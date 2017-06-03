Новости » Экспертиза Введите слово для поиска : Экспертиза Стиралка — на стене, а барбекю — на столе



Многие новинки бытовой техники

позволяют справляться с домашними

делами легче и проще







Что ни день, то появляются новые аксессуары и устройства для дома и быта. Понятно, что есть среди них и такие, без которых спокойно можно обойтись, но все же надо признать, что многие из них позволяют справляться с домашними делами легче и проще. А посему, продолжая ранее начатую тему, мы рассказываем о новинках бытовой техники, узнав о которых, возможно, захочется их приобрести.







Сабина ГАСАНОВА



Разноцветная коллекция

от Joseph&Joseph



Казалось бы, эка невидаль — разделочная доска. Ан нет — и тут, как выясняется, многое можно напридумывать, чем и занимается компания Joseph&Joseph. В ассортименте британского производителя кухонных аксессуаров много чего интересного — от металлического мыла с дозатором до специального мусорного контейнера с отделениями для разных бытовых отходов. Но именно разделочные доски стали визитной карточкой торговой марки Joseph&Joseph.

Собственно, с них и начала компания выпуск своей продукции. Потому этому предмету кухонного обихода производители уделили особое внимание, воплотив в нем все самые смелые свои идеи и фантазии. Здесь можно найти изделия, являющие собой настоящие произведения искусства, например, доски в виде пластинки для граммофона или британского флага, выложенного фруктами, бутерброда или магнитофона и т.д. Однако главное в них все же функциональность. В первую очередь это касается знаменитой складной Chop2Pot разделочной доски, легко превращающейся в удобный совок, с помощью которого легко отправлять продукты в кастрюлю. Еще одно изобретение компании — доска-трансформер Rinse&Chop, которая позволит хозяйке выполнить сразу три процесса одновременно: помыть овощи, нарезать и заложить в кастрюлю.

Joseph&Joseph принадлежит и идея создания гибких ковриков для нарезки различных продуктов, выполненных из полипропилена — абсолютно безопасного и долговечного материала (наборы Рор и Food Station). Такие доски можно взять с собой в дорогу или даже использовать в качестве подставки под горячее.

А место лидера в этой коллекции Joseph&Joseph смело можно отдать набору, состоящему из разноцветных разделочных досок и удобного кейса для их хранения Index Chopping Board Set. В них производители продумали, пожалуй, все — прорезиненные уголки против скольжения, специальные желобки для отвода лишней жидкости, зубчики для фиксации рыбы во время разделки, бортики для удержания пищи и многие другие детали. Правда, стоит такой набор недешево — примерно от ста манатов. Но его обладатели уверяют — оно того стоит.



Стиралка на стене…



Многие владельцы квартир с маленькими ванными сталкиваются с такой серьезной проблемой, как выбор стиральной машины, которая будет занимать минимум места в и без того небольшом помещении. Именно для них Daewoo Electronics представила новую разработку своих инженеров — миниатюрный агрегат, который можно просто повесить на стену. К тому же его современный стильный дизайн великолепно подойдет даже для интерьера самой фешенебельной квартиры. Округлая форма самой машины с передней панелью серебристого цвета и люком из закаленного стекла диаметром 26 см создает впечатление, что находишься в самолете, подводной лодке или на космической станции.

Чем же эта стиральная мини-машина отличается от напольных моделей? Как и у других машин, у нее есть фронтальная загрузка белья через люк, экономичный и бесшумный инверторный мотор и электронная панель управления. Однако главное отличие — отсутствие насоса или помпы для слива воды: она сливается самотеком. То есть, согласно заложенной программе, на определенных этапах стирки автоматически открывается отверстие для слива, и вода из барабана сама стекает вниз, так как монтируется такая машина на стену выше расположения входа сливного шланга в канализационную трубу.

