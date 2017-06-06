Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Карабах — война и мир





В письме, которое президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил участникам и гостям выставки «Нефть и газ Каспия-2017», в частности, подчеркивалось, что США делают все возможное, чтобы обе стороны нагорно-карабахского конфликта продолжили переговорный процесс. К сожалению, надо сказать, что в последнее время никакого переговорного процесса, увы, не происходит. Происходит другое. То, что можно вполне обоснованно назвать подспудно тлеющей и вырывающейся часто наружу напряженностью.





Владимир СУХОЙ



На прошедшей неделе Вооруженные силы Азербайджана уничтожили командно-наблюдательный пост и оптическую установку наблюдательной вышки подразделений ВС Армении в зоне нагорно-карабахского фронта.

Об этом сообщило Минобороны Азербайджана, которое распространило также видеокадры уничтожения долговременной огневой точки ВС Армении в Физулинско-Ходжавендском направлении.

Дальше — больше. Международная кризисная группа (International crisis group) опубликовала доклад, в котором отмечается, что Азербайджан и Армения как никогда близки к войне — после эскалации нагорно-карабахского конфликта в апреле 2016 года проблема безопасности в регионе критически усложнилась.

В докладе также говорится, что Россия, Франция и США должны положить конец разногласиям Азербайджана и Армении. При этом, согласно документу, Россия как самый влиятельный игрок в Минской группе ОБСЕ сегодня поставляет оружие и в Азербайджан, и в Армению. Международная кризисная группа делает из этого вывод, что Россия больше заинтересована в расширении своих интересов, нежели в урегулировании данного конфликта.

К переговорам по нагорно-карабахскому урегулированию стоило бы привлечь и Евросоюз. Об этом на прошедшей неделе заявил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

В интервью азербайджанскому агентству Report.az он указал на необходимость внешних игроков, лидеров третьих стран собраться вместе и сказать: «Настало время. Воспользуйтесь рамками урегулирования, которые существуют все эти годы, и договоритесь, наконец, завершите переговоры».

Брайза напомнил, что существуют рамки переговорного процесса, это так называемый Мадридский документ, однако процесс за все это время так и не продвинулся вперед.

По его мнению, президенты США и России могут сыграть решающую роль в урегулировании. При этом третьим посредником в переговорах мог бы стать Европейский союз. «Это лучше, нежели тот вариант, когда сопредседателем является какая-то отдельная страна. ЕС сильнее, это одна группа в международной политике, так что, думаю, это имеет глубокий смысл», — считает Брайза.

Главные тезисы доклада Международной кризисной группы и заявление экс-посла США Мэтью Брайзы, конечно же, требуют осмысления.

В целом анализ Международной кризисной группы состояния нагорно-карабахского урегулирования довольно объективен и заслуживает внимания.

То, что угроза военного столкновения в зоне нагорно-карабахского конфликта усиливается, вполне верно. Азербайджан никак не может вернуть свои земли и не может реализовать свое право на суверенитет. Армении выгодно сохранять статус-кво, она всеми способами держится за него.

При этом сопредседатели Минской группы ОБСЕ, к сожалению, предпринимают недостаточные усилия для того, чтобы вынудить Армению изменить ее позицию.

Сегодня ни у кого из посредников не получается это сделать. Они оказывают определенное давление на руководство Армении, но этого, как мы видим, недостаточно.

В этих условиях Азербайджан оказывается перед нелегким выбором: если замораживаются переговоры, то размораживаются военные действия. Никто не хочет выбирать между плохим и худшим, но таковы реалии. Неужели Баку окажется в такой ситуации, что он будет вынужден возобновить военные действия? Конечно, это мысли о немыслимом, но политическая логика — вещь жесткая и жестокая.

Если мирный процесс не обеспечивает твоих законных прав, эти права возвращаются силой.

Приходится констатировать, что стороны подошли к тому краю, когда, к огромному сожалению, только вспышка вооруженного конфликта может вернуть стороны к серьезным переговорам…

Что же касается предложений экс-посла США в Азербайджане Мэтью Брайзы о необходимости привлечь к урегулированию нагорно-карабахского конфликта не дипломатов — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а президентов стран-сопредседателей, а также Евросоюз, то эти предложения вряд ли возможно воплотить в жизнь.

У американцев, несмотря на их официальные заявления по Карабаху, — свои проблемы.

Им, честно говоря, сейчас не до Нагорного Карабаха. К тому же у Штатов не самые лучшие отношения с союзниками — странами Евросоюза.

Так что Запад вряд ли сейчас будет проявлять активность в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и оказывать влияние на президентов Азербайджана и Армении.



