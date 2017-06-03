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Юбилейные торжества, посвященные 75-летию Муслима Магомаева,

продолжил грандиозный концерт в Государственном Кремлевском дворце







Программу концерта «Нет песни без тебя!» составили произведения из репертуара легендарного певца в исполнении солистов арт-проекта «ТенорА XXI века» и симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» под управлением главного дирижера коллектива Дмитрия Юровского. И переполненный зал главной сценической площадки России с волнением подпевал артистам.







Лейла ГАДЖИЕВА



Муслим Магомаев, конечно, не нуждается не то что в представлении, но и просто в напоминании о его значимости, роли и месте в культуре и искусстве не только Азербайджана, но и всего Советского Союза. Это было очевидно и при жизни выдающегося певца, удостоенного всех мыслимых наград и почестей, но более всего — неизбывной любви публики. Это в полной мере осознается и сейчас, спустя годы жизни без легендарного артиста. На протяжении многих десятилетий Муслим Магомаев был и остается кумиром миллионов, а его имя стало своеобразным эталоном вокального искусства. Необычайной красоты баритон, высокий артистизм и душевная щедрость Муслима Магомаева покорили не одно поколение слушателей.

Именно поэтому юбилейные торжества в год 75-летия Муслима Магомаева собирают полные залы и в Азербайджане, и во многих городах России. Первым в этом ряду стал концерт учащихся и педагогов бакинской одиннадцатилетней музыкальной школы №26 имени М.Магомаева, организованный в Азгосфилармонии имени Муслима Магомаева Главным управлением культуры и туризма столицы.

В числе продолживших год блистательных юбилейных концертов, посвященных Муслиму Магомаеву, особо следует отметить вечер, организованный фондом «Мелодия» и Центром возрождения оперетты имени Татьяны Шмыги в Москве. Как сообщил журналистам межпарламентской группы дружбы Россия — Азербайджан вице-президент фонда Сергей Касьянов, в зале был настоящий переаншлаг: многие были готовы стоять, лишь бы попасть на этот концерт. «Сегодня мало таких имен, которые можно было бы с ним сравнить, — заявил он. — Муслим Магомаев — эталон человека искусства, яркий символ тех времен. Это не просто талант, он — настоящий гений! И такая любовь зрителей, слушателей, которая была и есть у Муслима Магомаева, — вне времени».

Закономерно, что программу концертов, посвященных юбилею Муслима Магомаева, неизменно составляют исполнявшиеся им произведения — арии из опер, мировые хиты, песни азербайджанских и русских композиторов, что, впрочем, для современных певцов совсем непросто. По словам Дмитрия Юровского, каждый, кто берется за репертуар такого мастера, как Магомаев, может и даже должен испытывать некоторое волнение. А программа вечера в Кремле была призвана напомнить о многообразии таланта великого баритона, который «поднял так называемый легкий или эстрадный жанр до такого высокого профессионального уровня, что в его исполнении любое произведение становилось полновесным».

Понятно, что дотянуться до этой высокой планки совсем не просто. Тем не менее почетный гость вечера — вдова Муслима Магомаева, сама выдающаяся оперная певица, народная артистка СССР Тамара Синявская высоко оценила певческий талант выступающих: «Ребята поющие, замечательные, — поделилась она впечатлениями о концерте с корреспондентом «Москва–Баку», — каждый из них имеет «свое место под солнцем» в разных театрах страны. Они голосистые и каждый, в меру своего дарования и мастерства, постарался выразить любовь к Муслиму. Я все это почувствовала».

Эта оценка Тамары Ильиничны, конечно, не просто дань вежливости. В составе коллектива, объединенного арт-проектом «ТенорА XXI века», — действительно замечательные певцы, солисты ведущих московских и европейских оперных театров — Государственного академического Большого театра России, Московского академического Музыкального театра имени К.Станиславского и В.Немировича-Данченко, московского театра Новая опера имени Е.Колобова, LEIPZIG OPER (Германия). Каждый из них, как пишет критика, — обладатель неповторимого тембра, своеобразной исполнительской манеры и актерского темперамента, что дает слушателю возможность наслаждаться и сопереживать, сравнивать и оценивать. И, несмотря на то, что в гастрольном графике каждого значатся выступления на самых престижных мировых оперных сценах — в Милане и Неаполе, Болонье и Лондоне, Вене и Амстердаме, Токио и Нью-Йорке, более ста раз в году они собираются вместе. На сей раз для этого важным поводом и стал концерт, посвященный юбилею выдающегося мастера.

