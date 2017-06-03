Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Автандил ЦКВИТИНИДЗЕ, модельер (Грузия):«Я очень люблю Баку. Знаю, что и бакинцы любят мои наряды»



Впервые проведенная в Баку Mercedes-Benz Fashion Week собрала целый ряд известных в мире моды дизайнеров. В их числе и знаменитый грузинский модельер Автандил ЦКВИТИНИДЗЕ, показ двух коллекций которого — люксовой и повседневной — имел большой успех. О себе, своем творчестве и последних тенденциях моды он рассказал в интервью ряду бакинских изданий.









— Вы не первый раз принимаете участие в модных показах в Баку…

— Я очень люблю Баку, поэтому просто не могу отказаться, когда меня сюда приглашают. Знаю, что бакинцы также любят мои коллекции. Они часто приезжают ко мне в Грузию и покупают мои наряды. Ко всему этому мои работы продаются в некоторых магазинах Баку. Мне это очень приятно.

— А когда вы впервые приехали к нам?

— (задумался) Это было очень давно. Мне трудно даже вспомнить. Думаю, что лет 12 назад. Здесь проводился конкурс красоты и меня пригласили в качестве стилиста. Я продемонстрировал тогда в том числе и свою коллекцию. Я по натуре очень общительный человек, поэтому в тот приезд познакомился со многими людьми, с которыми до сих пор поддерживаю отношения. После этого меня пригласили в Баку на открытие клуба. Многие ваши звезды в этот день были в моих нарядах. Среди них были Айгюн Кязимова и Зульфия Ханбабаева.

— А с кем-то из наших знаменитостей работаете сейчас?

— К сожалению, ни с кем. Но у меня много клиенток из Азербайджана. Они часто посещают мой Дом моды в Грузии, покупают мои наряды.

— Вам нравится стиль наших женщин?

— Да, очень. Ко мне часто приезжают девушки из вашей страны. Они все очень красивые, ухоженные. На них можно увидеть наряды последних коллекций именитых дизайнеров. Как я уже говорил, они часто приобретают наряды и у меня. Много раз сталкивался с бакинками и на неделях моды в Париже, Милане. Они всегда потрясающе выглядят.

— Вы по профессии дизайнер?

— Нет, я — художник. Позже решил живопись привнести в одежду. В детстве все время рисовал женские наряды, а уже в 13 лет решил воплотить свои идеи в реальность. Моей первой клиенткой была моя мама. Она все время носила мои наряды.



Я поступил в Академию искусств в Грузии, а после ее окончания прошел стажировку в модном Доме Gucci, где получил бесценный опыт работы над коллекциями одежды. После этого я начал принимать участие во всех модных показах, а в 2000 году открыл в Грузии свой Дом моды Avtandil. Я горжусь тем, что меня четвертый год в мировой модной индустрии считают самым лучшим модельером Грузии и мои показы освещаются во всем мире сразу через два часа после их окончания. Когда все всемирно знаменитые издания о тебе пишут, хотят попасть на твой показ, это уже большой скачок для любого дизайнера.

— Чем отличаются ваши наряды от работ других модельеров?

— Мне все говорят, что бы я ни делал, это — чисто грузинское. Это можно понять по форме одежды. Хотя я всегда стараюсь учитывать тенденции мировой моды. Мы, дизайнеры, за год составляем будущую тенденцию моды. Я уже знаю, что будет модно в следующем году. Мода все время движется, потому что одно и то же женщинам надоедает и надо придумать что-то новое, но потом, конечно, опять возвращаемся к старому.

— Какие цвета вы часто используете при создании своих коллекций?

— Черный — мой любимый цвет. Я просто не могу не использовать его.

— Многие дизайнеры, разрабатывая коллекции, советуются с байерами о том, что те хотели бы видеть в коллекции. Работая над коллекцией, вы советуетесь с кем-нибудь?

— Создавая коллекции pret-a-porte, я тоже спрашиваю совета у консультантов в Париже, но они не ограничивают меня в творчестве. Они стараются добавить немного коммерции, как раз то, о чем я говорил раннее.