У этой машинки шесть режимов стирки — «В холодной воде», «Хлопок 40°С», «Хлопок 60°С», «Деликатная стирка», «Стирка детской одежды», «Отжим» и дополнительно «Полоскание+отжим без стирки». Барабан с сотовым покрытием гарантирует отстирывание белья и одежды без их механических повреждений с сохранением свойств и качества ткани неизменными.

Стиральная машина имеет два отдельных отсека — для моющих средств и для ополаскивателя, что не дает им перемешиваться. Съемные емкости каждого отсека имеют ложкообразную форму. Поэтому в них удобно набрать нужное количество стирального порошка или налить кондиционер или антистатик. Контейнеры с легкостью ставятся на место и блокируются поворотом по часовой стрелке. Для удобства пользователя на корпусе имеются стрелки и соответствующие обозначения.

Установка настенной стиральной машины не так уж сложна. Однако вешается она, несмотря на свою компактность, только на капитальную стену, а не на гипсокартонные перегородки или иные конструкции. На этом акцентирует внимание производитель, хотя тут все и так понятно. Ведь система крепления должна выдерживать не только вес самой стиральной машинки с залитой в нее водой и загруженным бельем, но и неизбежную, хотя и едва уловимую во время стирки и отжима, вибрацию.



…а барбекю на столе



Думаю, многие согласятся — нет ничего вкуснее овощных, рыбных и мясных блюд, приготовленных на мангале. Но теперь не нужно дожидаться выходных или хорошей погоды, чтобы устроить пикник на природе, — функциональный мощный электрогриль Philips приготовит вкусный обед или ужин в любой день и в любую погоду прямо на вашем домашнем столе.

Компактный прибор представлен разными моделями — односторонними и двусторонними, со стальными или чугунными решетками, с антипригарным покрытием, как у электрогриля Tefal, и без него. Наиболее популярны следующие варианты: Philips HD 4467, фритюрницы Philips HD 6360 20, Philips HD 4419 20, Philips HD 4419, грили-барбекю Philips HD 4417 20, Philips HD 4427 и другие (средняя цена — порядка 170 манатов).

Рассмотрим некоторые из них. Электрогриль Philips HD 6360 20 — это мощный прибор, имеющий пластину с гладкой и рифленой поверхностью. Имеется возможность установки на нескользящие ножки. Регулируемый термостат позволяет задавать температурный режим от 70 до 230°С — как у газовых грилей барбекю. Особенности такого прибора — работа на горячем пару и наличие индикатора включения питания. Жир в процессе приготовления блюд стекает благодаря наклонному корпусу прибора. Имеются также контейнер для специй и отсек для стружки.

При покупке электрогриля следует убедиться в его высокопрочном антипригарном покрытии (это указано в инструкции). В противном случае процесс приготовления блюд и мытья прибора станет хлопотным занятием. Самым качественным покрытием считается трехслойное, а лучшей конструкцией — та, поверхность которой усилена титансодержащими частицами.



Вакуумный упаковщик



Всем известно, что свежие продукты в естественном состоянии не могут находиться очень долго. Они просто начинают портиться. Для того чтобы сохранить продукты свежими максимально долго, их нужно лишить доступа кислорода. На этом принципе и работает вакуумное оборудование для упаковки продуктов.

Сейчас каждый может купить вакуумный упаковщик для применения в домашних условиях. Компактный прибор отличается простотой конструкции и использования. Выбранный продукт помещается в подготовленный пакет, после чего его край закладывается в строго определенное место под крышкой прибора. В режиме «Вакуумная откачка» происходит выкачивание воздуха из пакета. В режиме «Запаивание» прибор герметично запаивает пакет. Вакуумная упаковка может осуществляться автоматически или вручную. Индикаторы сигнализируют о завершении каждой операции. Цена такого прибора — от ста манатов.

