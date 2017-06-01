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Азербайджан применяет опыт инвестпартнерства, накопленный

в нефтегазовой отрасли, и в других сферах







Вчера в Баку начала свою работу ставшая уже традиционной 24-я по счету ежегодная международная выставка и конференция «Нефть и газ Каспия-2017». Параллельно развернула свои экспозиции и VII Каспийская международная выставка энергетики и альтернативной энергии. В церемонии открытия выставок приняли участие президент Азербайджана Ильxам Aлиeв и первая леди Мехрибан Aлиeва.







Ильгар РАГИМОВ



Приветствуя участников выставки, президент Ильxам Aлиeв подчеркнул, что само по себе это мероприятие — знаменательное событие. Выставка «Нефть и газ Каспия» проводится в Баку уже в 24-й раз, что в свою очередь свидетельствует о реноме Азербайджана как надежного партнера, добывающего и экспортирующего нефть и газ. Глава государства отдал должное организаторам выставки, которые, по его словам, вносят большой вклад в развитие страны. Азербайджан за минувшие четверть века смог выстроить с зарубежными инвесторами в нефтегазовой сфере успешное сотрудничество.

«Таким образом, в Азербайджане был создан прекрасный формат сотрудничества с иностранными инвесторами. Сегодня этот формат проявляет себя и в других сферах. Теперь мы стараемся применить накопленный в нефтяном секторе опыт, в частности опыт сотрудничества с иностранными инвесторами, также в ненефтяном секторе и смогли добиться успехов и в этой сфере», — сказал глава государства.

Выставка продлится до 3 июня. На протяжении более двух десятков лет она представляет собой площадку для формирования надежных деловых контактов, заключения взаимовыгодных контрактов и успешной реализации проектов. В этом году на выставке свои экспозиции демонстрируют около 290 компаний из 30 стран мира. Среди дебютантов, которые составляют 15% от общего количества участников, компании из Великобритании, Румынии, США и ряда других стран.

На экспозиционных стендах выставлен широкий ассортимент оборудования, услуг, инновационных технологий в области нефтедобычи и транспортировки энергоресурсов, обеспечения систем хранения нефти и газа, а также платформы и плавучие буровые установки, прокладка труб и обеспечение систем безопасности трубопроводов, сервисные услуги… Ряд экспозиций посвящен технологиям в сфере очистки топлива и производства из сырья готовой к потреблению продукции. Большую площадь занимают компании, предлагающие сырье для химической промышленности.

На одной площадке с «Нефть и газ Каспия-2017» проходит также 7-я каспийская международная выставка «Энергетика и альтернативная энергия» Caspian Power 2017 — единственное специализированное событие в Каспийском регионе в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики. Официальную поддержку выставке оказывают Министерство энергетики и Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым энергетическим ресурсам. В этом году в выставке Caspian Power принимают участие ведущие компании — поставщики технологий в сфере энергетики из Азербайджана, Беларуси, Германии, Казахстана, России, Турции. В экспозицию выставки включены производство кабелей, электрооборудования, разнообразной кабельно-проводниковой продукции, автоматизированных систем технического и коммерческого учета электроэнергии и многое другое. Таким образом, выставка Caspian Power 2017 предоставляет уникальную возможность встретиться с ведущими представителями электроэнергетической промышленности, получить информацию о новейших технологических разработках и стратегиях развития электроэнергетики, а также расширить и установить новые эффективные и взаимовыгодные деловые связи и заключить перспективные контракты.

Вчера в Баку начала свою работу ставшая уже традиционной 24-я по счету ежегодная международная выставка и конференция «Нефть и газ Каспия-2017». Параллельно развернула свои экспозиции и VII Каспийская международная выставка энергетики и альтернативной энергии. В церемонии открытия выставок приняли участие президент Азербайджана Ильxам Aлиeв и первая леди Мехрибан Aлиeва.Приветствуя участников выставки, президент Ильxам Aлиeв подчеркнул, что само по себе это мероприятие — знаменательное событие. Выставка «Нефть и газ Каспия» проводится в Баку уже в 24-й раз, что в свою очередь свидетельствует о реноме Азербайджана как надежного партнера, добывающего и экспортирующего нефть и газ. Глава государства отдал должное организаторам выставки, которые, по его словам, вносят большой вклад в развитие страны. Азербайджан за минувшие четверть века смог выстроить с зарубежными инвесторами в нефтегазовой сфере успешное сотрудничество.«Таким образом, в Азербайджане был создан прекрасный формат сотрудничества с иностранными инвесторами. Сегодня этот формат проявляет себя и в других сферах. Теперь мы стараемся применить накопленный в нефтяном секторе опыт, в частности опыт сотрудничества с иностранными инвесторами, также в ненефтяном секторе и смогли добиться успехов и в этой сфере», — сказал глава государства.Выставка продлится до 3 июня. На протяжении более двух десятков лет она представляет собой площадку для формирования надежных деловых контактов, заключения взаимовыгодных контрактов и успешной реализации проектов. В этом году на выставке свои экспозиции демонстрируют около 290 компаний из 30 стран мира. Среди дебютантов, которые составляют 15% от общего количества участников, компании из Великобритании, Румынии, США и ряда других стран.На экспозиционных стендах выставлен широкий ассортимент оборудования, услуг, инновационных технологий в области нефтедобычи и транспортировки энергоресурсов, обеспечения систем хранения нефти и газа, а также платформы и плавучие буровые установки, прокладка труб и обеспечение систем безопасности трубопроводов, сервисные услуги… Ряд экспозиций посвящен технологиям в сфере очистки топлива и производства из сырья готовой к потреблению продукции. Большую площадь занимают компании, предлагающие сырье для химической промышленности.На одной площадке с «Нефть и газ Каспия-2017» проходит также 7-я каспийская международная выставка «Энергетика и альтернативная энергия» Caspian Power 2017 — единственное специализированное событие в Каспийском регионе в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики. Официальную поддержку выставке оказывают Министерство энергетики и Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым энергетическим ресурсам. В этом году в выставке Caspian Power принимают участие ведущие компании — поставщики технологий в сфере энергетики из Азербайджана, Беларуси, Германии, Казахстана, России, Турции. В экспозицию выставки включены производство кабелей, электрооборудования, разнообразной кабельно-проводниковой продукции, автоматизированных систем технического и коммерческого учета электроэнергии и многое другое. Таким образом, выставка Caspian Power 2017 предоставляет уникальную возможность встретиться с ведущими представителями электроэнергетической промышленности, получить информацию о новейших технологических разработках и стратегиях развития электроэнергетики, а также расширить и установить новые эффективные и взаимовыгодные деловые связи и заключить перспективные контракты. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 01.06.17 | Просмотров : 58

