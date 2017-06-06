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В Азербайджане сформировалась положительная тенденция по обеспечению устойчивого развития







Экспертная группа ООН на минувшей неделе побывала в Баку, где провела встречи с членами правительства, а также с представителями гражданского общества Азербайджана и ведущими аналитическими центрами. Цель визита — предварительное ознакомление с отчетом Кабинета министров о достижениях по устойчивому развитию в стране. Презентация документа состоится до конца июня.





Ирада ГАСАНОВА



Азербайджан, считают международные эксперты, добился хороших начальных результатов в реализации целей устойчивого развития. Несмотря на нынешние экономические проблемы, достигнут ощутимый прогресс в сокращении уровня бедности и расширении общественных и социальных услуг. Вместе с тем миссия ООН обращает внимание на необходимость более широкого охвата поддержкой особо уязвимых групп населения, а также активизации инвестиций в области энергетической эффективности и технологий использования возобновляемых источников энергии.

Как известно, в рамках сотрудничества с ООН в сфере обеспечения экономической и социальной стабильности в октябре прошлого года по указу президента Ильxама Aлиeва был создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию. Основная цель структуры — определить национальные приоритеты до 2030 года, представляющие значимость для нашей страны и соответствующие глобальным задачам и целям, обеспечить соответствие государственных программ и стратегий, охватывающих социально-экономические сферы.

Азербайджан присоединился к новым глобальным Целям устойчивого развития на 2016-2030 годы, объединяющим 17 целей устойчивого развития и 169 целей, объявленных ООН. Перечисление лишь нескольких из них задач дает представление о том, насколько для каждой страны важна работа в этом направлении. Это — ликвидация нищеты, гендерное равенство, качественное образование, защита здоровья, чистая вода и экология, достойная работа и экономический рост.

Чтобы помочь странам выполнить эту многовекторную работу, ООН направляет миссии экспертов, которые изучают ход реализации национальной политики развития на местах, дают рекомендации по решению актуальных проблем. Азербайджан стал одной из первых стран в мире, куда приехала профильная экспертная группа ООН.

«Тот факт, что Азербайджан — одна из первых стран, куда приехала миссия, — стало значимым показателем приверженности правительства глобальной повестке дня в области развития. Это также свидетельство лидерства Азербайджана в реализации принципов устойчивого развития на практике», — заявил Гулам Исакзай, координатор-резидент ООН в нашей стране.

Эту точку зрения разделяет и глава миссии ООН Бен Слеу. «Азербайджан, — отметил он, — добился заметного прогресса в сокращении бедности и социальной изоляции, особенно во время нефтяного бума. Задача состоит в том, как продолжить этот прогресс во времена низких цен на нефть, создав более достойные рабочие места, инвестируя в природный капитал страны, а не в его истощение. Увеличение инвестиций в ветряные и солнечные энергетические технологии, а также в повышение энергетической эффективности могут расширить экспорт азербайджанской нефти за рубеж, а также создать зеленые рабочие места на родине».

Как сообщил вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов, в стране предприняты серьезные шаги для расширения ненефтяного сектора и экспортной экономики, обеспечения устойчивости развития во всех сферах. В результате этих мер в течение последних 10-15 лет подъем экономики составил более чем 3,5 раза. Рост нашей экономики создали серьезный фундамент для осуществления социальных программ в Азербайджане. За эти годы уровень бедности снизился примерно с 49 до 5% — то есть в девять с лишним раз, в том числе за счет повышения зарплат, пенсий, социальных пособий. Успешно реализуется программа адресной социальной помощи — ее получают свыше 120 тысяч малоимущих семей.

Однако важными факторами повышения благосостояния людей были и остаются развитие производства и предпринимательства, создание новых рабочих мест. Последних в течение примерно десяти лет в Азербайджане открыто 1,6 миллиона. Кроме того, осуществлена масштабная модернизация системы образования и здравоохранения, сокращается уровень инфекционных заболеваний среди населения, увеличивается продолжительность жизни людей.

Сегодня для поддержания заданных темпов по устойчивому развитию страны приняты более активные меры. Разразившийся экономический кризис, вызванный низкими ценами на нефть, потребовал от правительства оперативной реакции на ситуацию и принятия взвешенных шагов для дальнейшего этапа диверсификации экономики и ее роста. С этой целью приняты и уже реализуются 12 дорожных стратегических карт по всем направлениям экономики, а также медицины, образования. Эти документы определили пути ускорения развития ненефтяных секторов экономики, повышения экспортного потенциала, создания новых рабочих мест и обеспечения развития взаимосвязанных секторов экономики Азербайджана.

