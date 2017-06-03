Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Самый ценный капитал



Крупнейшие на Каспии сооружения для платформ «Шахдениз» полностью дело рук азербайджанских специалистов







Один из крупнейших в мире энергетических проектов — Южный газовый коридор — успешно близится к завершению. Этот маршрут впервые свяжет каспийские ресурсы с газовыми рынками Европы. На 2019 год запланировано начало транспортировки углеводородного сырья с газоконденсатного месторождения «Шахдениз».







Заур AЛИEВ



Работы по составным частям этого гигантского проекта, реализуемого под операторством BP-Azerbaijan, успешно продолжаются в соответствии с графиком. 1 июня состоялась церемония отправки в море верхних строений одной из двух платформ, построенных для «Шахдениз–Фаза 2». Речь идет о жилых блоках и сооружениях для технологического оснащения.

В церемонии принял участие президент Азербайджана Ильxам Aлиeв, который высоко оценил труд пятитысячного коллектива консорциума АМЕК — Tekfen-Azfen. Он особо подчеркнул тот факт, что все эти установки построены в Азербайджане и 90% тех, кто вложил свой труд в это дело, являются гражданами нашей страны. Глава государства с удовлетворением отметил, что за минувшие два десятилетия в Азербайджане сформировался прекрасный кадровый потенциал, который безусловно усилит экономическую мощь нашей страны.

В своем выступлении Ильxам Aлиeв выразил большую признательность и стратегическому партнеру Азербайджана — компании BP, которая плодотворно сотрудничает с нашей страной с 1994 года, после подписания «Контракта века». Как заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, сегодня в сфере деятельности компании BP Азербайджан считается инвестиционным пространством номер один.

«Мы доверяем BP. Уверен, что и BP доверяет Азербайджану. Иначе они не вкладывали бы в нашу страну столь крупные средства… В настоящее время они работают над расширением контракта «Азери–Чираг–Гюнешли». Надеюсь, что в скором времени он будет реализован. Кроме того, только на «Азери–Чираг–Гюнешли» наше партнерство будет продолжаться до 2050 года. Уверен, что на «Шахдениз» будет добыто газа больше, чем запланировано», — заявил президент Азербайджана.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и региональный президент BP Гэри Джонс проинформировали главу государства о том, что строительство подлежащих отправке в море верхних модулей платформы жилых блоков и технологического снабжения (ЖБТС) завершилось с опережением намеченного графика. По окончании монтажа верхних строений в целях их подготовки к погрузке на баржу STB-1 и отправки в море они были подняты 8 мая этого года на погрузочную раму на причале строительно-монтажного участка. Верхние строения будут смонтированы на своем месте — опорном блоке, находящемся на участке моря, где глубина достигает 94 метров. Вес верхних строений составляет около 12 400 тонн. Длина объекта — 100, а ширина — 60 метров. Данная конструкция состоит из жилого блока на 100 человек и четырех основных электрических генераторов общей мощностью 60 МВт. В жилом блоке платформы созданы помещения для отдыха работников, офисы, спортзал. Здесь имеются все условия для хорошей работы нефтяников.

Отправка в море верхних строений первой платформы является важным событием, направленным на успешное, безопасное завершение в соответствии с графиком гигантского проекта «Шахдениз — Фаза 2» со значительно меньшими затратами бюджетных средств. Верхние строения, являющиеся одной из крупнейших и самых современных конструкций на Каспии, построены с высокими показателями техники безопасности.

В рамках проекта «Шахдениз–Фаза 2» планируется транспортировать миллионам потребителей в Грузии, Турции, Греции, Албании, Болгарии и Италии

16 миллиардов кубометров газа в год. Транспортировка первого газа в Грузию и Турцию ожидается уже с 2019-го, а в Европу — с 2020 года.

Один из крупнейших в мире энергетических проектов — Южный газовый коридор — успешно близится к завершению. Этот маршрут впервые свяжет каспийские ресурсы с газовыми рынками Европы. На 2019 год запланировано начало транспортировки углеводородного сырья с газоконденсатного месторождения «Шахдениз».Работы по составным частям этого гигантского проекта, реализуемого под операторством BP-Azerbaijan, успешно продолжаются в соответствии с графиком. 1 июня состоялась церемония отправки в море верхних строений одной из двух платформ, построенных для «Шахдениз–Фаза 2». Речь идет о жилых блоках и сооружениях для технологического оснащения.В церемонии принял участие президент Азербайджана Ильxам Aлиeв, который высоко оценил труд пятитысячного коллектива консорциума АМЕК — Tekfen-Azfen. Он особо подчеркнул тот факт, что все эти установки построены в Азербайджане и 90% тех, кто вложил свой труд в это дело, являются гражданами нашей страны. Глава государства с удовлетворением отметил, что за минувшие два десятилетия в Азербайджане сформировался прекрасный кадровый потенциал, который безусловно усилит экономическую мощь нашей страны.В своем выступлении Ильxам Aлиeв выразил большую признательность и стратегическому партнеру Азербайджана — компании BP, которая плодотворно сотрудничает с нашей страной с 1994 года, после подписания «Контракта века». Как заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, сегодня в сфере деятельности компании BP Азербайджан считается инвестиционным пространством номер один.«Мы доверяем BP. Уверен, что и BP доверяет Азербайджану. Иначе они не вкладывали бы в нашу страну столь крупные средства… В настоящее время они работают над расширением контракта «Азери–Чираг–Гюнешли». Надеюсь, что в скором времени он будет реализован. Кроме того, только на «Азери–Чираг–Гюнешли» наше партнерство будет продолжаться до 2050 года. Уверен, что на «Шахдениз» будет добыто газа больше, чем запланировано», — заявил президент Азербайджана.Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и региональный президент BP Гэри Джонс проинформировали главу государства о том, что строительство подлежащих отправке в море верхних модулей платформы жилых блоков и технологического снабжения (ЖБТС) завершилось с опережением намеченного графика. По окончании монтажа верхних строений в целях их подготовки к погрузке на баржу STB-1 и отправки в море они были подняты 8 мая этого года на погрузочную раму на причале строительно-монтажного участка. Верхние строения будут смонтированы на своем месте — опорном блоке, находящемся на участке моря, где глубина достигает 94 метров. Вес верхних строений составляет около 12 400 тонн. Длина объекта — 100, а ширина — 60 метров. Данная конструкция состоит из жилого блока на 100 человек и четырех основных электрических генераторов общей мощностью 60 МВт. В жилом блоке платформы созданы помещения для отдыха работников, офисы, спортзал. Здесь имеются все условия для хорошей работы нефтяников.Отправка в море верхних строений первой платформы является важным событием, направленным на успешное, безопасное завершение в соответствии с графиком гигантского проекта «Шахдениз — Фаза 2» со значительно меньшими затратами бюджетных средств. Верхние строения, являющиеся одной из крупнейших и самых современных конструкций на Каспии, построены с высокими показателями техники безопасности.В рамках проекта «Шахдениз–Фаза 2» планируется транспортировать миллионам потребителей в Грузии, Турции, Греции, Албании, Болгарии и Италии16 миллиардов кубометров газа в год. Транспортировка первого газа в Грузию и Турцию ожидается уже с 2019-го, а в Европу — с 2020 года. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 03.06.17 | Просмотров : 68

