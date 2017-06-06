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Женская сборная Азербайджана по волейболу завоевала путевку

в финальную стадию чемпионата мира







Женская сборная Азербайджана по волейболу в четвертый раз в своей истории пробилась в финальную стадию чемпионата мира. Отборочный турнир в Баку хозяева площадки провели на одном дыхании, эффектно обыграв в заключительном матче соперниц из Голландии со счетом 3:0. В итоге наша команда заняла первое место в группе и теперь может бронировать билеты на мундиаль в Японию.





Ага АСЛАНОВ



Квалификационные игры показали, что наша сборная здорово прибавила за последнее время. Наверняка это является следствием того, что в нынешней команде действительно длинная скамейка, где на каждую позицию претендует по нескольку незаурядных мастеров. Особенно мощно выглядит нападение с Полиной Рагимовой, Натальей Мамедовой, Елизаветой Самедовой, Яной Кулан, Екатериной Жидковой. Многих любителей волейбола в Азербайджане интересовало, как проявит себя Н.Мамедова, довольно продолжительное время не выступавшая в сборной. Своей игрой Наталья подтвердила, что она по-прежнему в ударе, ее волейбол заиграл новыми яркими красками. В атаке здорово смотрелась также Полина Рагимова, которая здорово прибавила после двух сезонов, проведенных ею в Японии. Она способна решить исход матча одним точным ударом или стремительной подачей, которую неоднократно демонстрировала в ходе квалификации. И большинство команд соперниц оказались бессильны против мощных ударов Полины. К тому же ее игра стала еще более мощной, Рагимова выросла в настоящего лидера сборной.

У команды стабилизировался и фактор приема, который в последние годы доставлял тренерам наибольшее беспокойство. Над этой проблемой удачно поработали и Н.Мамедова, и Е.Самедова и, конечно же, либеро Валерия Коротенко. Вот уже который год она доказывает, что на этой позиции в сборной ей нет равных и она является одним из тех игроков, которые придают игре коллектива монолитность.

Что касается игры на блоке, то здесь уверенно выглядели Ксения Поздняк и Айшан Абдулазимова. Практически во всех встречах этот компонент игры выглядел довольно солидно, а это значит, что сами волейболистки также прогрессируют и выходят на новый уровень. Особая роль в каждой команде отводится разводящей. На протяжении долгих лет в сборной Азербайджана на этой ответственной позиции играла многолетний капитан команды Оксана Пархоменко, теперь Оксана наблюдает за игрой в качестве менеджера сборной, а в ранге основной связующей укрепилась Кристина Ягубова. Она выдала серию неплохих матчей, однако может еще прибавить.

К слову, полноценный дебют за сборную в больших матчах состоялся и у Елизаветы Самедой. Точнее, случился он намного раньше, еще в ходе Игр исламской солидарности, однако нерв квалификационных поединков — совсем другое дело. И Елизавета справилась с волнением, хорошо поработала в атаке и на приеме, доказав свое место под солнцем в национальной команде. А свою лучшую игру она провела, пожалуй, против Голландии. Одним словом, коллектив прошел квалификацию на пятерку, и теперь тренерский штаб может расписывать календарный план следующего года с учетом участия в чемпионате мира. Впрочем, в этом сезоне команде предстоит еще один очень важный старт — финальная часть чемпионата Европы в Азербайджане и Грузии. Нашей сборной вполне под силу прибавить и побороться за высокие места. Тем более в свете того, что к континентальному первенству хозяйки площадки подойдут во всеоружии — оправятся после травм капитан команды Одина Байрамова и Елена Гасанова, наберут свои лучшие кондиции другие игроки. Так что у тренерского штаба будет еще больше простора для маневра.

Женская сборная Азербайджана по волейболу в четвертый раз в своей истории пробилась в финальную стадию чемпионата мира. Отборочный турнир в Баку хозяева площадки провели на одном дыхании, эффектно обыграв в заключительном матче соперниц из Голландии со счетом 3:0. В итоге наша команда заняла первое место в группе и теперь может бронировать билеты на мундиаль в Японию.Квалификационные игры показали, что наша сборная здорово прибавила за последнее время. Наверняка это является следствием того, что в нынешней команде действительно длинная скамейка, где на каждую позицию претендует по нескольку незаурядных мастеров. Особенно мощно выглядит нападение с Полиной Рагимовой, Натальей Мамедовой, Елизаветой Самедовой, Яной Кулан, Екатериной Жидковой. Многих любителей волейбола в Азербайджане интересовало, как проявит себя Н.Мамедова, довольно продолжительное время не выступавшая в сборной. Своей игрой Наталья подтвердила, что она по-прежнему в ударе, ее волейбол заиграл новыми яркими красками. В атаке здорово смотрелась также Полина Рагимова, которая здорово прибавила после двух сезонов, проведенных ею в Японии. Она способна решить исход матча одним точным ударом или стремительной подачей, которую неоднократно демонстрировала в ходе квалификации. И большинство команд соперниц оказались бессильны против мощных ударов Полины. К тому же ее игра стала еще более мощной, Рагимова выросла в настоящего лидера сборной.У команды стабилизировался и фактор приема, который в последние годы доставлял тренерам наибольшее беспокойство. Над этой проблемой удачно поработали и Н.Мамедова, и Е.Самедова и, конечно же, либеро Валерия Коротенко. Вот уже который год она доказывает, что на этой позиции в сборной ей нет равных и она является одним из тех игроков, которые придают игре коллектива монолитность.Что касается игры на блоке, то здесь уверенно выглядели Ксения Поздняк и Айшан Абдулазимова. Практически во всех встречах этот компонент игры выглядел довольно солидно, а это значит, что сами волейболистки также прогрессируют и выходят на новый уровень. Особая роль в каждой команде отводится разводящей. На протяжении долгих лет в сборной Азербайджана на этой ответственной позиции играла многолетний капитан команды Оксана Пархоменко, теперь Оксана наблюдает за игрой в качестве менеджера сборной, а в ранге основной связующей укрепилась Кристина Ягубова. Она выдала серию неплохих матчей, однако может еще прибавить.К слову, полноценный дебют за сборную в больших матчах состоялся и у Елизаветы Самедой. Точнее, случился он намного раньше, еще в ходе Игр исламской солидарности, однако нерв квалификационных поединков — совсем другое дело. И Елизавета справилась с волнением, хорошо поработала в атаке и на приеме, доказав свое место под солнцем в национальной команде. А свою лучшую игру она провела, пожалуй, против Голландии. Одним словом, коллектив прошел квалификацию на пятерку, и теперь тренерский штаб может расписывать календарный план следующего года с учетом участия в чемпионате мира. Впрочем, в этом сезоне команде предстоит еще один очень важный старт — финальная часть чемпионата Европы в Азербайджане и Грузии. Нашей сборной вполне под силу прибавить и побороться за высокие места. Тем более в свете того, что к континентальному первенству хозяйки площадки подойдут во всеоружии — оправятся после травм капитан команды Одина Байрамова и Елена Гасанова, наберут свои лучшие кондиции другие игроки. Так что у тренерского штаба будет еще больше простора для маневра. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 06.06.17 | Просмотров : 72

