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Экономика и финансы Андрей ЦАРИКОВСКИЙ, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС):«Эпоха цифровой экономики ставит перед нами новые вызовы»



Будучи сравнительно новой отраслью, электронная экономика уже породила ряд вопросов — настолько серьезных, что на проходящем в эти дни Петербургском международном экономическом форуме предусмотрена специальная сессия, посвященная антимонопольному регулированию цифровой экономики. О ее основных проблемах, характерных, кстати, и для Азербайджана, а также необходимости менять подходы к их решению в интервью РИА «Новости» рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей ЦАРИКОВСКИЙ.


— Вы принимаете участие в сессии, посвященной антимонопольному регулированию в цифровой экономике. Информационные технологии сейчас прочно укрепились во всех сферах жизни, в том числе в экономике. Как это влияет на состояние конкуренции в России?
— Я бы выделил два понятия, которые зачастую путают: IT-сектор, то есть бизнес на цифре, и, собственно, понятие «цифровая экономика» — то есть использование новых технологий в любых сферах нашей жизни, в том числе и в экономике. Для нас существуют и то, и другое. Мы расследуем много дел на рынке IT-технологий, но меня лично интересует более широкий вопрос, и сама сессия этому и посвящена. На самом деле меняется все: экономика, подходы, наш стиль жизни. Вы это чувствуете по себе, переходя в цифру, общаясь по коммуникатору, вы во многом «уплотняете» время, переходите на безбумажные технологии. Естественно, меняется экономика, меняются и экономические подходы. Меняется подход к цене товара, все реже ценообразование происходит от затрат. Мы же понимаем, что, например, стоимость Facebook определяется не стоимостью серверов, которые у них есть. Все изменилось и продолжает меняться и в юридической сфере. С развитием цифровых технологий все больше происходит «уберизация» экономики (экономика совместного потребления, основанная на использовании цифровых технологий. — Ред.). Взаимоотношения из плоскости физическое лицо — хозяйствующий субъект переходят в плоскость физическое лицо — физическое лицо при некой коммутационной роли «Убера».
— Но тем самым способы влияния на работу компании получаются более существенными, то есть оценки, жалобы сказываются на репутации.
— Да. И это снова говорит о переменах. Раньше репутация ценилась меньше, сейчас — это важнейший показатель капитализации.
— Но все-таки какие вызовы в цифровом мире видит для себя ФАС?
— Первый вызов — это смена экономических моделей. То есть мы должны совершенно по-другому считать при определении монопольно высокой цены или доминирования на рынке. Второй вызов — точки приложения усилия. Сейчас есть интереснейшее картельное дело, с которым мы столкнулись: цены на товары у конкурентов отслеживает программа-робот и выравнивает свои цены под них. То есть происходит картелизация рынка без участия человека, в автоматическом режиме. Кому мы должны предъявлять претензии? Это юридический вызов. Еще один момент — мы все больше и больше переходим на безбумажные договоренности. Соглашения, которые, условно говоря, были заключены по WhatsApp, Telegram или по аудиофайлам, хранятся где-то в облаках, на серверах, которые находятся в Канаде или на Багамах. И где нам брать эту информацию?
У антимонопольного ведомства все чаще нет прямых улик, и мы совершенно по-другому должны доказывать судебным инстанциям, что правы. То есть мы уходим из эпохи прямых доказательств и переходим в эру совокупности косвенных. Мы не приносим бумажку с нарушением, а отдаем свой экономический и юридический анализ деятельности хозяйствующего субъекта и убеждаем суд, что эта деятельность ненормальна и подпадает под статью о нарушении антимонопольного законодательства. Мы уже поняли проблему, сделали первые шаги, но алгоритма действия еще нет, а тем более строчек в приказах, утвержденных методик. Для этого еще требуется работать.
— Но вы видите необходимость модернизации законодательства в связи с этим. В каких аспектах?
— Мне кажется, что сильного изменения законодательства не произойдет. Потому что в законе заложена идеология нарушения. Сильно изменятся подзаконные акты — приказы, методики, — должна начать меняться судебная практика.
— Много разговоров в последнее время в стране ведется о том, что необходимо ввести регулирование мессенджеров. В Госдуме собираются обсуждать подобный законопроект. Как вы считаете, необходимо ли это?
— На мой взгляд, издержки будут крупными, а результаты минимальными. Те, кто нарушает законы, найдут кучу способов делать это в тех местах, которые не будут относиться к классическим мессенджерам. Законопослушные граждане при введении регулирования как раз будут пользоваться WhatsApp и другими мессенджерами.

Полный текст на сайте ria.ru
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 03.06.17 | Просмотров : 59

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