— Какую свою коллекцию вы бы назвали лучшей?

— Я всегда стараюсь делать коллекции лучше, чем предыдущие. Дизайнер не должен останавливаться, он должен всегда расти и делать коллекции более совершенными. Я придерживаюсь этого правила.

— Почему важно сохранять в нарядах национальный дух?

— У всех дизайнеров из всех стран и культура, и национализм, в хорошем понимании этого слова, в крови, и если это присутствует в коллекциях, это происходит само собой. По крайней мере, когда я работаю, происходит именно так.

— Назовите три отличительные черты бренда Avtandil.

— Женственность, женственность и еще раз женственность.

— Можно ли сказать, что вы популярны уже во всем мире?

— На данный момент мои вещи продаются в 89 концептуальных магазинах, которые находятся в разных странах мира. В Грузии же у меня три бутика. Каждый год я принимаю участие в неделях моды в Лондоне, Милане, Дубае, Киеве, Париже, Нью-Йорке, хотя там я не так еще популярен.

— Не планируете открыть свой бутик и в Баку?

— Нет. Мои наряды продаются во многих ваших концептуальных магазинах брендовой одежды. Если потребность увеличится, тогда можно будет подумать и о бутике. Думаю, так правильнее завоевать новый рынок. Люди постепенно знакомятся с тобой, поэтому нельзя все сразу делать.

— Ваша супруга носит ваши наряды?

— Я очень сильно люблю свою супругу. Она — моя муза. Я ее личный стилист. Она одевает именно то, что я ей советую.

— Что советуете надевать современным девушкам?

— На каждый день я советую практичную одежду. Сейчас в моде трикотажные вещи. Их носят даже женщины из высшего общества. Теперь уже никто не может сказать, увидев тебя в трикотажной одежде, что «на тебя надето что попало». Нельзя каждый день одеваться, как на вечеринку. Это самая большая проблема девушек и смешно смотрится со стороны. У каждой одежды есть свое предназначение.

— Детские коллекции у вас также имеются?

— Да. Недавно была представлена моя детская коллекция в Милане под названием «Avtandil для Анастасии». Анастасия — моя дочка.

— А у нее есть талант дизайнера?

— Она очень хорошо рисует. Мне бы хотелось, чтобы она пошла по моим стопам, но я не буду ее заставлять.

— И напоследок, Автандил, ваши пожелания нашим модницам…

— Не терять себя. Мода существует для всех, просто в ней нужно найти что-то свое. Нужно всегда выбирать то, что тебе подходит, и не зацикливаться на одном дизайнере.

