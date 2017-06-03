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Более 360 претендентов уже получили право

на приобретение социального жилья







С 30 мая в Азербайджане началась регистрация обращений граждан, имеющих право на получение на льготных условиях социального жилья. За истекшие несколько дней регистрацию прошли более 1000 претендентов, из которых 366 человек получили право на получение квартир данной категории.







Ирада ГАСАНОВА



Как сообщили «Азербайджанским известиям» в пресс-службе Государственного агентства по жилищному строительству (MIDA), еще 41 претенденту предстоит собрать недостающие справки — представленные документы оказались не в полном комплекте. 16 человек получили отказ в регистрации из-за несоответствия категории граждан, имеющих право на получение льготного жилья. Такое право распространяется на членов семей шехидов, обладателей звания Национальный герой Азербайджана, вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц, а также имеющих не менее чем 3-летний стаж государственной службы, военнослужащих, преподавателей государственных общеобразовательных школ с не менее чем пятилетним стажем, обладателей научной степени «доктор философии», имеющих особый заслуги в спорте. Более половины обращений было сделано гражданами в электронной форме посредством системы «льготное жилье», остальные воспользовались услугами «ASAN Xidmяt». Первая группа льготников получит квартиры в строящемся на территории Ясамальского района столицы девятиэтажном здании. Весь комплекс охватывает более 11 гектаров площади, на котором еще 29 жилых домов: 12 — 12-этажных одноблочных и 17 — девятиэтажных двухблочных. Здесь же предусмотрена и соответствующая инфраструктура — школы, детский сад, торговый центр и т.д.

Как отмечает директор MIDA Самир Нуриев, первый жилой дом будет сдан в эксплуатацию летом 2018 года. Всего на первом этапе планируется предоставить 1900 социальных квартир (1-, 2- и 3-комнатные), которые будут передаваться гражданам отремонтированными и обставленными. Госагентство установит приемлемые для граждан цены на жилье в зависимости от установленной ипотечным фондом средней цены и от территории расположения дома.

Социальные квартиры будут продаваться с 10-процентной предоплатой, а остальная сумма — вноситься ежемесячно, согласно условиям льготной ипотечной программы. Сумма месячного взноса устанавливается таким образом, чтобы она не превышала местную сумму платы для квартиросъемщиков.

Примечательно, что наличие кредитной задолженности гражданина не создает препятствий для обращения на получение соцжилья. Просто это становится возможным в том случае, если доходы гражданина после вычета всех обязательств и расходов позволяют претендовать на социальное жилье. Между тем Госагентство жилищного строительства приступило к проектированию очередного аналогичного комплекса в Баку. Уже началась процедура отбора подрядчика на подготовку проектно-сметной документации для строительства комплекса на 3000 квартир в поселке Говсан Сураханского района Баку на площади 20 гектаров.

С 30 мая в Азербайджане началась регистрация обращений граждан, имеющих право на получение на льготных условиях социального жилья. За истекшие несколько дней регистрацию прошли более 1000 претендентов, из которых 366 человек получили право на получение квартир данной категории.Как сообщили «Азербайджанским известиям» в пресс-службе Государственного агентства по жилищному строительству (MIDA), еще 41 претенденту предстоит собрать недостающие справки — представленные документы оказались не в полном комплекте. 16 человек получили отказ в регистрации из-за несоответствия категории граждан, имеющих право на получение льготного жилья. Такое право распространяется на членов семей шехидов, обладателей звания Национальный герой Азербайджана, вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц, а также имеющих не менее чем 3-летний стаж государственной службы, военнослужащих, преподавателей государственных общеобразовательных школ с не менее чем пятилетним стажем, обладателей научной степени «доктор философии», имеющих особый заслуги в спорте. Более половины обращений было сделано гражданами в электронной форме посредством системы «льготное жилье», остальные воспользовались услугами «ASAN Xidmяt». Первая группа льготников получит квартиры в строящемся на территории Ясамальского района столицы девятиэтажном здании. Весь комплекс охватывает более 11 гектаров площади, на котором еще 29 жилых домов: 12 — 12-этажных одноблочных и 17 — девятиэтажных двухблочных. Здесь же предусмотрена и соответствующая инфраструктура — школы, детский сад, торговый центр и т.д.Как отмечает директор MIDA Самир Нуриев, первый жилой дом будет сдан в эксплуатацию летом 2018 года. Всего на первом этапе планируется предоставить 1900 социальных квартир (1-, 2- и 3-комнатные), которые будут передаваться гражданам отремонтированными и обставленными. Госагентство установит приемлемые для граждан цены на жилье в зависимости от установленной ипотечным фондом средней цены и от территории расположения дома.Социальные квартиры будут продаваться с 10-процентной предоплатой, а остальная сумма — вноситься ежемесячно, согласно условиям льготной ипотечной программы. Сумма месячного взноса устанавливается таким образом, чтобы она не превышала местную сумму платы для квартиросъемщиков.Примечательно, что наличие кредитной задолженности гражданина не создает препятствий для обращения на получение соцжилья. Просто это становится возможным в том случае, если доходы гражданина после вычета всех обязательств и расходов позволяют претендовать на социальное жилье. Между тем Госагентство жилищного строительства приступило к проектированию очередного аналогичного комплекса в Баку. Уже началась процедура отбора подрядчика на подготовку проектно-сметной документации для строительства комплекса на 3000 квартир в поселке Говсан Сураханского района Баку на площади 20 гектаров. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 03.06.17 | Просмотров : 59