Как сообщает популярный портал, несколько песен в гала-концерте исполнила лауреат IV Международного конкурса вокалистов имени М.Магомаева Василиса Бержанская. «Сегодня для меня было крайне волнительное выступление, — призналась она. — Впервые в жизни рискнула спеть песни Муслима Магомаева, волновалась как никогда. Немножко странно, когда песни Магомаева исполняет женский голос, и для меня он эталонный певец. После него по внутреннему ощущению можно попытаться сделать что-то по-своему, но у слушателей в ушах его тембр и музыкальная трактовка…». А впереди — целый ряд и других юбилейных торжеств, проводимых и на родине Муслима Магомаева — в Баку, и во многих городах России. Они не завершатся даже после дня рождения великого певца, отмечаемого 17 августа. Так, уже сейчас один из лучших концертных залов Москвы Crocus City Hall анонсирует концерт, который состоится в октябре с участием звезд эстрадной и оперной сцены. В его программе также прозвучат песни и арии из репертуара знаменитого артиста, которые представят более тридцати современных исполнителей. А телеверсию грандиозного концерта в сопровождении симфонического оркестра покажут в эфире Первого канала.

«Место проведения концерта, — говорится в распространенном по этому случаю пресс-релизе, — выбрано не случайно: концертный зал Crocus City Hall, открытый в Москве в октябре 2009 года, был построен известным предпринимателем Аразом Агаларовым в честь его друга Муслима Магомаева. В фойе Crocus City Hall работает музей памяти Муслима Магомаева. Зрители концерта смогут увидеть личные вещи великого певца. В фойе собраны выставка картин, написанных Магомаевым, фотографии из семейного архива, концертные фраки и многочисленные награды, полученные по всему миру за десятилетия музыкальной карьеры. Выдающийся певец, один из лучших баритонов мира Муслим Магомаев получил самую ценную награду, какая только возможна в жизни артиста: бесконечную и бессрочную любовь своего слушателя. Он еще долгое время будет недосягаемым примером и самым верным ориентиром для многих поколений певцов и исполнителей».

