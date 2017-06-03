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За последние три года флот Каспийского морского пароходства

пополнился 16 новыми судами







Мировая статистика уже не первый год фиксирует заметное сокращение общего объема международного товарооборота, которое в свою очередь негативно сказывается и на тенденциях в сфере морского судоходства. На этом фоне весьма обнадеживающими выглядят планы руководства Азербайджана по обновлению флота Каспийского морского пароходства судами, отвечающими самым современным требованиям.







Ильгар РАГИМОВ



В последний день мая с участием президента Азербайджана Ильxама Aлиeва состоялась церемония ввода в эксплуатацию новых плавсредств Азербайджанского каспийского морского пароходства. Председатель ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» Рауф Велиев и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировали главу государства о технических показателях и назначении судов снабжения «Губадлы» и «Джебраил», построенных на норвежском судостроительном заводе STX Norway Offshore. Эта компания считается одним из самых передовых предприятий в мире по строительству судов подобного типа.

Оба судна предназначены для доставки различных видов грузов на морские платформы. По поручению президента Ильxама Aлиeва судам присвоены названия наших оккупированных районов, они заменят старые плавсредства, обслуживавшие морские объекты SOCAR. Одно судно будет доставлять грузы на принадлежащую SOCAR платформу на месторождении «28 мая», а другое — на платформу на месторождении «Умид».

Длина каждого из новых судов составляет 73,6, а ширина — 16 метров. С дедвейтом 3270 тонн каждое они способны принимать по 1600 тонн груза. По сравнению с другими судами снабжения, находящимися в составе флота Азербайджанского каспийского морского пароходства, эти плавсредства обладают рядом преимуществ. В частности, они имеют более широкую палубу и крупные грузовые танки для приема топлива, смазочных масел, щелочных растворов, различного вида сухих грузов. Технические характеристики судов «Губадлы» и «Джебраил», оснащенных современным оборудованием, в том числе системой устойчивости DP-2, позволяют в неблагоприятных погодных условиях безопасно осуществлять операции погрузки и разгрузки без швартовки к морским платформам.

Ввод в эксплуатацию судов снабжения «Губадлы» и «Джебраил» является совместным проектом, реализованным Азербайджанским каспийским морским пароходством и его партнером по альянсу Caspian Marine Services. Как результат особого внимания и заботы президента Ильxама Aлиeва о развитии в Азербайджане морского судоходства, только за последние три года флот Каспара пополнился 16 новыми судами. Кроме того, Бакинский судостроительный завод получил новый заказ на строительство четырех судов-вагонов-TIR, двух паромов класса Ro-Rax нового поколения, предусмотренных для перевозки пассажиров, и двух танкеров.

Работа, проводимая в целях обновления флота, выполняется в соответствии с утвержденной пароходством программой стратегического развития, а также Государственной программой по развитию судоходства в Азербайджане в 2016-2020 годах.

Ее целевые установки предусматривают оказание услуг по перевозке в Каспийском бассейне и за пределами Каспия, продолжение обновления флота, усиление судоремонтной базы, подготовку высококвалифицированных местных кадров в области судоходства и т.д. Проводимая в этой области работа служит превращению Азербайджана в транспортно-логистический узел в регионe, усилению транзитного потенциала страны, развитию ненефтяного сектора путем диверсификации экономики и укреплению позиции национального судоходства на рынке грузоперевозок. В этом контексте уместно напомнить, что с 2014 года Азербайджанское каспийское морское пароходство возобновило свою работу в международных водах. В настоящее время в водных бассейнах за пределами Каспия под флагом Азербайджана ходят десять судов.

Мировая статистика уже не первый год фиксирует заметное сокращение общего объема международного товарооборота, которое в свою очередь негативно сказывается и на тенденциях в сфере морского судоходства. На этом фоне весьма обнадеживающими выглядят планы руководства Азербайджана по обновлению флота Каспийского морского пароходства судами, отвечающими самым современным требованиям.В последний день мая с участием президента Азербайджана Ильxама Aлиeва состоялась церемония ввода в эксплуатацию новых плавсредств Азербайджанского каспийского морского пароходства. Председатель ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» Рауф Велиев и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев проинформировали главу государства о технических показателях и назначении судов снабжения «Губадлы» и «Джебраил», построенных на норвежском судостроительном заводе STX Norway Offshore. Эта компания считается одним из самых передовых предприятий в мире по строительству судов подобного типа.Оба судна предназначены для доставки различных видов грузов на морские платформы. По поручению президента Ильxама Aлиeва судам присвоены названия наших оккупированных районов, они заменят старые плавсредства, обслуживавшие морские объекты SOCAR. Одно судно будет доставлять грузы на принадлежащую SOCAR платформу на месторождении «28 мая», а другое — на платформу на месторождении «Умид».Длина каждого из новых судов составляет 73,6, а ширина — 16 метров. С дедвейтом 3270 тонн каждое они способны принимать по 1600 тонн груза. По сравнению с другими судами снабжения, находящимися в составе флота Азербайджанского каспийского морского пароходства, эти плавсредства обладают рядом преимуществ. В частности, они имеют более широкую палубу и крупные грузовые танки для приема топлива, смазочных масел, щелочных растворов, различного вида сухих грузов. Технические характеристики судов «Губадлы» и «Джебраил», оснащенных современным оборудованием, в том числе системой устойчивости DP-2, позволяют в неблагоприятных погодных условиях безопасно осуществлять операции погрузки и разгрузки без швартовки к морским платформам.Ввод в эксплуатацию судов снабжения «Губадлы» и «Джебраил» является совместным проектом, реализованным Азербайджанским каспийским морским пароходством и его партнером по альянсу Caspian Marine Services. Как результат особого внимания и заботы президента Ильxама Aлиeва о развитии в Азербайджане морского судоходства, только за последние три года флот Каспара пополнился 16 новыми судами. Кроме того, Бакинский судостроительный завод получил новый заказ на строительство четырех судов-вагонов-TIR, двух паромов класса Ro-Rax нового поколения, предусмотренных для перевозки пассажиров, и двух танкеров.Работа, проводимая в целях обновления флота, выполняется в соответствии с утвержденной пароходством программой стратегического развития, а также Государственной программой по развитию судоходства в Азербайджане в 2016-2020 годах.Ее целевые установки предусматривают оказание услуг по перевозке в Каспийском бассейне и за пределами Каспия, продолжение обновления флота, усиление судоремонтной базы, подготовку высококвалифицированных местных кадров в области судоходства и т.д. Проводимая в этой области работа служит превращению Азербайджана в транспортно-логистический узел в регионe, усилению транзитного потенциала страны, развитию ненефтяного сектора путем диверсификации экономики и укреплению позиции национального судоходства на рынке грузоперевозок. В этом контексте уместно напомнить, что с 2014 года Азербайджанское каспийское морское пароходство возобновило свою работу в международных водах. В настоящее время в водных бассейнах за пределами Каспия под флагом Азербайджана ходят десять судов. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 03.06.17 | Просмотров : 58