Прежде чем купить бытовой вакуумный упаковщик, поинтересуйтесь его основными характеристиками. В первую очередь внимание обратите на мощность — чем она больше, тем быстрее процесс вакуумизации. Качество устройства во многом зависит от производителя. В комплекте с устройством обычно идет рулон упаковочного материала. Если он не предусмотрен в комплектации, то купите его отдельно.

Что ни день, то появляются новые аксессуары и устройства для дома и быта. Понятно, что есть среди них и такие, без которых спокойно можно обойтись, но все же надо признать, что многие из них позволяют справляться с домашними делами легче и проще. А посему, продолжая ранее начатую тему, мы рассказываем о новинках бытовой техники, узнав о которых, возможно, захочется их приобрести.Казалось бы, эка невидаль — разделочная доска. Ан нет — и тут, как выясняется, многое можно напридумывать, чем и занимается компания Joseph&Joseph. В ассортименте британского производителя кухонных аксессуаров много чего интересного — от металлического мыла с дозатором до специального мусорного контейнера с отделениями для разных бытовых отходов. Но именно разделочные доски стали визитной карточкой торговой марки Joseph&Joseph.Собственно, с них и начала компания выпуск своей продукции. Потому этому предмету кухонного обихода производители уделили особое внимание, воплотив в нем все самые смелые свои идеи и фантазии. Здесь можно найти изделия, являющие собой настоящие произведения искусства, например, доски в виде пластинки для граммофона или британского флага, выложенного фруктами, бутерброда или магнитофона и т.д. Однако главное в них все же функциональность. В первую очередь это касается знаменитой складной Chop2Pot разделочной доски, легко превращающейся в удобный совок, с помощью которого легко отправлять продукты в кастрюлю. Еще одно изобретение компании — доска-трансформер Rinse&Chop, которая позволит хозяйке выполнить сразу три процесса одновременно: помыть овощи, нарезать и заложить в кастрюлю.Joseph&Joseph принадлежит и идея создания гибких ковриков для нарезки различных продуктов, выполненных из полипропилена — абсолютно безопасного и долговечного материала (наборы Рор и Food Station). Такие доски можно взять с собой в дорогу или даже использовать в качестве подставки под горячее.А место лидера в этой коллекции Joseph&Joseph смело можно отдать набору, состоящему из разноцветных разделочных досок и удобного кейса для их хранения Index Chopping Board Set. В них производители продумали, пожалуй, все — прорезиненные уголки против скольжения, специальные желобки для отвода лишней жидкости, зубчики для фиксации рыбы во время разделки, бортики для удержания пищи и многие другие детали. Правда, стоит такой набор недешево — примерно от ста манатов. Но его обладатели уверяют — оно того стоит.Многие владельцы квартир с маленькими ванными сталкиваются с такой серьезной проблемой, как выбор стиральной машины, которая будет занимать минимум места в и без того небольшом помещении. Именно для них Daewoo Electronics представила новую разработку своих инженеров — миниатюрный агрегат, который можно просто повесить на стену. К тому же его современный стильный дизайн великолепно подойдет даже для интерьера самой фешенебельной квартиры. Округлая форма самой машины с передней панелью серебристого цвета и люком из закаленного стекла диаметром 26 см создает впечатление, что находишься в самолете, подводной лодке или на космической станции.Чем же эта стиральная мини-машина отличается от напольных моделей? Как и у других машин, у нее есть фронтальная загрузка белья через люк, экономичный и бесшумный инверторный мотор и электронная панель управления. Однако главное отличие — отсутствие насоса или помпы для слива воды: она сливается самотеком. То есть, согласно заложенной программе, на определенных этапах стирки автоматически открывается отверстие для слива, и вода из барабана сама стекает вниз, так как монтируется такая машина на стену выше расположения входа сливного шланга в канализационную трубу.