Программу концерта «Нет песни без тебя!» составили произведения из репертуара легендарного певца в исполнении солистов арт-проекта «ТенорА XXI века» и симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» под управлением главного дирижера коллектива Дмитрия Юровского. И переполненный зал главной сценической площадки России с волнением подпевал артистам.Муслим Магомаев, конечно, не нуждается не то что в представлении, но и просто в напоминании о его значимости, роли и месте в культуре и искусстве не только Азербайджана, но и всего Советского Союза. Это было очевидно и при жизни выдающегося певца, удостоенного всех мыслимых наград и почестей, но более всего — неизбывной любви публики. Это в полной мере осознается и сейчас, спустя годы жизни без легендарного артиста. На протяжении многих десятилетий Муслим Магомаев был и остается кумиром миллионов, а его имя стало своеобразным эталоном вокального искусства. Необычайной красоты баритон, высокий артистизм и душевная щедрость Муслима Магомаева покорили не одно поколение слушателей.Именно поэтому юбилейные торжества в год 75-летия Муслима Магомаева собирают полные залы и в Азербайджане, и во многих городах России. Первым в этом ряду стал концерт учащихся и педагогов бакинской одиннадцатилетней музыкальной школы №26 имени М.Магомаева, организованный в Азгосфилармонии имени Муслима Магомаева Главным управлением культуры и туризма столицы.В числе продолживших год блистательных юбилейных концертов, посвященных Муслиму Магомаеву, особо следует отметить вечер, организованный фондом «Мелодия» и Центром возрождения оперетты имени Татьяны Шмыги в Москве. Как сообщил журналистам межпарламентской группы дружбы Россия — Азербайджан вице-президент фонда Сергей Касьянов, в зале был настоящий переаншлаг: многие были готовы стоять, лишь бы попасть на этот концерт. «Сегодня мало таких имен, которые можно было бы с ним сравнить, — заявил он. — Муслим Магомаев — эталон человека искусства, яркий символ тех времен. Это не просто талант, он — настоящий гений! И такая любовь зрителей, слушателей, которая была и есть у Муслима Магомаева, — вне времени».Закономерно, что программу концертов, посвященных юбилею Муслима Магомаева, неизменно составляют исполнявшиеся им произведения — арии из опер, мировые хиты, песни азербайджанских и русских композиторов, что, впрочем, для современных певцов совсем непросто. По словам Дмитрия Юровского, каждый, кто берется за репертуар такого мастера, как Магомаев, может и даже должен испытывать некоторое волнение. А программа вечера в Кремле была призвана напомнить о многообразии таланта великого баритона, который «поднял так называемый легкий или эстрадный жанр до такого высокого профессионального уровня, что в его исполнении любое произведение становилось полновесным».Понятно, что дотянуться до этой высокой планки совсем не просто. Тем не менее почетный гость вечера — вдова Муслима Магомаева, сама выдающаяся оперная певица, народная артистка СССР Тамара Синявская высоко оценила певческий талант выступающих: «Ребята поющие, замечательные, — поделилась она впечатлениями о концерте с корреспондентом «Москва–Баку», — каждый из них имеет «свое место под солнцем» в разных театрах страны. Они голосистые и каждый, в меру своего дарования и мастерства, постарался выразить любовь к Муслиму. Я все это почувствовала».Эта оценка Тамары Ильиничны, конечно, не просто дань вежливости. В составе коллектива, объединенного арт-проектом «ТенорА XXI века», — действительно замечательные певцы, солисты ведущих московских и европейских оперных театров — Государственного академического Большого театра России, Московского академического Музыкального театра имени К.Станиславского и В.Немировича-Данченко, московского театра Новая опера имени Е.Колобова, LEIPZIG OPER (Германия). Каждый из них, как пишет критика, — обладатель неповторимого тембра, своеобразной исполнительской манеры и актерского темперамента, что дает слушателю возможность наслаждаться и сопереживать, сравнивать и оценивать. И, несмотря на то, что в гастрольном графике каждого значатся выступления на самых престижных мировых оперных сценах — в Милане и Неаполе, Болонье и Лондоне, Вене и Амстердаме, Токио и Нью-Йорке, более ста раз в году они собираются вместе. На сей раз для этого важным поводом и стал концерт, посвященный юбилею выдающегося мастера.Как сообщает популярный портал, несколько песен в гала-концерте исполнила лауреат IV Международного конкурса вокалистов имени М.Магомаева Василиса Бержанская. «Сегодня для меня было крайне волнительное выступление, — призналась она. — Впервые в жизни рискнула спеть песни Муслима Магомаева, волновалась как никогда. Немножко странно, когда песни Магомаева исполняет женский голос, и для меня он эталонный певец. После него по внутреннему ощущению можно попытаться сделать что-то по-своему, но у слушателей в ушах его тембр и музыкальная трактовка…». А впереди — целый ряд и других юбилейных торжеств, проводимых и на родине Муслима Магомаева — в Баку, и во многих городах России. Они не завершатся даже после дня рождения великого певца, отмечаемого 17 августа. Так, уже сейчас один из лучших концертных залов Москвы Crocus City Hall анонсирует концерт, который состоится в октябре с участием звезд эстрадной и оперной сцены. В его программе также прозвучат песни и арии из репертуара знаменитого артиста, которые представят более тридцати современных исполнителей. А телеверсию грандиозного концерта в сопровождении симфонического оркестра покажут в эфире Первого канала.«Место проведения концерта, — говорится в распространенном по этому случаю пресс-релизе, — выбрано не случайно: концертный зал Crocus City Hall, открытый в Москве в октябре 2009 года, был построен известным предпринимателем Аразом Агаларовым в честь его друга Муслима Магомаева. В фойе Crocus City Hall работает музей памяти Муслима Магомаева. Зрители концерта смогут увидеть личные вещи великого певца. В фойе собраны выставка картин, написанных Магомаевым, фотографии из семейного архива, концертные фраки и многочисленные награды, полученные по всему миру за десятилетия музыкальной карьеры. Выдающийся певец, один из лучших баритонов мира Муслим Магомаев получил самую ценную награду, какая только возможна в жизни артиста: бесконечную и бессрочную любовь своего слушателя. Он еще долгое время будет недосягаемым примером и самым верным ориентиром для многих поколений певцов и исполнителей». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 03.06.17 | Просмотров : 60

