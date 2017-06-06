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В течение предстоящих трех лет будут предприняты кардинальные

меры по улучшению в стране деловой атмосферы







В июне 2016 года президент Азербайджана издал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению бизнес-среды в Азербайджане и позиции страны в международных рейтингах. На днях глава государства утвердил план мероприятий, которые будут реализованы с учетом определенных в этом распоряжении направлений.







Ильгар РАГИМОВ



Для подготовки плана мероприятий по улучшению бизнес-среды в стране и позиции Азербайджана в международных рейтингах, а также с целью повышения привлекательности страны для местных и иностранных инвесторов, обеспечения устойчивости высоких темпов развития предпринимательства и укрепления конкурентоспособности была создана специальная комиссия во главе с первым вице-премьером Азербайджана Ягубом Эюбовым.

По существу план включает в себя меры, реализация которых способна обеспечить повышение оценок Азербайджана в глобальном рейтинге Doing Business — по каждой позиции этого исследования предусмотрены реорганизации или кардинальное усовершенствование в течение 2017-2020 годов. Так, в план включены введение системы сделок с обеспечением кредитования на базе движимых активов, создание частного кредитного бюро, развитие венчурного финансирования (не менее 25 startup-проектов).

Перечень предусматриваемых мероприятий охватывает 18 направлений. Среди них развитие финансовых рынков и доступ к кредитам; эффективное управление и макроэкономические показатели; рынок труда; улучшение инфраструктуры; исполнение контрактов, решение спорных вопросов, улучшение системы закрытия предприятий и банкротства, реформы в судебной системе; защита прав инвесторов и улучшение корпоративного управления; внешняя торговля и торговые тарифы; налоги и отчетность; развитие человеческого капитала; развитие технологий и инноваций; развитие приграничной торговли; развитие системы здравоохранения; эффективность продовольственных рынков и конкуренция; облегчение процесса подключения к энергосистеме; выдача разрешений на строительство; борьба с коррупцией и повышение прозрачности; регистрация недвижимости; расходы на борьбу с преступностью. Большинство мероприятий, указанных в данном плане, рассчитаны на 2017-2018 гг., отдельные меры должны быть реализованы к 2021 году.

В 2017-2020 годах планируется проведение мероприятий по повышению капитализации банковского сектора Азербайджана и обеспечению его ликвидности. Кроме того, предусматривается проведение реформ по вопросам прекращения деятельности компаний и их банкротства, активного развития лизинга и альтернативных финансовых инструментов, созданию благоприятной среды для эмитентов и инвесторов, повышению активности на межбанковском денежном рынке, созданию Гарантийного фонда по кредитам для малых и средних предприятий (МСП).

Кроме того, в 2017 году власти намерены предпринять меры по дальнейшей бюджетной консолидации, сдерживанию инфляции и реализации шагов по ограничению денежной базы, дальнейшей либерализации валютного режима. Через два года предполагается завершить подготовку стратегии управления госдолгом, а к 2021 году создать среднесрочные рамки расходов.

Правительство рассчитывает к 2019 году завершить также процесс применения смарт-счетчиков в системе энергоснабжения, упрощения процедур декларирования товаров и транспортных средств, к 2018 году внедрить систему электронного обращения за возвратом излишне перечисленных налогов, пени и финансовых санкций, добиться сокращения времени на проведение налоговых проверок, в том числе по налогу на прибыль, до двух недель.

Согласно распоряжению, координация мероприятий и решение других вопросов, связанных с исполнением данного плана, возложены на Кабинет министров Азербайджана.

В июне 2016 года президент Азербайджана издал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению бизнес-среды в Азербайджане и позиции страны в международных рейтингах. На днях глава государства утвердил план мероприятий, которые будут реализованы с учетом определенных в этом распоряжении направлений.Для подготовки плана мероприятий по улучшению бизнес-среды в стране и позиции Азербайджана в международных рейтингах, а также с целью повышения привлекательности страны для местных и иностранных инвесторов, обеспечения устойчивости высоких темпов развития предпринимательства и укрепления конкурентоспособности была создана специальная комиссия во главе с первым вице-премьером Азербайджана Ягубом Эюбовым.По существу план включает в себя меры, реализация которых способна обеспечить повышение оценок Азербайджана в глобальном рейтинге Doing Business — по каждой позиции этого исследования предусмотрены реорганизации или кардинальное усовершенствование в течение 2017-2020 годов. Так, в план включены введение системы сделок с обеспечением кредитования на базе движимых активов, создание частного кредитного бюро, развитие венчурного финансирования (не менее 25 startup-проектов).Перечень предусматриваемых мероприятий охватывает 18 направлений. Среди них развитие финансовых рынков и доступ к кредитам; эффективное управление и макроэкономические показатели; рынок труда; улучшение инфраструктуры; исполнение контрактов, решение спорных вопросов, улучшение системы закрытия предприятий и банкротства, реформы в судебной системе; защита прав инвесторов и улучшение корпоративного управления; внешняя торговля и торговые тарифы; налоги и отчетность; развитие человеческого капитала; развитие технологий и инноваций; развитие приграничной торговли; развитие системы здравоохранения; эффективность продовольственных рынков и конкуренция; облегчение процесса подключения к энергосистеме; выдача разрешений на строительство; борьба с коррупцией и повышение прозрачности; регистрация недвижимости; расходы на борьбу с преступностью. Большинство мероприятий, указанных в данном плане, рассчитаны на 2017-2018 гг., отдельные меры должны быть реализованы к 2021 году.В 2017-2020 годах планируется проведение мероприятий по повышению капитализации банковского сектора Азербайджана и обеспечению его ликвидности. Кроме того, предусматривается проведение реформ по вопросам прекращения деятельности компаний и их банкротства, активного развития лизинга и альтернативных финансовых инструментов, созданию благоприятной среды для эмитентов и инвесторов, повышению активности на межбанковском денежном рынке, созданию Гарантийного фонда по кредитам для малых и средних предприятий (МСП).Кроме того, в 2017 году власти намерены предпринять меры по дальнейшей бюджетной консолидации, сдерживанию инфляции и реализации шагов по ограничению денежной базы, дальнейшей либерализации валютного режима. Через два года предполагается завершить подготовку стратегии управления госдолгом, а к 2021 году создать среднесрочные рамки расходов.Правительство рассчитывает к 2019 году завершить также процесс применения смарт-счетчиков в системе энергоснабжения, упрощения процедур декларирования товаров и транспортных средств, к 2018 году внедрить систему электронного обращения за возвратом излишне перечисленных налогов, пени и финансовых санкций, добиться сокращения времени на проведение налоговых проверок, в том числе по налогу на прибыль, до двух недель.Согласно распоряжению, координация мероприятий и решение других вопросов, связанных с исполнением данного плана, возложены на Кабинет министров Азербайджана. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 06.06.17 | Просмотров : 78

