняла участие первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Aлиeва, выступившая с речью.



Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Церемоний по закладке жилья для вынужденных переселенцев, получивших этот статус вследствие армянской агрессии, а еще больше по вводу новопостроенных зданий в эксплуатацию за эти годы было немало. Государство взяло на себя все расходы по созданию для них нормальных условий жизни: строительству поселков со всеми необходимыми объектами жизнеобеспечения, соответствующей инфраструктурой, обеспечением занятости. Первый вице-президент напомнила, что люди, жившие в палаточных городках, их семьи были переселены в построенные для них 95 современных жилых поселков: «В целом это означает улучшение условий жизни, обеспечение новыми квартирами 50 тысяч семей, более 250 тысяч человек. За последние 13 лет свыше 400 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев были обеспечены рабочими местами. В каждом поселке строятся школы, детские сады. Беженцы и вынужденные переселенцы, получающие образование в высших и средних специальных учебных заведениях на платной основе, освобождены от платы за обучение».

Однако, несмотря на все старания государства, проблемы все же остаются, поскольку нуждающихся в такой помощи поначалу, как известно, было около миллиона человек. Не случайно Мехрибан Aлиeва первое в своем новом статусе совещание посвятила обсуждению нерешенных проблем вынужденных переселенцев Баку и Сумгайыта, живущих в аварийных зданиях. В настоящее время для них, в соответствии с утвержденным планом, в поселке Масазыр Абшеронского района строятся три, в поселке Раманы Сабунчинского района — одно, в городе Сумгайыт — пять зданий и выделено место для строительства еще пяти зданий.

Но у церемонии в Гарадагском районе есть одно отличие, и о нем сказала в своем выступлении первый вице-президент. «Современный жилой комплекс, фундамент которого сегодня закладывается, — это вклад частного сектора нашей страны в такое благородное дело. Прекрасно, что наряду с государством деловые люди, предприниматели готовы оказать поддержку», — сказала Мехрибан Aлиeва, высоко оценив эту инициативу. Она пригласила также и другие компании, работающих в нашей стране зарубежных бизнесменов поддержать замечательную инициативу. Первый вице-президент Азербайджана отметила также, что такой поступок — продолжение традиций благотворительности, присущих азербайджанскому народу, и в то же время проявление солидарности азербайджанского народа.

В новом жилом комплексе, фундамент которого заложили на этой неделе в Гарадагском районе, получат квартиры 1026 семей вынужденных переселенцев, сообщил вице-премьер, глава Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов. Кроме того, завершаются отделочные работы в 210 квартирах, выделенных частным сектором в ответ на обращение Фонда Гeйдapа Aлиeва. А в июле нынешнего года будут сданы еще четыре жилых здания на 260 семей, строительство которых осуществляется по линии госкомитета. Работа на этих объектах, по словам вице-премьера, ведется ускоренными темпами. Али Гасанов по просьбе вынужденных переселенцев передал их благодарность первому вице-президенту Мехрибан Aлиeвой за особое внимание, которое она уделяет им с первых дней работы в новой должности.

На днях в Гарадагском районе Баку состоялась церемония закладки жилого комплекса для вынужденных переселенцев. В мероприятии приняла участие первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Aлиeва, выступившая с речью.Церемоний по закладке жилья для вынужденных переселенцев, получивших этот статус вследствие армянской агрессии, а еще больше по вводу новопостроенных зданий в эксплуатацию за эти годы было немало. Государство взяло на себя все расходы по созданию для них нормальных условий жизни: строительству поселков со всеми необходимыми объектами жизнеобеспечения, соответствующей инфраструктурой, обеспечением занятости. Первый вице-президент напомнила, что люди, жившие в палаточных городках, их семьи были переселены в построенные для них 95 современных жилых поселков: «В целом это означает улучшение условий жизни, обеспечение новыми квартирами 50 тысяч семей, более 250 тысяч человек. За последние 13 лет свыше 400 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев были обеспечены рабочими местами. В каждом поселке строятся школы, детские сады. Беженцы и вынужденные переселенцы, получающие образование в высших и средних специальных учебных заведениях на платной основе, освобождены от платы за обучение».Однако, несмотря на все старания государства, проблемы все же остаются, поскольку нуждающихся в такой помощи поначалу, как известно, было около миллиона человек. Не случайно Мехрибан Aлиeва первое в своем новом статусе совещание посвятила обсуждению нерешенных проблем вынужденных переселенцев Баку и Сумгайыта, живущих в аварийных зданиях. В настоящее время для них, в соответствии с утвержденным планом, в поселке Масазыр Абшеронского района строятся три, в поселке Раманы Сабунчинского района — одно, в городе Сумгайыт — пять зданий и выделено место для строительства еще пяти зданий.Но у церемонии в Гарадагском районе есть одно отличие, и о нем сказала в своем выступлении первый вице-президент. «Современный жилой комплекс, фундамент которого сегодня закладывается, — это вклад частного сектора нашей страны в такое благородное дело. Прекрасно, что наряду с государством деловые люди, предприниматели готовы оказать поддержку», — сказала Мехрибан Aлиeва, высоко оценив эту инициативу. Она пригласила также и другие компании, работающих в нашей стране зарубежных бизнесменов поддержать замечательную инициативу. Первый вице-президент Азербайджана отметила также, что такой поступок — продолжение традиций благотворительности, присущих азербайджанскому народу, и в то же время проявление солидарности азербайджанского народа.В новом жилом комплексе, фундамент которого заложили на этой неделе в Гарадагском районе, получат квартиры 1026 семей вынужденных переселенцев, сообщил вице-премьер, глава Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов. Кроме того, завершаются отделочные работы в 210 квартирах, выделенных частным сектором в ответ на обращение Фонда Гeйдapа Aлиeва. А в июле нынешнего года будут сданы еще четыре жилых здания на 260 семей, строительство которых осуществляется по линии госкомитета. Работа на этих объектах, по словам вице-премьера, ведется ускоренными темпами. Али Гасанов по просьбе вынужденных переселенцев передал их благодарность первому вице-президенту Мехрибан Aлиeвой за особое внимание, которое она уделяет им с первых дней работы в новой должности. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 01.06.17 | Просмотров : 61