Созданы необходимые условия и мотивационные механизмы для ускорения развития малого и среднего бизнеса. Так, решением руководства страны на два года отменены контрольные проверки и доведены до минимума внешнего вмешательства в дела предпринимателей. Сделаны конкретные шаги по созданию фармацевтической индустрии, вводятся в строй новые крупные конкурентоспособные предприятия в ряде важнейших отраслей. Так, сданы в эксплуатацию металлургический комплекс, около 20 заводов по выпуску электротехнической продукции, химических и пластиковых продукций и т.д.

Одновременно особое внимание уделяет развитию сельскохозяйственных отраслей и его отдельные перспективные сферы, такие, как хлопководство, виноделие, чаеводство, табаководство, животноводство, развитие фермерских хозяйств. Созданы прочные материально-технические базы для обеспечения необходимым ресурсом удобрений и сельскохозяйственной техники регионов страны, выделяются субсидии по выращиванию хлопка и зерна, льготные кредитные ресурсы и другие стимулирующие.

Прошлый год стал значимым для местного агропрома. Общая стоимость сельскохозяйственной продукции по фактическим ценам в минувшем году составила 5,6 млрд, а это почти десятая часть внутреннего валового продукта. Если же говорить детально, что в 300 раз возросли показатели по шелководству, в 2,5 раза выросли производственные объемы хлопка, 2,8 раза — сои, есть существенные подвижки и в прочих традиционных отраслях.

По словам Ахмедова, успешно осуществляется концепция реформ и обновления нашей экономики для осуществления задач Целей устойчивого развития. В целом для повышения уровня жизни населения страны на качественно новую ступень реализуются новые программы. Речь идет как о создании возможностей для получения доходов, поддержке предпринимательства, так и эффективности кадровых ресурсов, подготовке специалистов.

Устойчивое развитие требует изменения качественного содержания роста. Он должен быть менее ресурсоемким, не разорительным и более справедливым с точки зрения распределения доходов. Такой рост может быть относительно медленным, но зато более стабильным. Темпы и структура экономического развития должны гарантировать устойчивые возможности для удовлетворения основных потребностей людей и их трудоустройства. И, конечно, особую роль играет решение вопросов рационального использования природных ресурсов и окружающей среды в едином процессе планирования экономического и социального развития.

