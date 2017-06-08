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Опера «Кероглу» ознаменовала собой открытие новой страницы в национальной музыкальной культуре







30 апреля 1937 года произошло важное в истории нашего музыкального искусства событие — в Баку состоялась премьера оперы «Кероглу» Узеира Гаджибейли. С тех пор — вот уже 80 лет — это выдающееся произведение великого Узеир бека остается жемчужиной репертуара Азербайджанского театра оперы и балета имени М.Ф.Ахундова, звучит со сцены театров многих стран.





Низами АГАЕВ



Опера «Кероглу» и сегодня остается вершиной азербайджанской оперной музыки, первым произведением этого жанра, поднявшим его на уровень достижений мирового искусства. Премьера оперы «Кероглу», которую 30 апреля 1937 года показал Азербайджанский театр оперы и балета имени М.Ф.Ахундова, стала, как писала пресса того времени, «выдающимся событием в культурной жизни не только советского Азербайджана, но и всей многонациональной советской страны».

Обращение Узеира Гаджибейли к теме «Кероглу» для создания оперы не было случайным. По существу, содержание эпоса «Кероглу» — это красота подвига, благородная любовь к своему народу, вера в его победу. Кероглу в той же мере является олицетворением силы и доблести азербайджанского народа. И величавый народный эпос стал лучшей основой для создания крупного произведения героико-патриотического характера. В опере соединены и обобщены сюжетные особенности многих вариантов народных легенд и сказаний о Кероглу. И присущее композитору драматургическое чутье указало ему наиболее верный в художественном отношении путь соединения народного творчества, восточной музыки, классической европейской симфонической музыки.

Премьерному спектаклю предшествовала долгая — на протяжении 1932-1936 годов — работа над созданием либретто и музыки. Малоизвестно, но Узеир Гаджибейли не любил спешки. Не заботясь о затраченном труде, он без сожаления вымарывал не понравившиеся ему сцены и эпизоды, заменяя их новыми. В 1936 году партитура оперы была передана в театр для постановки.

Сценическое решение оперы принадлежало талантливому режиссеру Исмаилу Идаятзаде, особенное внимание уделившему массовым сценам. Собственно, именно грандиозность оперы (в премьерном спектакле были заняты 500 человек) заставила руководство театра обратиться к помощи драматического режиссера.

И все же главными были бессмертная музыка Узеир бека и участие в спектакле неповторимого Бюльбюля. Как отмечали критики, опера «Кероглу» насквозь проникнута народно-музыкальной стихией, ее свежестью, колоритом, ладовыми интонационными ритмическими особенностями. Одновременно она изобилует превосходными ариями, ансамблями, хорами, речитативами, развернутыми симфоническими эпизодами.

Своеобразен оркестровый язык этой оперы. Большой художник-новатор, Узеир бек впервые ввел в симфонический состав оперного оркестра азербайджанские народные инструменты: тар, тутек, зурну, бубен, оркестровыми красками углубляя художественные характеристики героев, эмоциональное содержание музыки. Опера «Кероглу» решила одну из главных задач, стоящих на момент сочинения перед азербайджанским оперным искусством, — самобытного воплощения на национальной почве классических форм жанра. Характерно признание самого композитора: «Работая над «Кероглу», я поставил перед собой задачу создать национальную по форме оперу, используя достижения современной музыкальной культуры».

Специалисты высоко оценили премьерную постановку оперы, новаторство Узеира Гаджибейли. Правда, отмечались и слабые места. Объективности ради надо сказать, что критические замечания сыграли положительную роль в появлении окончательной версии «Кероглу». Так, малоизвестно, что в премьерном варианте отсутствовала такая выдающаяся музыкальная часть оперы, как увертюра, — без нее сегодня эту оперу и представить себе невозможно. Она появилась лишь в постановках во время Декады азербайджанского искусства в Москве в апреле 1938 года и имела, как, впрочем, и опера в целом, огромный успех. К слову, она очень понравилась и Сталину, сыграв спасительную роль в личной судьбе Узеира Гаджибейли. Он удостоился почетного звания народного артиста СССР, что позволило решить и долгий, «неразрешимый» (из-за происхождения — бекский сын и возможных связей — брат за рубежом) вопрос о его приеме в члены ВКП(б). Сохранились сведения, что этот вопрос обсуждался во время личной беседы Мирджафара Багирова с Иосифом Сталиным. На вопрос вождя: «Кто же даст рекомендацию Узеиру Гаджибекову для поступления в партию?», Багиров ответил: «Одну — ты, другую — я». И благодаря такой «протекции» он был принят в ряды Компартии без прохождения кандидатского стажа, что уберегло его и от репрессий — шел 1938 год.

Опера «Кероглу» прошла испытание временем. Величественная героическая увертюра, арии Кероглу и Нигяр, мощные народные хоры по достоинству оценены слушателями в разных странах. А 18 сентября 2009 года, в день рождения композитора, на сцене Азербайджанского театра оперы и балета имени М.Ф.Ахундова опера «Кероглу» была поставлена международной труппой нового театра организации турецкого мира «TЦRKSOY». Выдающееся произведение Узеира Гаджибейли по праву входит в «золотой фонд» классического оперного искусства, ознаменовав собой открытие новой страницы в национальной музыкальной культуре.

