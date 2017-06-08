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Культура Hallo, Deutschland!


Германо-азербайджанский культурный центр Kapellhaus свой летний
сезон открыл выставкой азербайджанского фотографа



Что такое Германия? Какова она? Какие прекрасные пейзажи, величественные соборы, полные мистических легенд замки спрятаны в этой стране? На эти и многие другие вопросы предложил свои «фотоответы» Айдын Садыхов.



Вадим МАНСУРОВ

Свою персональную выставку в германо-азербайджанском культурном центре Kapellhaus Айдын Садыхов назвал «Hallo, Deutschland!». И, действительно, свыше 40 фоторабот, сделанных в 20 с лишним немецких городах, — это возможность увидеть интереснейшие достопримечательности и потрясающие пейзажи Германии.
Автор и организаторы выставки вдумчиво подошли и к размещению экспозиции. Так, одна часть зала открывала для посетителей замки Германии, вторая показывала храмы и соборы, третья — статуи и скульптуры животных, являющихся символами различных городов Германии, и, наконец, «романтический баварский уголок», в композицию которого вошли фотографии, сделанные на озерах Айбзее и Хопфен-ам-Зее.
Тема выставки и желание окунуться в историю Германии вызвали немалый интерес многочисленных гостей культурного центра. Тем более что гидом в этом удивительном фотопутешествии стал сам Айдын Садыхов. Он охотно делился с посетителями рассказами о своих маршрутах и приключениях, случавшихся с ним в поездках по стране, и, конечно же, о запечатленных им местах.
На выставке представлены знаменитые «сказочные замки» Германии: Нойшванштайн, Хоэншвагау, а также Лихтенштайн. По словам фотографа, на первый взгляд в них много общего, поскольку и король Людвиг II Баварский, инициировавший строительство замка Нойшванштайн, и граф Вюртембергский, по задумке которого был возведен Лихтенштайн, были вдохновлены любимыми ими сказками (первый — о Лоэнгрине Принце-Лебеде, второй — сказками Гауфа). Однако разница заключается в том, что если один замок был построен, чтобы жить в нем, то другой — как своеобразный музей.
Выставка знакомит также с интересными особенностями немецкой готики и удивительным видом живописи на домах — «Люфтмалерай», созданным в 1770 году молодым жителем Баварии Францем Серафимом Цвинком. «Люфтмалерай» представляет собой вид живописи по сырой штукатурке на различные сюжеты: религиозные, сказочные, исторические, бытовые и т.д. Ну а проникновению в атмосферу такой разной и удивительной Германии способствовали звучавшие на протяжении всего вечера баварские народные песни и классическая немецкая музыка.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 08.06.17 | Просмотров : 61

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