Потенциал турцентра «Шахдаг» был представлен на XIII Международном конгрессе индустрии зимних видов спорта и туризма







Международный конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха, проводимый в Москве по инициативе автономной некоммерческой организации «Форум «Спортивная держава», при поддержке Минcпорта России, Минпромторга России, Федерального агентства по туризму и Олимпийского комитета России, за годы своего существования превратился в авторитетную площадку дискуссий и обсуждений путей развития этой важной отрасли. На сей раз в его работе принимали участие свыше 300 делегатов из разных стран. Азербайджан был представлен руководством турцентра «Шахдаг», уверенно завоевывающего место в ряду популярных зимних курортов.







Заур AЛИEВ



То, что специалисты и организаторы зимних видов спорта и туризма для обсуждения проблем и перспектив развития собираются летом, соответственно известной поговорке, вполне закономерно. Но уже никого не должен удивлять и тот факт, что в этом активно участвует и Азербайджан. Наш первый горнолыжный курорт практически сразу же завоевал популярность на обширном постсоветском пространстве, привлекая все больше туристов и из дальнего зарубежья.

За счет чего? Собственно, именно этому, а также дальнейшим планам развития туристического центра «Шахдаг» и был посвящен доклад председателя его правления Рустама Наджафова. И, судя по уже обнародованным отзывам, представленная им презентация характеристик комплекса, его отельной базы, зимних и летних возможностей активного отдыха имела большой успех, подтвердив закономерность результатов очередного опроса российского аналитического агентства «ТурСтат». Он выявил самые популярные для активного отдыха летом 2017 года горные курорты СНГ. И «Шахдаг» с его обширной программой услуг, включающей горные походы (трекинг), джипинг, горные велосипеды (маунтинбайки) и квадроциклы, конные прогулки, СПА и фитнес, вновь вошел в первую пятерку, доказав, что он привлекателен не только зимой, но и летом.

И «Шахдаг» — не единственный наш курорт, вызывающий интерес туристов из-за рубежа. Согласно рейтингу все того же агентства «ТурСтат», «Нафталан», возвращая себе славу одной из лучших в СССР здравниц, вышел даже на первое место по популярности в 2017 году среди оздоровительных и бальнеологических курортов СНГ и Грузии. Агентство уточняет, что Нафталан с его оздоровительными нефтяными ваннами посещают более десяти тысяч туристов в год, половина из которых иностранцы. По данным «ТурСтат», на оздоровительный отдых в Азербайджан они приезжают в среднем на две недели и тратят $50 на человека в сутки, включая проживание, питание и целебные процедуры.

Примечательно, что в числе наиболее посещаемых бальнеологических курортов Азербайджана аналитики российских турагентств в последнее время называют и здравницы Лянкярана. Да и в целом различные направления туризма в нашей стране получают все большее развитие. Как уже сообщали «Азербайджанские известия», в последнем рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума The Travel and Tourism Competitiveness Report -2017 мы поднялись на 13 строчек, заняв 71-е место среди 136 стран и шестое — среди государств бывшего СССР (после Эстонии — 37-е, России -43-е, Латвии — 54-е, Литвы — 56-е и Грузии — 70-е). И этот результат авторы отчета оценили весьма высоко. «Среди всех стран Азербайджан продемонстрировал самый большой прогресс по сравнению с прошлым рейтингом», — говорится в докладе, оценивались 14 позиций, связанных с приемом туристов: сюда входят историческое и культурное наследие, развитие экономики, транспорта, гостиничного сектора, коммуникаций, медицины, открытость населения и многое другое.

Между тем совершенно очевидно, что огромный туристический потенциал, которым обладает Азербайджан, все еще используется далеко не в полной мере, что хорошо понимают и руководители, и специалисты отрасли. Ее дальнейшее развитие подробно расписано и в принятой в этом году распоряжением президента Ильxама Aлиeва Стратегической дорожной карте. Она предусматривает не только введение новых направлений туризма, но и расширение отельной сети, повышение сервиса, подготовку квалифицированных кадров и многое другое. В рамках выполнения поставленных задач в мае в Баку прошел очередной тестовый тур проекта Нового Шелкового пути тюркоязычных стран. Как рассказал на состоявшейся по его итогам пресс-конференции заведующий сектором отдела планирования и развития туризма Министерства культуры и туризма Азербайджана Махир Гахраманов, новый Шелковый путь — очень перспективный проект, который позволит обеспечить дополнительный приток туристов в страну. В Азербайджане маршрут охватывает такие города, как Гянджа, Нафталан, Шеки, Габала, Шамаха и Баку, а в целом он, помимо нашей страны, проходит по территории Турции, Казахстана и Кыргызстана. Его организаторы рассчитывают, что до 2023 года маршрутом смогут воспользоваться порядка одного миллиона туристов.

