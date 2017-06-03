Впервые
проведенная в Баку Mercedes-Benz Fashion Week собрала целый ряд
известных в мире моды дизайнеров. В их числе и знаменитый грузинский
модельер Автандил ЦКВИТИНИДЗЕ, показ двух коллекций которого — люксовой и
повседневной — имел большой успех. О себе, своем творчестве и последних
тенденциях моды он рассказал в интервью ряду бакинских изданий.
— Вы не первый раз принимаете участие в модных показах в Баку…
— Я очень люблю Баку, поэтому просто не могу отказаться, когда меня сюда приглашают. Знаю, что бакинцы также любят мои коллекции. Они часто приезжают ко мне в Грузию и покупают мои наряды. Ко всему этому мои работы продаются в некоторых магазинах Баку. Мне это очень приятно.— А когда вы впервые приехали к нам?
— (задумался) Это было очень давно. Мне трудно даже вспомнить. Думаю, что лет 12 назад. Здесь проводился конкурс красоты и меня пригласили в качестве стилиста. Я продемонстрировал тогда в том числе и свою коллекцию. Я по натуре очень общительный человек, поэтому в тот приезд познакомился со многими людьми, с которыми до сих пор поддерживаю отношения. После этого меня пригласили в Баку на открытие клуба. Многие ваши звезды в этот день были в моих нарядах. Среди них были Айгюн Кязимова и Зульфия Ханбабаева.— А с кем-то из наших знаменитостей работаете сейчас?
— К сожалению, ни с кем. Но у меня много клиенток из Азербайджана. Они часто посещают мой Дом моды в Грузии, покупают мои наряды.— Вам нравится стиль наших женщин?
— Да, очень. Ко мне часто приезжают девушки из вашей страны. Они все очень красивые, ухоженные. На них можно увидеть наряды последних коллекций именитых дизайнеров. Как я уже говорил, они часто приобретают наряды и у меня. Много раз сталкивался с бакинками и на неделях моды в Париже, Милане. Они всегда потрясающе выглядят.— Вы по профессии дизайнер?
— Нет, я — художник. Позже решил живопись привнести в одежду. В детстве все время рисовал женские наряды, а уже в 13 лет решил воплотить свои идеи в реальность. Моей первой клиенткой была моя мама. Она все время носила мои наряды.
Я поступил в Академию искусств в Грузии, а после ее окончания прошел стажировку в модном Доме Gucci, где получил бесценный опыт работы над коллекциями одежды. После этого я начал принимать участие во всех модных показах, а в 2000 году открыл в Грузии свой Дом моды Avtandil. Я горжусь тем, что меня четвертый год в мировой модной индустрии считают самым лучшим модельером Грузии и мои показы освещаются во всем мире сразу через два часа после их окончания. Когда все всемирно знаменитые издания о тебе пишут, хотят попасть на твой показ, это уже большой скачок для любого дизайнера.— Чем отличаются ваши наряды от работ других модельеров?
— Мне все говорят, что бы я ни делал, это — чисто грузинское. Это можно понять по форме одежды. Хотя я всегда стараюсь учитывать тенденции мировой моды. Мы, дизайнеры, за год составляем будущую тенденцию моды. Я уже знаю, что будет модно в следующем году. Мода все время движется, потому что одно и то же женщинам надоедает и надо придумать что-то новое, но потом, конечно, опять возвращаемся к старому.— Какие цвета вы часто используете при создании своих коллекций?
— Черный — мой любимый цвет. Я просто не могу не использовать его.— Многие дизайнеры, разрабатывая коллекции, советуются с байерами о том, что те хотели бы видеть в коллекции. Работая над коллекцией, вы советуетесь с кем-нибудь?
— Создавая коллекции pret-a-porte, я тоже спрашиваю совета у консультантов в Париже, но они не ограничивают меня в творчестве. Они стараются добавить немного коммерции, как раз то, о чем я говорил раннее.— Какую свою коллекцию вы бы назвали лучшей?
— Я всегда стараюсь делать коллекции лучше, чем предыдущие. Дизайнер не должен останавливаться, он должен всегда расти и делать коллекции более совершенными. Я придерживаюсь этого правила.— Почему важно сохранять в нарядах национальный дух?
— У всех дизайнеров из всех стран и культура, и национализм, в хорошем понимании этого слова, в крови, и если это присутствует в коллекциях, это происходит само собой. По крайней мере, когда я работаю, происходит именно так.— Назовите три отличительные черты бренда Avtandil.
— Женственность, женственность и еще раз женственность.— Можно ли сказать, что вы популярны уже во всем мире?
— На данный момент мои вещи продаются в 89 концептуальных магазинах, которые находятся в разных странах мира. В Грузии же у меня три бутика. Каждый год я принимаю участие в неделях моды в Лондоне, Милане, Дубае, Киеве, Париже, Нью-Йорке, хотя там я не так еще популярен.— Не планируете открыть свой бутик и в Баку?
— Нет. Мои наряды продаются во многих ваших концептуальных магазинах брендовой одежды. Если потребность увеличится, тогда можно будет подумать и о бутике. Думаю, так правильнее завоевать новый рынок. Люди постепенно знакомятся с тобой, поэтому нельзя все сразу делать.— Ваша супруга носит ваши наряды?
— Я очень сильно люблю свою супругу. Она — моя муза. Я ее личный стилист. Она одевает именно то, что я ей советую.— Что советуете надевать современным девушкам?
— На каждый день я советую практичную одежду. Сейчас в моде трикотажные вещи. Их носят даже женщины из высшего общества. Теперь уже никто не может сказать, увидев тебя в трикотажной одежде, что «на тебя надето что попало». Нельзя каждый день одеваться, как на вечеринку. Это самая большая проблема девушек и смешно смотрится со стороны. У каждой одежды есть свое предназначение.— Детские коллекции у вас также имеются?
— Да. Недавно была представлена моя детская коллекция в Милане под названием «Avtandil для Анастасии». Анастасия — моя дочка.— А у нее есть талант дизайнера?
— Она очень хорошо рисует. Мне бы хотелось, чтобы она пошла по моим стопам, но я не буду ее заставлять.— И напоследок, Автандил, ваши пожелания нашим модницам…
— Не терять себя. Мода существует для всех, просто в ней нужно найти что-то свое. Нужно всегда выбирать то, что тебе подходит, и не зацикливаться на одном дизайнере.