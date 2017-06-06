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Дзюдоисты завоевали четыре медали на Кубке Европы в Бухаресте







Азербайджанские дзюдоисты стали обладателями одной золотой и трех серебряных медалей на Кубке Европы в Бухаресте. Одним из героев румынского татами стал Турал Сафгулиев (90 кг), который добился досрочных побед над всеми соперниками. В том числе и в финальной схватке с израильтянином Ли Кочманом. В общем зачете наша команда заняла четвертое место, пропустив вперед Францию, Украину и хозяев татами — румынских дзюдоистов.







Вадим АЛЕКСАНДРОВ



После чрезмерно плотного соревновательного графика последних месяцев, который включал в себя чемпионат Европы и Игры исламской солидарности, тренерский штаб нашей сборной отправил в Бухарест смешанный состав, предоставив передышку многим лидерам. Однако и в их отсутствие дублеры проявили себя на уровне. Например, в категории до 73 кг, где конкуренцию за статус первого номера ведут Хидаят Гeйдapов и Рустам Оруджев, достойно выглядел Гусейн Рагимли. В трех из четырех схватках на пути к финалу он добился чистых побед, а в решающем поединке уступил Джеффри Руису из Пуэрто-Рико.

В свою очередь Фаган Гулузаде (81 кг) прошел четырех соперников, а в решающем поединке вышел на татами против бельгийца Йоахима Боттье. Основное время не выявило победителя, а в дополнительное наш дзюдоист получил второе замечание и стал серебряным призером.

Также серебряным оказался и финал у Ушанги Кокаури (+100 кг), который недавно принес нашей сборной победу на командном турнире на Исламиаде. В трех стартовых встречах он выиграл иппоном, но в схватке за «золото» не справился с хозяином татами Даниэлем Натеа.

И все же отменно проявил себя Т.Сафгулиев, который продемонстрировал довольно качественную борьбу и показал максимальный результат. Для Турала это первый большой успех в нынешнем году после «бронзы «Большого шлема» в Абу-Даби.

В свою очередь в шаге от медали остановился Зелим Коцоев (100 кг), проигравший в малом финале Петру Пальчику из Израиля. Остается добавить, что всего в Кубке Европы приняли участие 376 дзюдоистов из двадцати девяти стран.

Азербайджанские дзюдоисты стали обладателями одной золотой и трех серебряных медалей на Кубке Европы в Бухаресте. Одним из героев румынского татами стал Турал Сафгулиев (90 кг), который добился досрочных побед над всеми соперниками. В том числе и в финальной схватке с израильтянином Ли Кочманом. В общем зачете наша команда заняла четвертое место, пропустив вперед Францию, Украину и хозяев татами — румынских дзюдоистов.После чрезмерно плотного соревновательного графика последних месяцев, который включал в себя чемпионат Европы и Игры исламской солидарности, тренерский штаб нашей сборной отправил в Бухарест смешанный состав, предоставив передышку многим лидерам. Однако и в их отсутствие дублеры проявили себя на уровне. Например, в категории до 73 кг, где конкуренцию за статус первого номера ведут Хидаят Гeйдapов и Рустам Оруджев, достойно выглядел Гусейн Рагимли. В трех из четырех схватках на пути к финалу он добился чистых побед, а в решающем поединке уступил Джеффри Руису из Пуэрто-Рико.В свою очередь Фаган Гулузаде (81 кг) прошел четырех соперников, а в решающем поединке вышел на татами против бельгийца Йоахима Боттье. Основное время не выявило победителя, а в дополнительное наш дзюдоист получил второе замечание и стал серебряным призером.Также серебряным оказался и финал у Ушанги Кокаури (+100 кг), который недавно принес нашей сборной победу на командном турнире на Исламиаде. В трех стартовых встречах он выиграл иппоном, но в схватке за «золото» не справился с хозяином татами Даниэлем Натеа.И все же отменно проявил себя Т.Сафгулиев, который продемонстрировал довольно качественную борьбу и показал максимальный результат. Для Турала это первый большой успех в нынешнем году после «бронзы «Большого шлема» в Абу-Даби.В свою очередь в шаге от медали остановился Зелим Коцоев (100 кг), проигравший в малом финале Петру Пальчику из Израиля. Остается добавить, что всего в Кубке Европы приняли участие 376 дзюдоистов из двадцати девяти стран. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 06.06.17 | Просмотров : 69