30 апреля 1937 года произошло важное в истории нашего музыкального искусства событие — в Баку состоялась премьера оперы «Кероглу» Узеира Гаджибейли. С тех пор — вот уже 80 лет — это выдающееся произведение великого Узеир бека остается жемчужиной репертуара Азербайджанского театра оперы и балета имени М.Ф.Ахундова, звучит со сцены театров многих стран.Опера «Кероглу» и сегодня остается вершиной азербайджанской оперной музыки, первым произведением этого жанра, поднявшим его на уровень достижений мирового искусства. Премьера оперы «Кероглу», которую 30 апреля 1937 года показал Азербайджанский театр оперы и балета имени М.Ф.Ахундова, стала, как писала пресса того времени, «выдающимся событием в культурной жизни не только советского Азербайджана, но и всей многонациональной советской страны».Обращение Узеира Гаджибейли к теме «Кероглу» для создания оперы не было случайным. По существу, содержание эпоса «Кероглу» — это красота подвига, благородная любовь к своему народу, вера в его победу. Кероглу в той же мере является олицетворением силы и доблести азербайджанского народа. И величавый народный эпос стал лучшей основой для создания крупного произведения героико-патриотического характера. В опере соединены и обобщены сюжетные особенности многих вариантов народных легенд и сказаний о Кероглу. И присущее композитору драматургическое чутье указало ему наиболее верный в художественном отношении путь соединения народного творчества, восточной музыки, классической европейской симфонической музыки.Премьерному спектаклю предшествовала долгая — на протяжении 1932-1936 годов — работа над созданием либретто и музыки. Малоизвестно, но Узеир Гаджибейли не любил спешки. Не заботясь о затраченном труде, он без сожаления вымарывал не понравившиеся ему сцены и эпизоды, заменяя их новыми. В 1936 году партитура оперы была передана в театр для постановки.Сценическое решение оперы принадлежало талантливому режиссеру Исмаилу Идаятзаде, особенное внимание уделившему массовым сценам. Собственно, именно грандиозность оперы (в премьерном спектакле были заняты 500 человек) заставила руководство театра обратиться к помощи драматического режиссера.И все же главными были бессмертная музыка Узеир бека и участие в спектакле неповторимого Бюльбюля. Как отмечали критики, опера «Кероглу» насквозь проникнута народно-музыкальной стихией, ее свежестью, колоритом, ладовыми интонационными ритмическими особенностями. Одновременно она изобилует превосходными ариями, ансамблями, хорами, речитативами, развернутыми симфоническими эпизодами.Своеобразен оркестровый язык этой оперы. Большой художник-новатор, Узеир бек впервые ввел в симфонический состав оперного оркестра азербайджанские народные инструменты: тар, тутек, зурну, бубен, оркестровыми красками углубляя художественные характеристики героев, эмоциональное содержание музыки. Опера «Кероглу» решила одну из главных задач, стоящих на момент сочинения перед азербайджанским оперным искусством, — самобытного воплощения на национальной почве классических форм жанра. Характерно признание самого композитора: «Работая над «Кероглу», я поставил перед собой задачу создать национальную по форме оперу, используя достижения современной музыкальной культуры».Специалисты высоко оценили премьерную постановку оперы, новаторство Узеира Гаджибейли. Правда, отмечались и слабые места. Объективности ради надо сказать, что критические замечания сыграли положительную роль в появлении окончательной версии «Кероглу». Так, малоизвестно, что в премьерном варианте отсутствовала такая выдающаяся музыкальная часть оперы, как увертюра, — без нее сегодня эту оперу и представить себе невозможно. Она появилась лишь в постановках во время Декады азербайджанского искусства в Москве в апреле 1938 года и имела, как, впрочем, и опера в целом, огромный успех. К слову, она очень понравилась и Сталину, сыграв спасительную роль в личной судьбе Узеира Гаджибейли. Он удостоился почетного звания народного артиста СССР, что позволило решить и долгий, «неразрешимый» (из-за происхождения — бекский сын и возможных связей — брат за рубежом) вопрос о его приеме в члены ВКП(б). Сохранились сведения, что этот вопрос обсуждался во время личной беседы Мирджафара Багирова с Иосифом Сталиным. На вопрос вождя: «Кто же даст рекомендацию Узеиру Гаджибекову для поступления в партию?», Багиров ответил: «Одну — ты, другую — я». И благодаря такой «протекции» он был принят в ряды Компартии без прохождения кандидатского стажа, что уберегло его и от репрессий — шел 1938 год.Опера «Кероглу» прошла испытание временем. Величественная героическая увертюра, арии Кероглу и Нигяр, мощные народные хоры по достоинству оценены слушателями в разных странах. А 18 сентября 2009 года, в день рождения композитора, на сцене Азербайджанского театра оперы и балета имени М.Ф.Ахундова опера «Кероглу» была поставлена международной труппой нового театра организации турецкого мира «TЦRKSOY». Выдающееся произведение Узеира Гаджибейли по праву входит в «золотой фонд» классического оперного искусства, ознаменовав собой открытие новой страницы в национальной музыкальной культуре. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 08.06.17 | Просмотров : 67

