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Более семисот студентов одиннадцати вузов страны обрели

почетное звание первых выпускников группы «Sabah»







В Центре Гeйдapа Aлиeва состоялась церемония «Выпускник «Sabah». Почетным гостем мероприятия стала вице-президент Фонда Гeйдapа Aлиeва Лейла Aлиeва, которая с большим интересом ознакомилась с организованной специально для этого события выставкой под названием «Я — «Sabah». Министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров зачитал поздравительное письмо первого вице-президента Мехрибан Aлиeвой к выпускникам «Sabah».







Ирада АГАЕВА



В письме говорится, что данный инновационный проект является одним из важных инициатив, реализуемых в рамках Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджане. Его основная цель — создание креативной образовательной среды для талантливых студентов. Речь идет о формировании личностно-ориентированного образования посредством инновационных и практических обучающих методов и технологий. На нашу высокообразованную молодежь возложена большая миссия по интеграции страны в стремительно глобализирующийся мир. Волонтеры «Sabah» активно участвуют в международных проектах, реализуемых в стране.

Микаил Джаббаров в своем выступлении также отметил, что будущее Азербайджана связано с талантливыми и высококвалифицированными молодыми людьми. Поэтому в вузовском учебном процессе применяется все более содержательная и строгая академическая программа. Проект «Sabah» задает высокие стандарты качества высшего образования, создает новую базу для подготовки кадров в соответствии с растущими требованиями рынка труда.

Выпускники группы «Sabah» — студентка БГУ Гюнай Иманзаде и студент АТУ Шахин Халилов рассказали о полученных знаниях и приобретенных навыках во время учебы в этих группах, о надеждах на успешный карьерный старт, который дает этот проект.

Всего же первыми выпускниками «Sabah» стали 722 молодых обладателя вузовских дипломов.

Как заявил руководитель исполнительного комитета Минобразования проекта «Sabah» Шахин Сеидзаде, эти группы с многообещающим названием были созданы в 2014-2015 учебном году в семи высших учебных заведениях страны по 34 специальностям. Сегодня они функционируют уже в 11 вузах и охватывают более 2300 студентов по 46 специальностям.

Философия проекта отражена уже в его названии: «Sabah» в переводе с азербайджанского означает «завтрашний день». Смысл кроется и в аббревиатуре: savadlы (в переводе «грамотный»), bacarыglы («способный»), hazыrлыгlы («подготовленный»). Попасть в этот проект не так-то просто. Выбор проводится среди наиболее способных и одаренных студентов. Предпочтения отдаются тем, у кого оценки по всем дисциплинам высокие. Кроме того, учитываются способности студента логически мыслить, анализировать информацию. Обучение в группах ведется на азербайджанском и английском языках. Английский язык преподается в соответствии с современными мировыми требованиями развития умений и навыков в области иностранных языков. Преподавание английского, французского и немецкого языков проводится в сотрудничестве с Британским советом (British Council), посольством Франции (Instutute Franчais) и Германской службой академического обмена (DAAD).

Профессорско-преподавательский состав групп «Sabah» состоит из порядка 650 человек, приглашенных из вузов Канады и Великобритании, а также из специалистов, работающих в местных и зарубежных компаниях в Азербайджане. В качестве партнеров проекта выступают как государственные, так и частные компании, которые заинтересованы в подготовке высококвалифицированных кадров с новаторскими идеями и творческим отношением к работе. Поэтому обучение в этих группах не ограничивается сугубо университетской аудиторией. Студенты участвуют в программах по стажировке, инфотурах за рубеж.

В Центре Гeйдapа Aлиeва состоялась церемония «Выпускник «Sabah». Почетным гостем мероприятия стала вице-президент Фонда Гeйдapа Aлиeва Лейла Aлиeва, которая с большим интересом ознакомилась с организованной специально для этого события выставкой под названием «Я — «Sabah». Министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров зачитал поздравительное письмо первого вице-президента Мехрибан Aлиeвой к выпускникам «Sabah».В письме говорится, что данный инновационный проект является одним из важных инициатив, реализуемых в рамках Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджане. Его основная цель — создание креативной образовательной среды для талантливых студентов. Речь идет о формировании личностно-ориентированного образования посредством инновационных и практических обучающих методов и технологий. На нашу высокообразованную молодежь возложена большая миссия по интеграции страны в стремительно глобализирующийся мир. Волонтеры «Sabah» активно участвуют в международных проектах, реализуемых в стране.Микаил Джаббаров в своем выступлении также отметил, что будущее Азербайджана связано с талантливыми и высококвалифицированными молодыми людьми. Поэтому в вузовском учебном процессе применяется все более содержательная и строгая академическая программа. Проект «Sabah» задает высокие стандарты качества высшего образования, создает новую базу для подготовки кадров в соответствии с растущими требованиями рынка труда.Выпускники группы «Sabah» — студентка БГУ Гюнай Иманзаде и студент АТУ Шахин Халилов рассказали о полученных знаниях и приобретенных навыках во время учебы в этих группах, о надеждах на успешный карьерный старт, который дает этот проект.Всего же первыми выпускниками «Sabah» стали 722 молодых обладателя вузовских дипломов.Как заявил руководитель исполнительного комитета Минобразования проекта «Sabah» Шахин Сеидзаде, эти группы с многообещающим названием были созданы в 2014-2015 учебном году в семи высших учебных заведениях страны по 34 специальностям. Сегодня они функционируют уже в 11 вузах и охватывают более 2300 студентов по 46 специальностям.Философия проекта отражена уже в его названии: «Sabah» в переводе с азербайджанского означает «завтрашний день». Смысл кроется и в аббревиатуре: savadlы (в переводе «грамотный»), bacarыglы («способный»), hazыrлыгlы («подготовленный»). Попасть в этот проект не так-то просто. Выбор проводится среди наиболее способных и одаренных студентов. Предпочтения отдаются тем, у кого оценки по всем дисциплинам высокие. Кроме того, учитываются способности студента логически мыслить, анализировать информацию. Обучение в группах ведется на азербайджанском и английском языках. Английский язык преподается в соответствии с современными мировыми требованиями развития умений и навыков в области иностранных языков. Преподавание английского, французского и немецкого языков проводится в сотрудничестве с Британским советом (British Council), посольством Франции (Instutute Franчais) и Германской службой академического обмена (DAAD).Профессорско-преподавательский состав групп «Sabah» состоит из порядка 650 человек, приглашенных из вузов Канады и Великобритании, а также из специалистов, работающих в местных и зарубежных компаниях в Азербайджане. В качестве партнеров проекта выступают как государственные, так и частные компании, которые заинтересованы в подготовке высококвалифицированных кадров с новаторскими идеями и творческим отношением к работе. Поэтому обучение в этих группах не ограничивается сугубо университетской аудиторией. Студенты участвуют в программах по стажировке, инфотурах за рубеж. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 06.06.17 | Просмотров : 68

