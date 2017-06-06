Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Мягкая сила культуры



В Турции состоялась презентация проекта «От Баку до Балчовы, от Балчовы до Баку — братство красок», реализованная Бакинским институтом Юнуса Эмре, муниципалитетом Балчова города Измира и Союзом художников Азербайджана. Десять молодых художников Азербайджана и Турции (по пять от каждой страны) побывали в гостях друг у друга. Новые художественные полотна отразили их впечатления от увиденного.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Презентация прошла в Доме культуры муниципалитета Балчовы, где азербайджанские художники — Алескер Кязымов, Азер Ислам, Эльмар Агамирза, Мехрибан Мехдизаде, Руфат Аскеров и куратор проекта Гюнай Мехдизаде вместе с турецкими собратьями по искусству — Бедри Карайагмурлар, Фаден Сюзан Кудсиоглу, Гюндогду Уграш, Рейхан Абаджиоглу и Хатидже Айдоган (куратор) ознакомились с выставленными работами. Проект позволил деятелям искусства посетить достопримечательности Балчовы и Измира, встретиться с общественными деятелями, коллегами и просто любителями живописи.

Созданный в 2012 году Центр турецкой культуры имени Юнуса Эмре был открыт при Бакинском государственном университете в соответствии с договором, подписанным между БГУ и Институтом Юнуса Эмре. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанному в Габале по завершении второго заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня президентами Азербайджана Ильxамом Aлиeвым и премьер-министром Турции Реджепом Тайибом Эрдоганом.

И нынешний проект Бакинского института Юнуса Эмре — далеко не первый. В конце мая «Азербайджанские известия» писали о симпозиуме, уже во второй раз организованном совместно с нашим Министерством культуры и туризма в Азербайджанском музее ковра: он был посвящен орнаментам — общему языку тюркского мира. А одним из первых мероприятий института была международная научная конференция на тему «Живой Юнус Эмре» — великий поэт всего тюркско-исламского мира, живший в XII веке, имя которого носит институт. Весной нынешнего года в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова при поддержке института состоялся литературно-художественный вечер, посвященный известному турецкому поэту, автору слов гимна Турции, педагогу, просветителю, депутату парламента Мехмету Акифу Эрсойу. Конференция в БГУ на тему «Языковой фактор во взаимоотношениях между Азербайджаном и Турцией» вызвала большой интерес у ученых, мастеров переводов, изучающих турецкий язык и просто интересующихся культурой и историей братской страны.

Трудно перечислить все проекты, реализованные Бакинским институтом Юнуса Эмре за время его существования. Их гуманитарная направленность очевидна, и это неслучайно. Созданный в 2009 году Институт (фонд) имени Юнуса Эмре — проводник тюркской культуры и турецкого языка, как говорят его учредители, «мягкой силы» во внешней политике Турции. Для достижения этой цели институт проводит различные исследовательские работы, сотрудничая с различными учреждениями других стран, открывает в различных городах мира центры Юнуса Эмре, которые знакомят с культурой, искусством и историей Турции, а также обучают турецкому языку. Первый такой центр создан в 2009 году в Сараево (Босния и Герцеговина), последний, 24-й по счету, — в Тбилиси.

В Турции состоялась презентация проекта «От Баку до Балчовы, от Балчовы до Баку — братство красок», реализованная Бакинским институтом Юнуса Эмре, муниципалитетом Балчова города Измира и Союзом художников Азербайджана. Десять молодых художников Азербайджана и Турции (по пять от каждой страны) побывали в гостях друг у друга. Новые художественные полотна отразили их впечатления от увиденного.Презентация прошла в Доме культуры муниципалитета Балчовы, где азербайджанские художники — Алескер Кязымов, Азер Ислам, Эльмар Агамирза, Мехрибан Мехдизаде, Руфат Аскеров и куратор проекта Гюнай Мехдизаде вместе с турецкими собратьями по искусству — Бедри Карайагмурлар, Фаден Сюзан Кудсиоглу, Гюндогду Уграш, Рейхан Абаджиоглу и Хатидже Айдоган (куратор) ознакомились с выставленными работами. Проект позволил деятелям искусства посетить достопримечательности Балчовы и Измира, встретиться с общественными деятелями, коллегами и просто любителями живописи.Созданный в 2012 году Центр турецкой культуры имени Юнуса Эмре был открыт при Бакинском государственном университете в соответствии с договором, подписанным между БГУ и Институтом Юнуса Эмре. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанному в Габале по завершении второго заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня президентами Азербайджана Ильxамом Aлиeвым и премьер-министром Турции Реджепом Тайибом Эрдоганом.И нынешний проект Бакинского института Юнуса Эмре — далеко не первый. В конце мая «Азербайджанские известия» писали о симпозиуме, уже во второй раз организованном совместно с нашим Министерством культуры и туризма в Азербайджанском музее ковра: он был посвящен орнаментам — общему языку тюркского мира. А одним из первых мероприятий института была международная научная конференция на тему «Живой Юнус Эмре» — великий поэт всего тюркско-исламского мира, живший в XII веке, имя которого носит институт. Весной нынешнего года в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова при поддержке института состоялся литературно-художественный вечер, посвященный известному турецкому поэту, автору слов гимна Турции, педагогу, просветителю, депутату парламента Мехмету Акифу Эрсойу. Конференция в БГУ на тему «Языковой фактор во взаимоотношениях между Азербайджаном и Турцией» вызвала большой интерес у ученых, мастеров переводов, изучающих турецкий язык и просто интересующихся культурой и историей братской страны.Трудно перечислить все проекты, реализованные Бакинским институтом Юнуса Эмре за время его существования. Их гуманитарная направленность очевидна, и это неслучайно. Созданный в 2009 году Институт (фонд) имени Юнуса Эмре — проводник тюркской культуры и турецкого языка, как говорят его учредители, «мягкой силы» во внешней политике Турции. Для достижения этой цели институт проводит различные исследовательские работы, сотрудничая с различными учреждениями других стран, открывает в различных городах мира центры Юнуса Эмре, которые знакомят с культурой, искусством и историей Турции, а также обучают турецкому языку. Первый такой центр создан в 2009 году в Сараево (Босния и Герцеговина), последний, 24-й по счету, — в Тбилиси. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 06.06.17 | Просмотров : 72