Экспертная группа ООН на минувшей неделе побывала в Баку, где провела встречи с членами правительства, а также с представителями гражданского общества Азербайджана и ведущими аналитическими центрами. Цель визита — предварительное ознакомление с отчетом Кабинета министров о достижениях по устойчивому развитию в стране. Презентация документа состоится до конца июня.Азербайджан, считают международные эксперты, добился хороших начальных результатов в реализации целей устойчивого развития. Несмотря на нынешние экономические проблемы, достигнут ощутимый прогресс в сокращении уровня бедности и расширении общественных и социальных услуг. Вместе с тем миссия ООН обращает внимание на необходимость более широкого охвата поддержкой особо уязвимых групп населения, а также активизации инвестиций в области энергетической эффективности и технологий использования возобновляемых источников энергии.Как известно, в рамках сотрудничества с ООН в сфере обеспечения экономической и социальной стабильности в октябре прошлого года по указу президента Ильxама Aлиeва был создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию. Основная цель структуры — определить национальные приоритеты до 2030 года, представляющие значимость для нашей страны и соответствующие глобальным задачам и целям, обеспечить соответствие государственных программ и стратегий, охватывающих социально-экономические сферы.Азербайджан присоединился к новым глобальным Целям устойчивого развития на 2016-2030 годы, объединяющим 17 целей устойчивого развития и 169 целей, объявленных ООН. Перечисление лишь нескольких из них задач дает представление о том, насколько для каждой страны важна работа в этом направлении. Это — ликвидация нищеты, гендерное равенство, качественное образование, защита здоровья, чистая вода и экология, достойная работа и экономический рост.Чтобы помочь странам выполнить эту многовекторную работу, ООН направляет миссии экспертов, которые изучают ход реализации национальной политики развития на местах, дают рекомендации по решению актуальных проблем. Азербайджан стал одной из первых стран в мире, куда приехала профильная экспертная группа ООН.«Тот факт, что Азербайджан — одна из первых стран, куда приехала миссия, — стало значимым показателем приверженности правительства глобальной повестке дня в области развития. Это также свидетельство лидерства Азербайджана в реализации принципов устойчивого развития на практике», — заявил Гулам Исакзай, координатор-резидент ООН в нашей стране.Эту точку зрения разделяет и глава миссии ООН Бен Слеу. «Азербайджан, — отметил он, — добился заметного прогресса в сокращении бедности и социальной изоляции, особенно во время нефтяного бума. Задача состоит в том, как продолжить этот прогресс во времена низких цен на нефть, создав более достойные рабочие места, инвестируя в природный капитал страны, а не в его истощение. Увеличение инвестиций в ветряные и солнечные энергетические технологии, а также в повышение энергетической эффективности могут расширить экспорт азербайджанской нефти за рубеж, а также создать зеленые рабочие места на родине».Как сообщил вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов, в стране предприняты серьезные шаги для расширения ненефтяного сектора и экспортной экономики, обеспечения устойчивости развития во всех сферах. В результате этих мер в течение последних 10-15 лет подъем экономики составил более чем 3,5 раза. Рост нашей экономики создали серьезный фундамент для осуществления социальных программ в Азербайджане. За эти годы уровень бедности снизился примерно с 49 до 5% — то есть в девять с лишним раз, в том числе за счет повышения зарплат, пенсий, социальных пособий. Успешно реализуется программа адресной социальной помощи — ее получают свыше 120 тысяч малоимущих семей.Однако важными факторами повышения благосостояния людей были и остаются развитие производства и предпринимательства, создание новых рабочих мест. Последних в течение примерно десяти лет в Азербайджане открыто 1,6 миллиона. Кроме того, осуществлена масштабная модернизация системы образования и здравоохранения, сокращается уровень инфекционных заболеваний среди населения, увеличивается продолжительность жизни людей.Сегодня для поддержания заданных темпов по устойчивому развитию страны приняты более активные меры. Разразившийся экономический кризис, вызванный низкими ценами на нефть, потребовал от правительства оперативной реакции на ситуацию и принятия взвешенных шагов для дальнейшего этапа диверсификации экономики и ее роста. С этой целью приняты и уже реализуются 12 дорожных стратегических карт по всем направлениям экономики, а также медицины, образования. Эти документы определили пути ускорения развития ненефтяных секторов экономики, повышения экспортного потенциала, создания новых рабочих мест и обеспечения развития взаимосвязанных секторов экономики Азербайджана.Созданы необходимые условия и мотивационные механизмы для ускорения развития малого и среднего бизнеса. Так, решением руководства страны на два года отменены контрольные проверки и доведены до минимума внешнего вмешательства в дела предпринимателей. Сделаны конкретные шаги по созданию фармацевтической индустрии, вводятся в строй новые крупные конкурентоспособные предприятия в ряде важнейших отраслей. Так, сданы в эксплуатацию металлургический комплекс, около 20 заводов по выпуску электротехнической продукции, химических и пластиковых продукций и т.д.Одновременно особое внимание уделяет развитию сельскохозяйственных отраслей и его отдельные перспективные сферы, такие, как хлопководство, виноделие, чаеводство, табаководство, животноводство, развитие фермерских хозяйств. Созданы прочные материально-технические базы для обеспечения необходимым ресурсом удобрений и сельскохозяйственной техники регионов страны, выделяются субсидии по выращиванию хлопка и зерна, льготные кредитные ресурсы и другие стимулирующие.Прошлый год стал значимым для местного агропрома. Общая стоимость сельскохозяйственной продукции по фактическим ценам в минувшем году составила 5,6 млрд, а это почти десятая часть внутреннего валового продукта. Если же говорить детально, что в 300 раз возросли показатели по шелководству, в 2,5 раза выросли производственные объемы хлопка, 2,8 раза — сои, есть существенные подвижки и в прочих традиционных отраслях.По словам Ахмедова, успешно осуществляется концепция реформ и обновления нашей экономики для осуществления задач Целей устойчивого развития. В целом для повышения уровня жизни населения страны на качественно новую ступень реализуются новые программы. Речь идет как о создании возможностей для получения доходов, поддержке предпринимательства, так и эффективности кадровых ресурсов, подготовке специалистов.Устойчивое развитие требует изменения качественного содержания роста. Он должен быть менее ресурсоемким, не разорительным и более справедливым с точки зрения распределения доходов. Такой рост может быть относительно медленным, но зато более стабильным. Темпы и структура экономического развития должны гарантировать устойчивые возможности для удовлетворения основных потребностей людей и их трудоустройства. И, конечно, особую роль играет решение вопросов рационального использования природных ресурсов и окружающей среды в едином процессе планирования экономического и социального развития. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 06.06.17 | Просмотров : 65

