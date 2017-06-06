Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Ильxам ШАБАН, директор бакинского Центра нефтяных исследований Caspian Barrel:«Сделка с ОПЕК принесла выгоду Азербайджану»



В конце прошлого месяца страны — члены ОПЕК и государства — производители нефти, не входящие в картель, подписали новое соглашение о сокращении нефтедобычи, которое на этот раз продлится до марта 2018 года. Однако вопреки ожиданиям нефтяные рынки не отреагировали на это событие позитивно — нефть начала падать в цене, и сегодня она торгуется ниже $49 за баррель марки Brent. О том, каковы итоги первой сделки для нефтеэкспортеров мира, в том числе и Азербайджана, в интервью «Вестнику Кавказа» рассказал директор бакинского Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильxам ШАБАН.







— Прежде всего каковы, по вашей оценке, итоги первой сделки с ОПЕК?

— Азербайджан согласился в прошлом году участвовать в мероприятиях ОПЕК. Разговор о снижении добычи шел между ОПЕК и 11 другими странами еще с февраля 2016 года, инициатором выступила Россия. Процесс выдался утомительным, можно сказать, потому, что это была первая сделка подобного рода. Пока шел процесс организации встреч и согласования позиции сторон, цены на нефть продолжали падать. Сколь-либо позитивные сигналы пошли только в октябре, как только на рынки просочилась информация о том, как именно Россия и Саудовская Аравия, будучи ключевыми участниками сделки, собираются согласовывать свои действия. 30 ноября очень напряженно прошла конференция ОПЕК, и впервые с 2008 года картель смог изменить свои квоты на добычу, снизив их на 1,2 млн баррелей в сутки, а еще спустя 10 дней состоялась встреча стран, не входящих в ОПЕК. Там были добровольно приняты обязательства по сокращению добычи на 558 тыс. баррелей в день, носившие, надо отметить, джентльменский характер: если бы они не были выполнены, никакие юридические, коммерческие и любые другие наказания этим странам не угрожали. В результате на майской конференции ОПЕК рапортовал, что выполнил соглашение на 102%.

— В таком случае почему нефть упала в цене после этого?

— Действительно, сейчас мы наблюдаем снижение цен на нефть, а не рост, как после 30 ноября, когда в течение очень короткого времени произошел подъем цен на 20%, — с $43-44 за баррель в ноябре 2016 года до $55 за баррель в январе 2017 года. Дело попросту в том, что от этой конференции на рынке ожидали гораздо большего: ждали от ОПЕК и не входящих в картель крупных стран новых шагов по оздоровлению рынка и подъему цен. В конце прошлого года ОПЕК и не входящие в картель нефтеэкспортеры боролись за то, чтобы цены на нефть сохранились в справедливом коридоре — $55-60 за баррель. В течение одного квартала эта цель была достигнута — но первоначальная энергия сделки утихает и больше не подогревает рынки. Уже в апреле цены упали до $45-50 за баррель, и только в мае, когда Россия и Саудовская Аравия вновь начали объявлять рынку, что очень хотят сохранить соглашение и стабилизировать ситуация, для чего ведут переговоры с другими странами, цены поднялись до $54 за баррель на пике.



При этом средняя майская цена все равно осталась на уровне $51 за баррель, и это говорит о том, что рынок не получил того, чего ожидал от ОПЕК и других крупных игроков. В результате после продления сделки цены оказались самыми низкими с начала текущего года.

— Нет ли здесь влияния роста добычи нефти в США?

— США, самый крупный игрок на рынке за пределами ОПЕК, увеличил за это время объемы добычи более чем на 270 тыс. баррелей в сутки. По прогнозам, они еще нарастят производство до конца года на 130-140 тыс. баррелей в сутки. Но США — лишь часть общей проблемной картины, поскольку выросла добыча и в самом ОПЕК. В частности, в Нигерии и Ливии, чьи квоты на добычу не были сокращены в связи с тем, что доходы от увеличивающихся объемов экспорта нефти пойдут на внутриполитическую стабилизацию, а это придаст устойчивость рынку. Но это все же не то, чего ждали рынки — в их ожидания входило, если уж в первой половине текущего года объемы добычи растут, сокращение производства в ОПЕК еще на 500 тыс. баррелей в сутки, дабы компенсировать рост добычи в Нигерии и Ливии и сохранить баланс. Однако ОПЕК и другие страны решили, что если уж цель пока что достигнута, цены держатся на приемлемом уровне, а запасы мировых объемов нефти уменьшаются, то этого пока достаточно. На падение цен повлияло и то, что продление сделки на 9 месяцев показалось рынку несерьезным. Дело в том, что обычно компании рассчитывают свою работу на полгода, а в течение 9 месяцев контролировать, кто сколько будет добывать, очень сложно, погрешности в оценках будут значительно выше. Поэтому рынок так и отреагировал: цены после продления сделки расти вверх не стали.