«Вестник Кавказа»

В письме, которое президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил участникам и гостям выставки «Нефть и газ Каспия-2017», в частности, подчеркивалось, что США делают все возможное, чтобы обе стороны нагорно-карабахского конфликта продолжили переговорный процесс. К сожалению, надо сказать, что в последнее время никакого переговорного процесса, увы, не происходит. Происходит другое. То, что можно вполне обоснованно назвать подспудно тлеющей и вырывающейся часто наружу напряженностью.На прошедшей неделе Вооруженные силы Азербайджана уничтожили командно-наблюдательный пост и оптическую установку наблюдательной вышки подразделений ВС Армении в зоне нагорно-карабахского фронта.Об этом сообщило Минобороны Азербайджана, которое распространило также видеокадры уничтожения долговременной огневой точки ВС Армении в Физулинско-Ходжавендском направлении.Дальше — больше. Международная кризисная группа (International crisis group) опубликовала доклад, в котором отмечается, что Азербайджан и Армения как никогда близки к войне — после эскалации нагорно-карабахского конфликта в апреле 2016 года проблема безопасности в регионе критически усложнилась.В докладе также говорится, что Россия, Франция и США должны положить конец разногласиям Азербайджана и Армении. При этом, согласно документу, Россия как самый влиятельный игрок в Минской группе ОБСЕ сегодня поставляет оружие и в Азербайджан, и в Армению. Международная кризисная группа делает из этого вывод, что Россия больше заинтересована в расширении своих интересов, нежели в урегулировании данного конфликта.К переговорам по нагорно-карабахскому урегулированию стоило бы привлечь и Евросоюз. Об этом на прошедшей неделе заявил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.В интервью азербайджанскому агентству Report.az он указал на необходимость внешних игроков, лидеров третьих стран собраться вместе и сказать: «Настало время. Воспользуйтесь рамками урегулирования, которые существуют все эти годы, и договоритесь, наконец, завершите переговоры».Брайза напомнил, что существуют рамки переговорного процесса, это так называемый Мадридский документ, однако процесс за все это время так и не продвинулся вперед.По его мнению, президенты США и России могут сыграть решающую роль в урегулировании. При этом третьим посредником в переговорах мог бы стать Европейский союз. «Это лучше, нежели тот вариант, когда сопредседателем является какая-то отдельная страна. ЕС сильнее, это одна группа в международной политике, так что, думаю, это имеет глубокий смысл», — считает Брайза.Главные тезисы доклада Международной кризисной группы и заявление экс-посла США Мэтью Брайзы, конечно же, требуют осмысления.В целом анализ Международной кризисной группы состояния нагорно-карабахского урегулирования довольно объективен и заслуживает внимания.То, что угроза военного столкновения в зоне нагорно-карабахского конфликта усиливается, вполне верно. Азербайджан никак не может вернуть свои земли и не может реализовать свое право на суверенитет. Армении выгодно сохранять статус-кво, она всеми способами держится за него.При этом сопредседатели Минской группы ОБСЕ, к сожалению, предпринимают недостаточные усилия для того, чтобы вынудить Армению изменить ее позицию.Сегодня ни у кого из посредников не получается это сделать. Они оказывают определенное давление на руководство Армении, но этого, как мы видим, недостаточно.В этих условиях Азербайджан оказывается перед нелегким выбором: если замораживаются переговоры, то размораживаются военные действия. Никто не хочет выбирать между плохим и худшим, но таковы реалии. Неужели Баку окажется в такой ситуации, что он будет вынужден возобновить военные действия? Конечно, это мысли о немыслимом, но политическая логика — вещь жесткая и жестокая.Если мирный процесс не обеспечивает твоих законных прав, эти права возвращаются силой.Приходится констатировать, что стороны подошли к тому краю, когда, к огромному сожалению, только вспышка вооруженного конфликта может вернуть стороны к серьезным переговорам…Что же касается предложений экс-посла США в Азербайджане Мэтью Брайзы о необходимости привлечь к урегулированию нагорно-карабахского конфликта не дипломатов — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а президентов стран-сопредседателей, а также Евросоюз, то эти предложения вряд ли возможно воплотить в жизнь.У американцев, несмотря на их официальные заявления по Карабаху, — свои проблемы.Им, честно говоря, сейчас не до Нагорного Карабаха. К тому же у Штатов не самые лучшие отношения с союзниками — странами Евросоюза.Так что Запад вряд ли сейчас будет проявлять активность в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и оказывать влияние на президентов Азербайджана и Армении. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 06.06.17 | Просмотров : 70