У этой машинки шесть режимов стирки — «В холодной воде», «Хлопок 40°С», «Хлопок 60°С», «Деликатная стирка», «Стирка детской одежды», «Отжим» и дополнительно «Полоскание+отжим без стирки». Барабан с сотовым покрытием гарантирует отстирывание белья и одежды без их механических повреждений с сохранением свойств и качества ткани неизменными.Стиральная машина имеет два отдельных отсека — для моющих средств и для ополаскивателя, что не дает им перемешиваться. Съемные емкости каждого отсека имеют ложкообразную форму. Поэтому в них удобно набрать нужное количество стирального порошка или налить кондиционер или антистатик. Контейнеры с легкостью ставятся на место и блокируются поворотом по часовой стрелке. Для удобства пользователя на корпусе имеются стрелки и соответствующие обозначения.Установка настенной стиральной машины не так уж сложна. Однако вешается она, несмотря на свою компактность, только на капитальную стену, а не на гипсокартонные перегородки или иные конструкции. На этом акцентирует внимание производитель, хотя тут все и так понятно. Ведь система крепления должна выдерживать не только вес самой стиральной машинки с залитой в нее водой и загруженным бельем, но и неизбежную, хотя и едва уловимую во время стирки и отжима, вибрацию.Думаю, многие согласятся — нет ничего вкуснее овощных, рыбных и мясных блюд, приготовленных на мангале. Но теперь не нужно дожидаться выходных или хорошей погоды, чтобы устроить пикник на природе, — функциональный мощный электрогриль Philips приготовит вкусный обед или ужин в любой день и в любую погоду прямо на вашем домашнем столе.Компактный прибор представлен разными моделями — односторонними и двусторонними, со стальными или чугунными решетками, с антипригарным покрытием, как у электрогриля Tefal, и без него. Наиболее популярны следующие варианты: Philips HD 4467, фритюрницы Philips HD 6360 20, Philips HD 4419 20, Philips HD 4419, грили-барбекю Philips HD 4417 20, Philips HD 4427 и другие (средняя цена — порядка 170 манатов).Рассмотрим некоторые из них. Электрогриль Philips HD 6360 20 — это мощный прибор, имеющий пластину с гладкой и рифленой поверхностью. Имеется возможность установки на нескользящие ножки. Регулируемый термостат позволяет задавать температурный режим от 70 до 230°С — как у газовых грилей барбекю. Особенности такого прибора — работа на горячем пару и наличие индикатора включения питания. Жир в процессе приготовления блюд стекает благодаря наклонному корпусу прибора. Имеются также контейнер для специй и отсек для стружки.При покупке электрогриля следует убедиться в его высокопрочном антипригарном покрытии (это указано в инструкции). В противном случае процесс приготовления блюд и мытья прибора станет хлопотным занятием. Самым качественным покрытием считается трехслойное, а лучшей конструкцией — та, поверхность которой усилена титансодержащими частицами.Всем известно, что свежие продукты в естественном состоянии не могут находиться очень долго. Они просто начинают портиться. Для того чтобы сохранить продукты свежими максимально долго, их нужно лишить доступа кислорода. На этом принципе и работает вакуумное оборудование для упаковки продуктов.Сейчас каждый может купить вакуумный упаковщик для применения в домашних условиях. Компактный прибор отличается простотой конструкции и использования. Выбранный продукт помещается в подготовленный пакет, после чего его край закладывается в строго определенное место под крышкой прибора. В режиме «Вакуумная откачка» происходит выкачивание воздуха из пакета. В режиме «Запаивание» прибор герметично запаивает пакет. Вакуумная упаковка может осуществляться автоматически или вручную. Индикаторы сигнализируют о завершении каждой операции. Цена такого прибора — от ста манатов.Прежде чем купить бытовой вакуумный упаковщик, поинтересуйтесь его основными характеристиками. В первую очередь внимание обратите на мощность — чем она больше, тем быстрее процесс вакуумизации. Качество устройства во многом зависит от производителя. В комплекте с устройством обычно идет рулон упаковочного материала. Если он не предусмотрен в комплектации, то купите его отдельно. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 03.06.17 | Просмотров : 65