— В каком состоянии подошла к сделке с ОПЕК азербайджанская нефтегазовая отрасль?

— 2016 год для азербайджанской нефтегазовой отрасли был, я бы сказал, самым сложным. В частности, доходов от экспорта газа в Госнефтефонд Азербайджана фактически не было, так как с мая прошлого года все доходы в рамках «Шахдениз» направлялись на финансирование нашего участия в проекте «Южный газовый коридор» — «Шахдениз-2» и закупку газа в рамках «Шахдениз-1» для внутреннего рынка. То есть все доходы там были направлены на текущие расходы. Единственный доход поступал с блока месторождений «Азери–Чираг–Гюнешли», который обеспечивал от продажи нефти 99% всех нефтяных поступлений и в целом 92-93% доходов Госнефтефонда. В прошлом году в рамках «Азери–Чираг–Гюнешли» доходы составили $5,1 млрд. Для сравнения: в 2015 году они составляли $7,6 млрд, а в 2014-м — $16,26 млрд. Сразу видно, какова тенденция уменьшения доходов от продажи нефти.

— Как, в таком случае, сказалась на азербайджанской нефтегазовой отрасли сделка с ОПЕК?

— Сделка с ОПЕК очень позитивно на нее повлияла. Есть статистика по первым 4 месяцам поступлений от «Азери–Чираг–Гюнешли», согласно которой мы имеем рост доходов с этих месторождений в Госнефтефонд на $463 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. И это несмотря на то, что добыча сократилась более чем на 900 тыс. тонн за это время.

Все благодаря тому, что резко выросла цена нефти марки BTC FOB Ceyhan (фактически около 80% экспортируемой нефти Азербайджана на мировые рынки поставляется через терминал Джейхан в Средиземное море) — она дала более чем 40-процентную ценовую разницу по сравнению с первой третью 2016 года.

