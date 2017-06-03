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Главная Сигналы от Дональда Трампа

Новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом демонстрирует заинтересованность в расширении стратегического партнерства с Азербайджаном. Вашингтон и Баку, судя по всему, готовы преодолеть некоторое похолодание в двусторонних отношениях, имевшее место при прежнем хозяине Белого дома Бараке Обаме.



Натиг НАЗИМОГЛУ

О намерении Дональда Трампа восстановить высокий уровень стратегического партнерства с Азербайджаном свидетельствуют его послание в адрес президента Азербайджана Ильxама Aлиeва в связи с отмечавшимся в нашей стране 28 мая Днем Республики, а также приветственное обращение главы Белого дома участникам проходящих в Баку международной выставки и конференции Caspian Oil & Gas 2017 и международной выставки Caspian Power 2017. В этих документах Дональд Трамп охарактеризовал Азербайджан как ценного партнера Соединенных Штатов, вносящего большой вклад в борьбу с терроризмом, в укрепление глобальной безопасности. Президент США отметил также важную роль нашей страны в обеспечении глобальной энергетической безопасности, включая развитие и экспорт энергоресурсов из Каспийского региона. Трамп указал, что США по-прежнему твердо привержены идее создания «Южного газового коридора» и приветствуют усилия Азербайджана в связи с реализацией данного проекта. Особо следует отметить выраженное президентом США ожидание совместной работы с азербайджанским коллегой Ильxамом Aлиeвым «во имя лучшего будущего как для наших стран, так и для всего мира».
Несомненно, послания Трампа — убедительное свидетельство готовности новой американской администрации расширять сотрудничество с Азербайджаном. Оно было продемонстрировано и в ходе состоявшегося на днях визита в Баку заместителя помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии госпожи Робин Данниган, принимая которую президент Азербайджана расценил «мысли, прозвучавшие в письме Трампа», как «еще один показатель поддержки Азербайджану».
Между тем среди факторов, способствующих новому подъему азербайджано-американских отношений, присутствует еще одно обстоятельство, на которое указал Ильxам Aлиeв в своем выступлении на официальном приеме в честь Дня Республики. Глава государства высоко оценил озвученное на состоявшемся недавно в Саудовской Аравии арабо-исламо-американском саммите заверение Дональда Трампа о том, что США впредь не будут вмешиваться во внутренние дела мусульманских стран. Ильxам Aлиeв выразил надежду на то, что столь «серьезный сигнал» со стороны Трампа «дойдет до всех соответствующих международных структур, в том числе европейских институтов, и попытки вмешательства в наши дела прекратятся». Он вновь дал понять, что «Азербайджан никогда не вмешивался в дела какой-либо страны, никогда не позволял и не будет позволять, чтобы кто-то вмешивался в наши дела, читал нам нотации и смотрел на нас свысока».
Эксперты уже в самое ближайшее время ожидают активизации азербайджано-американского взаимодействия в торгово-экономической сфере. Во всяком случае проанонсирован запланированный на октябрь визит в Азербайджан торговой миссии США, в состав которой войдут представители малых и средних американских компаний, действующих в сферах сельского хозяйства, банковской и финансовой деятельности, химии и нефтехимии, образования, энергетики, строительства, транспорта и в других секторах. Основной целью миссии обозначено ознакомление внушительного числа американских компаний с азербайджанским рынком.
Между тем на активизацию диалога между Баку и Вашингтоном существенное воздействие оказывают и геополитические потрясения, переживаемые Ближневосточным регионом. Похоже, новая американская администрация отдает себе отчет в том, что Азербайджан как страна — лидер Южного Кавказа, представляющий собой к тому же весьма притягательную модель светского мусульманского государства, может внести важный вклад в стабилизацию ситуации на исламском Востоке. Азербайджан, со своей стороны, вправе рассчитывать на то, что Соединенные Штаты активизируют посреднические усилия по урегулированию многолетнего нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 03.06.17 | Просмотров : 70

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