Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Выездное заседание комитета ПАСЕ



Комитет ПАСЕ по социальным вопросам, здоровью и устойчивому развитию провел в Баку за последние три дня большую работу. Международный день защиты детей был отмечен совместным с депутатами Милли меджлиса обсуждением проблем детей. Вчера состоялся национальный парламентский семинар «Укрепление социально-экономических прав в Азербайджане в свете требований Европейской социальной хартии (ЕСХ)».







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



За столь бесцветным, на первый взгляд, названием семинара стоят очень важные для общества вопросы — эффективность государственных служб занятости, дискриминация на рабочем месте, уровень безработицы, обеспечение социальных прав работника и многое другое. Из-за присутствия большого числа министров и глав госкомитетов конференц-зал парламента вчера напоминал заседание правительства. Во время слушаний депутаты, работодатели, представители профсоюзов не только рассматривали нашу законодательную практику в этой сфере, но и обсуждали план действий для приведения имеющихся показателей в соответствие со стандартами Совета Европы, закрепленными в ЕСХ, знакомились с лучшими образцами этой работы в других странах.

Естественно, шла речь и о том, как обстоят дела в этой области в нашей стране в период после присоединения к хартии. Как отметил в своем выступлении министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, социальная сфера — приоритетное направление деятельности правительства. За последние годы сформировалась сильная система соцобеспечения, проведены реформы. Результат такой политики — снижение достаточно высокого уровня безработицы до нынешних 5%, трудоустройство более 1,6 млн человек, обеспечение свыше 2 млн граждан (23,7% населения) ежемесячными социальными выплатами в размере более 316 млн манатов.

Остановился он и на фактах, которые можно причислить и к проблемам, и к традиционным явлениям. Так, скажем, в нашей стране женщины для работы чаще выбирают сферы здравоохранения и образования, которые, в основном, относятся к госсектору, где зарплата по сравнению с частным ниже. А посему среднемесячная зарплата у женщин меньше, чем у мужчин, хотя никакой дискриминации в этой области не существует.

Муслимов сообщил также, что раньше были ограничения при приеме на тяжелую работу женщин. Теперь снято и это ограничение. «Сегодня, — подчеркнул он, — не имеет значение ни пол, ни сексуальная ориентация. Всем обеспечены равные права».

О предпринимаемых правительством последовательных шагах по выполнению требований ЕСХ, направленных на обеспечение соцзащиты населения, к 18 статьям которой присоединилась наша страна, рассказал председатель комитета Милли меджлиса по социальной политике Хады Раджабли. Особое внимание, заявил он, уделяется решению проблем, связанных с аннулированием рабочих мест. «24-я статья хартии, — подчеркнул депутат, — одна из самых важных в этом смысле, в связи с чем возникает острая необходимость в страховании от безработицы. В парламенте обсуждается такой законопроект, принятие которого позволит увеличить размеры пособий, выплачиваемых по безработице. Кроме того, реализация требований ЕСХ предусматривает и трудоустройство безработных граждан, обеспечение их большей социальной защитой».

Комитет ПАСЕ по социальным вопросам, здоровью и устойчивому развитию провел в Баку за последние три дня большую работу. Международный день защиты детей был отмечен совместным с депутатами Милли меджлиса обсуждением проблем детей. Вчера состоялся национальный парламентский семинар «Укрепление социально-экономических прав в Азербайджане в свете требований Европейской социальной хартии (ЕСХ)».За столь бесцветным, на первый взгляд, названием семинара стоят очень важные для общества вопросы — эффективность государственных служб занятости, дискриминация на рабочем месте, уровень безработицы, обеспечение социальных прав работника и многое другое. Из-за присутствия большого числа министров и глав госкомитетов конференц-зал парламента вчера напоминал заседание правительства. Во время слушаний депутаты, работодатели, представители профсоюзов не только рассматривали нашу законодательную практику в этой сфере, но и обсуждали план действий для приведения имеющихся показателей в соответствие со стандартами Совета Европы, закрепленными в ЕСХ, знакомились с лучшими образцами этой работы в других странах.Естественно, шла речь и о том, как обстоят дела в этой области в нашей стране в период после присоединения к хартии. Как отметил в своем выступлении министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, социальная сфера — приоритетное направление деятельности правительства. За последние годы сформировалась сильная система соцобеспечения, проведены реформы. Результат такой политики — снижение достаточно высокого уровня безработицы до нынешних 5%, трудоустройство более 1,6 млн человек, обеспечение свыше 2 млн граждан (23,7% населения) ежемесячными социальными выплатами в размере более 316 млн манатов.Остановился он и на фактах, которые можно причислить и к проблемам, и к традиционным явлениям. Так, скажем, в нашей стране женщины для работы чаще выбирают сферы здравоохранения и образования, которые, в основном, относятся к госсектору, где зарплата по сравнению с частным ниже. А посему среднемесячная зарплата у женщин меньше, чем у мужчин, хотя никакой дискриминации в этой области не существует.Муслимов сообщил также, что раньше были ограничения при приеме на тяжелую работу женщин. Теперь снято и это ограничение. «Сегодня, — подчеркнул он, — не имеет значение ни пол, ни сексуальная ориентация. Всем обеспечены равные права».О предпринимаемых правительством последовательных шагах по выполнению требований ЕСХ, направленных на обеспечение соцзащиты населения, к 18 статьям которой присоединилась наша страна, рассказал председатель комитета Милли меджлиса по социальной политике Хады Раджабли. Особое внимание, заявил он, уделяется решению проблем, связанных с аннулированием рабочих мест. «24-я статья хартии, — подчеркнул депутат, — одна из самых важных в этом смысле, в связи с чем возникает острая необходимость в страховании от безработицы. В парламенте обсуждается такой законопроект, принятие которого позволит увеличить размеры пособий, выплачиваемых по безработице. Кроме того, реализация требований ЕСХ предусматривает и трудоустройство безработных граждан, обеспечение их большей социальной защитой». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 03.06.17 | Просмотров : 58