В конце прошлого месяца страны — члены ОПЕК и государства — производители нефти, не входящие в картель, подписали новое соглашение о сокращении нефтедобычи, которое на этот раз продлится до марта 2018 года. Однако вопреки ожиданиям нефтяные рынки не отреагировали на это событие позитивно — нефть начала падать в цене, и сегодня она торгуется ниже $49 за баррель марки Brent. О том, каковы итоги первой сделки для нефтеэкспортеров мира, в том числе и Азербайджана, в интервью «Вестнику Кавказа» рассказал директор бакинского Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильxам ШАБАН.— Азербайджан согласился в прошлом году участвовать в мероприятиях ОПЕК. Разговор о снижении добычи шел между ОПЕК и 11 другими странами еще с февраля 2016 года, инициатором выступила Россия. Процесс выдался утомительным, можно сказать, потому, что это была первая сделка подобного рода. Пока шел процесс организации встреч и согласования позиции сторон, цены на нефть продолжали падать. Сколь-либо позитивные сигналы пошли только в октябре, как только на рынки просочилась информация о том, как именно Россия и Саудовская Аравия, будучи ключевыми участниками сделки, собираются согласовывать свои действия. 30 ноября очень напряженно прошла конференция ОПЕК, и впервые с 2008 года картель смог изменить свои квоты на добычу, снизив их на 1,2 млн баррелей в сутки, а еще спустя 10 дней состоялась встреча стран, не входящих в ОПЕК. Там были добровольно приняты обязательства по сокращению добычи на 558 тыс. баррелей в день, носившие, надо отметить, джентльменский характер: если бы они не были выполнены, никакие юридические, коммерческие и любые другие наказания этим странам не угрожали. В результате на майской конференции ОПЕК рапортовал, что выполнил соглашение на 102%.— Действительно, сейчас мы наблюдаем снижение цен на нефть, а не рост, как после 30 ноября, когда в течение очень короткого времени произошел подъем цен на 20%, — с $43-44 за баррель в ноябре 2016 года до $55 за баррель в январе 2017 года. Дело попросту в том, что от этой конференции на рынке ожидали гораздо большего: ждали от ОПЕК и не входящих в картель крупных стран новых шагов по оздоровлению рынка и подъему цен. В конце прошлого года ОПЕК и не входящие в картель нефтеэкспортеры боролись за то, чтобы цены на нефть сохранились в справедливом коридоре — $55-60 за баррель. В течение одного квартала эта цель была достигнута — но первоначальная энергия сделки утихает и больше не подогревает рынки. Уже в апреле цены упали до $45-50 за баррель, и только в мае, когда Россия и Саудовская Аравия вновь начали объявлять рынку, что очень хотят сохранить соглашение и стабилизировать ситуация, для чего ведут переговоры с другими странами, цены поднялись до $54 за баррель на пике.При этом средняя майская цена все равно осталась на уровне $51 за баррель, и это говорит о том, что рынок не получил того, чего ожидал от ОПЕК и других крупных игроков. В результате после продления сделки цены оказались самыми низкими с начала текущего года.— США, самый крупный игрок на рынке за пределами ОПЕК, увеличил за это время объемы добычи более чем на 270 тыс. баррелей в сутки. По прогнозам, они еще нарастят производство до конца года на 130-140 тыс. баррелей в сутки. Но США — лишь часть общей проблемной картины, поскольку выросла добыча и в самом ОПЕК. В частности, в Нигерии и Ливии, чьи квоты на добычу не были сокращены в связи с тем, что доходы от увеличивающихся объемов экспорта нефти пойдут на внутриполитическую стабилизацию, а это придаст устойчивость рынку. Но это все же не то, чего ждали рынки — в их ожидания входило, если уж в первой половине текущего года объемы добычи растут, сокращение производства в ОПЕК еще на 500 тыс. баррелей в сутки, дабы компенсировать рост добычи в Нигерии и Ливии и сохранить баланс. Однако ОПЕК и другие страны решили, что если уж цель пока что достигнута, цены держатся на приемлемом уровне, а запасы мировых объемов нефти уменьшаются, то этого пока достаточно. На падение цен повлияло и то, что продление сделки на 9 месяцев показалось рынку несерьезным. Дело в том, что обычно компании рассчитывают свою работу на полгода, а в течение 9 месяцев контролировать, кто сколько будет добывать, очень сложно, погрешности в оценках будут значительно выше. Поэтому рынок так и отреагировал: цены после продления сделки расти вверх не стали.— 2016 год для азербайджанской нефтегазовой отрасли был, я бы сказал, самым сложным. В частности, доходов от экспорта газа в Госнефтефонд Азербайджана фактически не было, так как с мая прошлого года все доходы в рамках «Шахдениз» направлялись на финансирование нашего участия в проекте «Южный газовый коридор» — «Шахдениз-2» и закупку газа в рамках «Шахдениз-1» для внутреннего рынка. То есть все доходы там были направлены на текущие расходы. Единственный доход поступал с блока месторождений «Азери–Чираг–Гюнешли», который обеспечивал от продажи нефти 99% всех нефтяных поступлений и в целом 92-93% доходов Госнефтефонда. В прошлом году в рамках «Азери–Чираг–Гюнешли» доходы составили $5,1 млрд. Для сравнения: в 2015 году они составляли $7,6 млрд, а в 2014-м — $16,26 млрд. Сразу видно, какова тенденция уменьшения доходов от продажи нефти.— Сделка с ОПЕК очень позитивно на нее повлияла. Есть статистика по первым 4 месяцам поступлений от «Азери–Чираг–Гюнешли», согласно которой мы имеем рост доходов с этих месторождений в Госнефтефонд на $463 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. И это несмотря на то, что добыча сократилась более чем на 900 тыс. тонн за это время.Все благодаря тому, что резко выросла цена нефти марки BTC FOB Ceyhan (фактически около 80% экспортируемой нефти Азербайджана на мировые рынки поставляется через терминал Джейхан в Средиземное море) — она дала более чем 40-процентную ценовую разницу по сравнению с первой третью 2016 года. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 06.06.17 | Просмотров : 75