Впервые проведенная в Баку Mercedes-Benz Fashion Week собрала целый ряд известных в мире моды дизайнеров. В их числе и знаменитый грузинский модельер Автандил ЦКВИТИНИДЗЕ, показ двух коллекций которого — люксовой и повседневной — имел большой успех. О себе, своем творчестве и последних тенденциях моды он рассказал в интервью ряду бакинских изданий.— Я очень люблю Баку, поэтому просто не могу отказаться, когда меня сюда приглашают. Знаю, что бакинцы также любят мои коллекции. Они часто приезжают ко мне в Грузию и покупают мои наряды. Ко всему этому мои работы продаются в некоторых магазинах Баку. Мне это очень приятно.— (задумался) Это было очень давно. Мне трудно даже вспомнить. Думаю, что лет 12 назад. Здесь проводился конкурс красоты и меня пригласили в качестве стилиста. Я продемонстрировал тогда в том числе и свою коллекцию. Я по натуре очень общительный человек, поэтому в тот приезд познакомился со многими людьми, с которыми до сих пор поддерживаю отношения. После этого меня пригласили в Баку на открытие клуба. Многие ваши звезды в этот день были в моих нарядах. Среди них были Айгюн Кязимова и Зульфия Ханбабаева.— К сожалению, ни с кем. Но у меня много клиенток из Азербайджана. Они часто посещают мой Дом моды в Грузии, покупают мои наряды.— Да, очень. Ко мне часто приезжают девушки из вашей страны. Они все очень красивые, ухоженные. На них можно увидеть наряды последних коллекций именитых дизайнеров. Как я уже говорил, они часто приобретают наряды и у меня. Много раз сталкивался с бакинками и на неделях моды в Париже, Милане. Они всегда потрясающе выглядят.— Нет, я — художник. Позже решил живопись привнести в одежду. В детстве все время рисовал женские наряды, а уже в 13 лет решил воплотить свои идеи в реальность. Моей первой клиенткой была моя мама. Она все время носила мои наряды.Я поступил в Академию искусств в Грузии, а после ее окончания прошел стажировку в модном Доме Gucci, где получил бесценный опыт работы над коллекциями одежды. После этого я начал принимать участие во всех модных показах, а в 2000 году открыл в Грузии свой Дом моды Avtandil. Я горжусь тем, что меня четвертый год в мировой модной индустрии считают самым лучшим модельером Грузии и мои показы освещаются во всем мире сразу через два часа после их окончания. Когда все всемирно знаменитые издания о тебе пишут, хотят попасть на твой показ, это уже большой скачок для любого дизайнера.— Мне все говорят, что бы я ни делал, это — чисто грузинское. Это можно понять по форме одежды. Хотя я всегда стараюсь учитывать тенденции мировой моды. Мы, дизайнеры, за год составляем будущую тенденцию моды. Я уже знаю, что будет модно в следующем году. Мода все время движется, потому что одно и то же женщинам надоедает и надо придумать что-то новое, но потом, конечно, опять возвращаемся к старому.— Черный — мой любимый цвет. Я просто не могу не использовать его.— Создавая коллекции pret-a-porte, я тоже спрашиваю совета у консультантов в Париже, но они не ограничивают меня в творчестве. Они стараются добавить немного коммерции, как раз то, о чем я говорил раннее.— Я всегда стараюсь делать коллекции лучше, чем предыдущие. Дизайнер не должен останавливаться, он должен всегда расти и делать коллекции более совершенными. Я придерживаюсь этого правила.— У всех дизайнеров из всех стран и культура, и национализм, в хорошем понимании этого слова, в крови, и если это присутствует в коллекциях, это происходит само собой. По крайней мере, когда я работаю, происходит именно так.— Женственность, женственность и еще раз женственность.— На данный момент мои вещи продаются в 89 концептуальных магазинах, которые находятся в разных странах мира. В Грузии же у меня три бутика. Каждый год я принимаю участие в неделях моды в Лондоне, Милане, Дубае, Киеве, Париже, Нью-Йорке, хотя там я не так еще популярен.— Нет. Мои наряды продаются во многих ваших концептуальных магазинах брендовой одежды. Если потребность увеличится, тогда можно будет подумать и о бутике. Думаю, так правильнее завоевать новый рынок. Люди постепенно знакомятся с тобой, поэтому нельзя все сразу делать.— Я очень сильно люблю свою супругу. Она — моя муза. Я ее личный стилист. Она одевает именно то, что я ей советую.— На каждый день я советую практичную одежду. Сейчас в моде трикотажные вещи. Их носят даже женщины из высшего общества. Теперь уже никто не может сказать, увидев тебя в трикотажной одежде, что «на тебя надето что попало». Нельзя каждый день одеваться, как на вечеринку. Это самая большая проблема девушек и смешно смотрится со стороны. У каждой одежды есть свое предназначение.— Да. Недавно была представлена моя детская коллекция в Милане под названием «Avtandil для Анастасии». Анастасия — моя дочка.— Она очень хорошо рисует. Мне бы хотелось, чтобы она пошла по моим стопам, но я не буду ее заставлять.— Не терять себя. Мода существует для всех, просто в ней нужно найти что-то свое. Нужно всегда выбирать то, что тебе подходит, и не зацикливаться на одном дизайнере. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 03.06.17 | Просмотров : 60

